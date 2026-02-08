તેજ પ્રતાપ યાદવે RJDમાં 5 જયચંદના નામનો કર્યો ખુલાસો, અનુષ્કા સાથેના રિલેશનને ગણાવ્યું કાવતરું
Tej Pratap Yadav: RJD અને લાલુ પરિવારમાંથી હાંકી કાઢવામાં આવ્યા બાદ જનશક્તિ જનતા દળ નામની નવી પાર્ટી બનાવનાર તેજ પ્રતાપ યાદવે 5 જયચંદના નામ જાહેર કર્યા છે. સાથે જ તેમણે અનુષ્કા યાદવ સાથેના તેમના કથિત રિલેશનની વાતને પણ નકારી કાઢી છે.
Tej Pratap Yadav: લાલુ પરિવારમાં ચાલી રહેલા કલહ વચ્ચે જનશક્તિ જનતા દળના અઘ્યક્ષ તેજ પ્રતાપ યાદવ આક્રમક મૂડમાં જોવા મળ્યા છે. તેજ પ્રતાપે રવિવારે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી પોતાને રાષ્ટ્રીય જનતા દળ (RJD) અને પરિવારમાંથી બહાર કઢાવવા પાછળ જયચંદોનું કાવતરું ગણાવ્યું છે. તેમણે RJDના પાંચ નેતાઓ મુકેશ રોશન, સંજય યાદવ, રમીઝ ખાન, શક્તિ સિંહ અને સુનીલ સિંહને જયચંદ ગણાવ્યા છે. તેજ પ્રતાપે એવો પણ આરોપ લગાવ્યો કે, આ લોકોના ઈશારે જ અનુષ્કા યાદવ સાથેના તેમના ફોટા અને રિલેશનના સમાચાર સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ કરવામાં આવ્યા હતા અને તેમને બદનામ કરવાનું કાવતરું ઘડાયું હતું.
સોશિયલ મીડિયા પર બદનામ કરવાનો આરોપ
તેજ પ્રતાપ યાદવે રવિવારે રાત્રે પટનામાં પત્રકારો સાથે વાતચીતમાં ઘણા મોટા ખુલાસો કર્યો છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે, છાત્ર RJDમાં કેટલાક એવા યુવા કાર્યકરો છે, જે આ કથિત જયચંદોના ઈશારે સોશિયલ મીડિયા પર ગાળો આપે છે. તેમણે કહ્યું કે, છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી તેમના વિશે જે પણ સોશિયલ મીડિયા પર ચલાવવામાં આવ્યું તે માત્ર અફવા હતી અને તેમની છબી ખરાબ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો.
અનુષ્કા સાથેના સંબંધો પર શું બોલ્યા તેજ પ્રતાપ?
તેજ પ્રતાપ યાદવે ઈશારામાં અનુષ્કા યાદવ સાથેના રિલેશનની વાતને પણ નકારી કાઢી છે. તેમણે કહ્યું કે, "આની સાથે અમારો કોઈ સંબંધ નથી, અમારે કોઈ લેવા-દેવા નથી. અમારા જે ફોટા વાયરલ કરવામાં આવ્યા હતા તે બાબતે અમે કહ્યું હતું કે, એકાઉન્ટ હેક થઈ ગયું હતું, તે સાચી વાત હતી. મારા પિતા (લાલુ યાદવ)ને જે રીતે ખોટા કેસમાં ફસાવવામાં આવ્યા, તેવી જ રીતે તેઓ મને પણ ફસાવવા માંગે છે. અમારી વિરુદ્ધ કાવતરું ઘડવામાં આવી રહ્યું છે."
અદાલત અને પીએમ મોદી પાસે ન્યાયની માંગણી કરશે તેજ પ્રતાપ
JJD ચીફે કહ્યું કે, તેઓ આ કાવતરા વિરુદ્ધ અદાલતના દ્વાર ખટખટાવશે. સાથે જ તેઓ દિલ્હી જઈને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને મળીને પણ આ મુદ્દો ઉઠાવશે.
અનુષ્કા સાથે ફોટો આવ્યા બાદ તેજ પ્રતાપને પાર્ટી અને પરિવારમાંથી બહાર કરાયા હતા
નોંધનીય છે કે, મે 2025માં તેજ પ્રતાપના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પરથી અનુષ્કા યાદવ નામની છોકરી સાથેના રિલેશનની પોસ્ટ શેર કરવામાં આવી હતી. થોડી વાર પછી આ પોસ્ટ ડિલીટ કરી દેવામાં આવી અને ત્યારબાદ અન્ય એક પોસ્ટમાં લખવામાં આવ્યું કે, તેમનું એકાઉન્ટ હેક થઈ ગયું હતું. જો કે, ત્યારબાદ સોશિયલ મીડિયા પર તેજ પ્રતાપ અને અનુષ્કાના અનેક ફોટા વાયરલ થયા હતા.
એવી ચર્ચાઓ શરૂ થઈ હતી કે, પત્ની ઐશ્વર્યા રાય સાથે ચાલી રહેલા છૂટાછેડાના કેસ વચ્ચે લાલુ યાદવના મોટા પુત્ર અન્ય કોઈ છોકરી સાથે રિલેશનમાં છે. વિવાદ વધતા આરજેડી (RJD) સુપ્રીમો લાલુ પ્રસાદ યાદવે તેજ પ્રતાપને 6 વર્ષ માટે પાર્ટીમાંથી હાંકી કાઢ્યા હતા. સાથે જ તેમને પરિવારમાંથી પણ બહાર કરી દેવામાં આવ્યા.
તેજ પ્રતાપ યાદવે ત્યારબાદ જનશક્તિ જનતા દળ (JJD) નામે નવી પાર્ટી બનાવી અને બિહાર વિધાનસભાની કેટલીક બેઠકો પર ચૂંટણી લડી. તેઓ પોતે મહુઆ બેઠક પરથી JJDની ટિકિટ પર મેદાનમાં ઉતર્યા હતા. જો કે, તેઓ પોતે કે તેમની પાર્ટીનો કોઈપણ ઉમેદવાર જીતી શક્યો નહીં. ચૂંટણી બાદ લાલુ પરિવારમાં ભારે વિખવાદ સર્જાયો હતો.
લાલુની પુત્રી રોહિણી આચાર્યાએ પોતાના ભાઈ તેજસ્વી યાદવ અને તેમના સહયોગી સંજય યાદવ તેમજ રમીઝ પર હેરાનગતિના આરોપ લગાવ્યા હતા. ત્યારબાદ તેજ પ્રતાપ પણ પોતાની બહેન રોહિણીના સમર્થનમાં આવ્યા હતા. પરિવારમાંથી બહાર થયા પછી તેઓ સંજય યાદવને ઈશારામાં જયચંદ કહેતા આવ્યા છે. જો કે, તેમણે પહેલીવાર નામ લઈને પાંચ નેતાઓને જયચંદ ગણાવ્યા છે.
