/નરેન્દ્ર મોદીના ‘ગુરુ’ કોણ હતા? જાણો જીવનને નવી દિશા આપનાર ‘વકીલ સાહેબ’ વિશે

દેશભરમાં આજે શિક્ષક દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે. આ દિવસ મહાન શિક્ષણવિદ અને ભારતના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ડો. સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણનની જયંતીના અવસરે ઉજવાય છે. જીવનમાં શિક્ષકનું ખુબ મહત્વ હોય છે. જે તમારું માર્ગદર્શન કરે છે, અંધારામાં ઝઝૂમતા હોવ ત્યારે એક પ્રકાશ બનીને તમારા જીવનમાં આવે અને જ્ઞાનના અજવાળા પાથરે છે. દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના જીવનમાં એ કયા ગુરુ હશે જેમણે તેમના જીવનમાં અજવાળા પાથર્યા...આજે અમે તમને એક એવા વ્યક્તિ વિશે જણાવીશું જેમનો આરએસએસના એક સાધારણ કાર્યકરથી દેશના પીએમ પદ સુધી પહોંચેલા નરેન્દ્ર મોદીના જીવનમાં પણ ખુબ પ્રભાવ પાડ્યો.
વકીલ સાહેબ વિશે...
યોગ્ય રસ્તો દેખાડ્યો હતો
કિશોરાવસ્થા બાદ 1969માં નરેન્દ્ર મોદી ઘર છોડીને લગભગ બે વર્ષ સુધી હિમાલય, બેલૂર મઠ, અને દેશના અન્ય આશ્રમોમાં આધ્યાત્મિક શાંતિની શોધમાં ઘૂમતા રહ્યા હતા અને પછી અમદાવાદ પાછા ફર્યા. ઈનામદારે અમદાવાદ સંઘ કાર્યાલય હેડગેવાર ભવનમાં નરેન્દ્ર મોદીના રહેવાની વ્યવસ્થા કરાવી હતી. ઈનામદારે તેમની પ્રતિભા, સંગઠન કૌશલ અને નેતૃત્વ ક્ષમતાને ઓળખ્યા. તેમની ભાષણની શૈલીને નિખારી અને સંઘ માટે બધુ ન્યોછાવર કરવાના સંકલ્પને સિદ્ધિ સુધી પહોંચડવાનો મંત્ર આપ્યો.
મુખોપાધ્યાયે પોતાના પુસ્તકમાં લખ્યું છે કે નરેન્દ્ર મોદી તે સમયે પોતાના ભવિષ્યને લઈને ખુબ અસમંજસમાં હતાં. પરંતુ ઈનામદારની પ્રેરણા અને માર્ગદર્શને તેમની બધી પળોઝણ દૂર કરી. હેડગેવાર ભવનમાં ચા બનાવવી, સાફ સફાઈથી લઈને સંઘના કામકાજમાં ખુબ મહેનત કરી. ઈનામદાર સાથે સંઘના હજારો યુવા કાર્યકરોનું નેટવર્ક તૈયાર કરવામાં મોદીએ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી. અમદાવાદમાં સંઘના પ્રચારક તરીકે હેડગેવાર ભવન RSS ઓફિસમાં રૂમ નંબર 3થી ક્યારેક નરેન્દ્ર મોદી કામ કરતા હતા. ઈનામદારની છત્રછાયામાં તેમને સંઘના મૂળમંત્ર સંગઠન, અનુશાસન અને સમર્પણની સાથે આગળ વધવાની તક મળી.
"He used to teach us always to try to discover the other person's virtues and qualities and try work on them...Don't focus on the deficiencies. Each and every person has so many deficiencies, but you have to focus on his (positive) qualities," @narendramodi once remarked while… pic.twitter.com/iTc1Uo1oYR
— Modi Archive (@modiarchive) July 21, 2024
રાજસ્વ અધિકારીના પુત્ર હતા ઈનામદાર
લક્ષ્મણરાવ ઈનામદારનો જન્મ પુના નજીક ખાટવ ગામમાં 1917માં થયો હતો. તેમના પિતા રાજસ્વ અધિકારી હતા. જેમના 10 પુત્ર પુત્રીઓમાં એક ઈનામદાર પણ હતા. ઈનામદારે 1943માં પુના યુનિવર્સિટીમાંથી કાયદાનો અભ્યાસ કર્યો અને આરએસએસ સાથે જોડાઈ ગયા. તેમણે આઝાદીના સંઘર્ષમાં પણ ભાગ લેવાની સાથે ભારતમાં વિલયથી ઈન્કાર કરનારા હૈદરાબાદમાં નિઝામ વિરુદ્ધ મુહિમ છેડી હતી. સંઘ પ્રચારક તરીકે તેમણે પણ આજીવન લગ્ન ન કરવાનો સંકલ્પ નિભાવ્યો.
ખુબ આદર સન્માન હતું
નરેન્દ્ર મોદીની બાયોગ્રાફી ધ મેન, ધ ટાઈમ્સના લેખક નીલાંજન મુખોપાધ્યાયે ઈનામદાર વિશે ઘણું લખ્યું છે. તેમનું કહેવું હતું કે ઈનામદાર માટે નરેન્દ્ર મોદીના મનમાં ખુબ આદરભાવ અને સન્માન હતો. તેમની વાતને તેઓ ગાંઠ બાંધી લેતા હતા અને તેમના વ્યક્તિત્વને પોતાના જીવનમાં ઉતારવાની કોશિશ કરી. સંઘના પ્રાંત પ્ચારક ઈનામદાર 1960ના દાયકામાં આરએસએસ શાખાઓમાં જઈને યુવાઓને શાખામાં આવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરતા હતા. વડનગરમાં તેમની સભાઓમાં મોદી તેમની ઓજસ્વી ભાષણ શૈલી અને વાતોની રજૂ કરવાના અંદાજથી પ્રભાવિત થયા હતા.
ઈનામદારના વ્યક્તિત્વની ઊંડી અસર
હંમેશા સફેદ ધોતી કૂર્તામાં જોવા મળતા ઈનામદાર ખાલી સમયમાં પુસ્તક વાંચવાની સાથે રેડિયો પર દેશ દુનિયાની જાણકારી લેતા હતા. શાખામાં મોદી અન્ય સ્વયંસેવકો સાથે કબડ્ડી અને ખો ખો તથા યોગ પ્રાણાયમ પણ શીખ્યા. સાદગીની સાથે સંગઠન માટે બધુ ન્યૌછાવર કરવાની ઈનામદારની શૈલીથી મોદી ખુબ પ્રભાવિત થયા હતા. ખુબ મહેનત બાદ 1972માં નરેન્દ્ર મોદીને સંઘ પ્રચારક બનાવવામાં આવ્યા હતા.
બાયોગ્રાફીમાં ઉલ્લેખ
ઈનામદારે જ પીએમ મોદીને આગળ અભ્યાસ માટે પ્રેરિત કર્યા હતા. પુસ્તક નરેન્દ્ર મોદી: એ પોલિટિકલ બાયોગ્રાફીના લેખક એન્ડી મરીનોએ પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે કે લક્ષ્મણરાવ ઈનામદાર ગુજરાતમાં સંઘના મૂળિયાને મજબૂત કરવાની સાથે સાથે વિશાળ વૃક્ષમાં બદલીને તસવીર બદલી નાખી. જેણે તેને હિન્દુત્વનો અભેદ્ય કિલ્લો બનાવી દીધો. મોદી જ્યારે પણ મૂંઝવણમાં હોય ત્યારે પિતાની જેમ ઈનામદારે તેમને રસ્તો દેખાડવાનું કામ કર્યું.
ઈમરજન્સીમાં પણ સક્રિય
દેશમાં 1975માં ઈમરજન્સી લગાવવાની સાથે સાથે આરએસએસ ઉપર પણ પ્રતિબંધ લાગ્યો હતો. સંઘ કાર્યકર્તાઓની ધરપકડ વચ્ચે મોદી અને તેમના ગુરુ ઈનામદાર પણ અન્ડરગ્રાઉન્ડ થઈ ગયા હતા. વેષપલટો કરીને આમ તેમ ભટકતા રહ્યા. મોદીએ પણ અનેકવાર શીખ અને સન્યાસીનો વેષ ધારણ કરીને પોતાને પકડાતા બચાવ્યા હતા. આરએસએસના અનેક સમર્પિત કાર્યકરોએ ઘરોમાં સમય પસાર કર્યો. ઈમરજન્સીના સમયમાં સંઘને તેમણે સક્રિય રાખવાની કોશિશ કરી. જેના કારણે તેમને મોટી જવાબદારી અપાઈ. મોદીને વડોદરા જિલ્લાના વિભાગ પ્રચારક બનાવવામાં આવ્યા હા. પછી 1979માં તેઓ પંચમહાલ, નડિયાદ, ડાંગ જિલ્લાના પ્રચારક રહ્યા.
ઈનામદારનું કેન્સરથી થયું નિધન
ઈનામદારને 1980ના દાયકામાં કેન્સરની ખબર પડી. 1984માં તેમનું નિધન થયું. પરંતુ તેઓ આજીવન સંઘ માટે કામ કરતા રહ્યા. નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાના ગુરુની લખેલી અનેક પુસ્તકોને પોતાની પાસે સંભાળીને રાખી. તેઓ 2014માં પીએમ બનતા પહેલા 2001માં પીએમ આવાસ આવ્યા હતા. ત્યારે પીએમ અટલ બિહારી વાજપેયી હતા અને મોદી દિલ્હીમાં ભાજપના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ હતા. 18 ઓગસ્ટ 2001ના રોજ ત્યારે નરેન્દ્ર મોદી ગુરુ લક્ષ્મણરાવ ઈનામદારના પુસ્તક વિમોચનમાં પીએમ આવાસ ગયા હતા. 13 વર્ષ બાદ એ જ પીએમ આવાસમાં તેઓ પીએમ બનીને પહોંચ્યા હતા.