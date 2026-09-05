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નરેન્દ્ર મોદીના ‘ગુરુ’ કોણ હતા? જાણો જીવનને નવી દિશા આપનાર ‘વકીલ સાહેબ’ વિશે

દેશ અને દુનિયાને પ્રેરણા પૂરી પાડનારા પીએમ નરેન્દ્ર મોદીના ગુરુ કોણ હશે એ સવાલ તમને પણ થતો હશે. આજે અમે તમને તેમના ગુરુ વિશે જણાવીશું જેમણે તેમને સમાજસેવા અને દેશ સેવાના રસ્તે આગળ વધારવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 05, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 01:32 PM IST
નરેન્દ્ર મોદીના ‘ગુરુ’ કોણ હતા? જાણો જીવનને નવી દિશા આપનાર ‘વકીલ સાહેબ’ વિશે

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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