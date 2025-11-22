Dubai Air Show: તેજસ ક્રેશમાં શહીદ થયેલા જાંબાઝ વિંગ કમાન્ડર નમાંશ સ્યાલનો અંતિમ Video, જોઈને આંખો ભીંજાઈ જશે
Dubai Air Show: દુબઈમાં આયોજીત એર શોમાં ભારતનું સ્વદેશી ફાઈટર જેટ તેજસ ક્રેશ થઈ ગયું અને તેમાં પાયલોટ વિંગ કમાન્ડર નમાંશ સ્યાલ શહીદ થયા. વિંગ કમાન્ડરનો એક વીડિયો હાલ વાયરલ થઈ રહ્યો છે જે તેમનો અંતિમ વીડિયો હોવાનું કહેવાઈ રહ્યું છે.
દુબઈ એર શોથી શુક્રવારે ભારત માટે અત્યંત દુ:ખદ અને આઘાતજનક સમાચાર આવ્યા. જ્યાં ભારતનું તેજસ લાઈટ કોમ્બેટ એરક્રાફ્ટ (LCA Mk-1) દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું અને ભારતીય વાયુસેનાના પાયલોટ વિંગ કમાન્ડર નમન સ્યાલ શહીદ થયા. આ દુર્ઘટના IAF માં તેજના સમીશનિંગ (2016) બાદ આ સ્વદેશી ફાઈટર જેટ સંલગ્ન બીજી મોટી દુર્ઘટના છે. વિંગ કમાન્ડર નમાંશ સ્યાલ એક ઉચ્ચ કુશળ અને અનુભવી પાયલોટ હતા જેમને ભારતના સ્વદેશી ફાઈટર જેટને એક આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર પ્રદર્શિત કરવાની મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી સોંપાઈ હતી. સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો હાલ વાયરલ થઈ રહ્યો છે જે શહીદ પાયલોટ નમાંશ સ્યાલનો છેલ્લો વીડિયો હોવાનું કહેવાય છે.
તેઓ હિમાચલ પ્રદેશના કાંગડા જિલ્લાના નગરોટા બગવાન તહસીલના પટિયાલકર ગામના રહીશ હતા. વિવિધ રિપોર્ટ્સ મુજબ તેમની ઉંમર 34થી 37 વર્ષ વચ્ચે હતી. તેમણે સૈનિક સ્કૂલ સુઝાનપુર ટીરાથી પોતાનું શાળાકીય શિક્ષણ પૂરું કર્યું હતું. તેમને 24 ડિસેમ્બર 2009ના રોજ ભારતીય વાયુસેનામાં કમીશન કરાયા હતા. તેમની પાસે MiG-21 અને સુખોઈ Su-30 MKI જેવા વિમાનોને ઉડાવવાનો અનુભવ પણ હતો. તેઓ હાલમાં જ તેજસની ત્રીજી સ્ક્વોડ્રનમાં કાર્યરત હતા.
વિંગ કમાન્ડરનો અંતિમ વીડિયો!
દુબઈમાં ઘટેલી આ હચમચાવી નાખતી ઘટનામાં શહીદ થનારા વિંગ કમાન્ડર નમાંશ સ્યાલનો એક વીડિયો હાલ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે જે તેમનો અંતિમ વીડિયો હોવાનું કહેવાય છે. વીડિયોમાં નમાંશ સ્યાલ એર શોમાં ભારતના રક્ષા રાજ્યમંત્રી સંજય સેઠ, યુએઈમાં ભારતના દૂત દીપક મિત્તલ અને વિદેશ મંત્રાલયમાં ભારતના એડિશનલ સેક્રેટરી (ગલ્ફ) અસીમ મહાજન સાથે જોવા મળી રહ્યા છે. તેઓ વીડિયોમાં એક ગ્રુપ ફોટા માટે પોઝ આપતા પણ જોઈ શકાય છે.
Last Video Of Indian Air Force Pilot Wing Commander Naman Syal, seen with India’s MoS Defence Sanjay Seth, India’s Envoy to the UAE Deepak Mittal, and India’s Additional Secretary (Gulf) in the MEA, Aseem Mahajan. #DubaiAirShow #TejasCrash #NamanSyal pic.twitter.com/GhTxMg5hnS
— Shariqul Hoda (@Shariqul_Hoda) November 21, 2025
તેમના પરિવારમાં તેમની પત્ની છે જે પોતે પણ એક IAF અધિકારી છે અને તેમની એક નાની દીકરી તથા માતા પિતા છે. તેમના પિતા જગન્નાથ સ્યાલ ભારતીય સેનાના મેડિકલ કોરમાં સેવા આપી ચૂક્યા છે. દુર્ઘટના વખતે તેમના માતા પિતા તમિલનાડુના કોયંબતૂર પાસે સુલુર એરફોર્સ સ્ટેશનમાં હતા જ્યારે પત્ની એક કોર્સ માટે કોલકાતામાં હતા.
દુબઈ એર શોમાં શું થયું
તેજસનું દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થવું એ ભારતના સ્વદેશી રક્ષા ઉદ્યોગ અને નિકાસ ક્ષમતા માટે એક મોટો ઝટકો છે. આ દુર્ઘટના 17 નવેમ્બરે શરૂ થયેલા દુબઈ એર શોના અંતિમ દિવસે અલ મકતૂમ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર એક લો લેવલ એરોબેટિક યુદ્ધાભ્યાસ વખતે ઘટી. છેલ્લા દિવસના અંતિમ દ્રશ્યોમાં તેજસ ફાઈટર જેટ અચાનક નોઝ લેવલ પર નીચે આવતું જોવા મળ્યું અને જમીન સાથે અથડાતા જ આગના ગોળામાં ફેરવાઈ ગયું.
#BigBreakingNews : दुबई एयरशो में बहुत बड़ा हादसा, उड़ान के दौरान तेजस फाइटर जेट क्रैश, लड़ाकू विमान के क्रैश का LIVE वीडियो #PlaneCrash #DubaiAirshow #Tejas #Crash | @ShobhnaYadava @AmmyBhardwaj pic.twitter.com/c7FwkujAEM
— Zee News (@ZeeNews) November 21, 2025
જો કે દુર્ઘટનાનું સાચું કારણ તો કોર્ટ ઓફ ઈન્ક્વાયરી બાદ જ જાણવા મળશે પરંતુ વિશેષજ્ઞોએ સંકેત આપ્યા છે કે આ યુદ્ધાભ્યાસ દરમિયાન વિમાનની ઊંચાઈ ઓછી હોવા કે ઝડપ ઓછી હોવાના કારણે હોઈ શકે છે. તેનાથી પાયલોટને રિકવરી માટે પૂરતી જગ્યા ન મળી. તેજસ સંલગ્ન આ બીજી દુર્ઘટના છે. આ પહેલા માર્ચ 2024માં રાજસ્થાનના જેસલમેરમાં પણ એક પ્રશિક્ષણ ઉડાણ દરમિયાન આવી દુર્ઘટના ઘટી હતી જેમાં પાયલોટ સુરક્ષિત રીતે ઈજેક્ટ કરવામાં સફળ રહ્યો હતો.
