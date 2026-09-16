/ચાની કીટલી, પરિવારનો સંઘર્ષ અને મોટા સપનાં... નરેન્દ્ર મોદીના બાળપણની એ વાતો, જે કદાચ તમે નહીં જાણતા હો!

PM Modi Birthday : વડનગરના રેલવે સ્ટેશનથી શરૂ થયેલી એક સફર, ચાની કીટલી, પરિવારનો સંઘર્ષ અને બાળપણથી જ નેતૃત્વના સંસ્કારો, 17 સપ્ટેમ્બર, 1950ના રોજ જન્મેલા નરેન્દ્ર મોદીના જીવનની શરૂઆત વૈભવમાં નહીં, પરંતુ મહેનત અને જવાબદારી વચ્ચે થઈ હતી. પિતાની ચાની દુકાનથી લઈને ભારતભ્રમણ સુધી કેવી રીતે ઘડાયું એક એવું વ્યક્તિત્વ, જેણે આગળ જઈને રાષ્ટ્રીય રાજકારણમાં આગવી ઓળખ બનાવી? જાણીએ નરેન્દ્ર મોદીના બાળપણ અને સંઘર્ષની અનકહી કહાની.
17 સપ્ટેમ્બર 1950નો એ દિવસ, જ્યારે ઉત્તર ગુજરાતના પૌરાણિક નગર વડનગરમાં દામોદરદાસ મોદી અને હીરાબાના ઘરે નરેન્દ્ર મોદીનો જન્મ થયો હતો. 6 ભાઈ-બહેનમાં ત્રીજા નંબરે જન્મેલા બાળ નરેન્દ્રનું બાળપણ સુખ-સાહેબીમાં નહીં, પણ અતિશય આર્થિક સંઘર્ષો વચ્ચે પસાર થયું.
માતા હીરાબા બીજાના ઘરે વાસણ ધોતાં
પરિવારનું પેટ ભરવા માટે માતા હીરાબા બીજાના ઘરે વાસણ ધોતાં, ચરખો કાંતતાં અને કપાસમાંથી રૂ નીકાળતા. માતાનો આ સંઘર્ષ જોઈ બાળ નરેન્દ્ર પણ ક્યારેક ઘરના કપડાં લઈ શર્મિષ્ઠા તળાવે ધોવા પહોંચી જતા હતા, જ્યાં રમતની રમત પણ થઈ જતી અને પરિવારને મદદ પણ થઈ જતી. શાળામાં બિનહરીફ મોનિટર બનનાર આ બાળક શિસ્તનો આગ્રહી તો હતો જ, પણ સાથે ટીખળી, પ્રેમાળ અને અદ્ભુત સાહસિક પણ હતો.
બાળપણમાં મિત્રો સાથે શર્મિષ્ઠા તળાવના કિનારે બેસીને બાળ નરેન્દ્ર કહેતા કે, આ પૌરાણિક ધરોહરની જાળવણી આપણે જ કરવી પડશે. અને આજે એ વચન તેમણે પૂરૂં કરી બતાવ્યું છે.
સ્નાતક થયા બાદ ઘર-પરિવારનો ત્યાગ કર્યો
શાળાનો અભ્યાસ પૂર્ણ થયો, પણ મનમાં દેશસેવા અને આધ્યાત્મિકતાનો અગ્નિ પ્રજ્વલિત થઈ ચૂક્યો હતો. સ્વામી વિવેકાનંદના વિચારોથી પ્રભાવિત થઈને, સ્નાતક થયા બાદ તેમણે ઘર-પરિવારનો ત્યાગ કર્યો. બે વર્ષ સુધી સમગ્ર ભારતનો પ્રવાસ કર્યો, હિમાલયની કંદરાઓથી લઈને ધાર્મિક કેન્દ્રો સુધી ફરીને ભારતની માટી અને ગરીબીને ખૂબ નજીકથી અનુભવી.
આજે 140 કરોડ દેશવાસીઓની આશાનો આધાર
ચાના સ્ટોલ પરથી શરૂ થયેલી એ સફર આજે વિશ્વના સૌથી મોટા લોકશાહી દેશના નેતૃત્વ સુધી પહોંચી છે. વડનગરના ઋણથી લઈને રાષ્ટ્રના ઋણ સુધી જે બાળકે બાળપણમાં અભાવો સામે ઝૂકવાનું ન શીખ્યું, તેણે આજે સમગ્ર વિશ્વમાં ભારતનો ડંકો વગાડ્યો છે.
વડનગરના રેલવે સ્ટેશનની ચાની કીટલીથી શરૂ થયેલી આ કહાની, સંઘર્ષમાંથી સંકલ્પ સુધીની કહાની છે. એક સામાન્ય પરિવારનું બાળપણ જવાબદારીથી ઘડાયેલું વ્યક્તિત્વ આ છે નરેન્દ્ર મોદીના શરૂઆતના જીવનની કહાની, પણ આજે 140 કરોડ દેશવાસીઓનો આશાનો આધાર છે. સાહસ, દેશદાઝ અને અથાક પરિશ્રમનું બીજું નામ એટલે નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદી.