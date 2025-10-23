મહાગઠબંધનના CM ચહેરા તરીકે તેજસ્વી યાદવનું નામ જાહેર, અશોક ગેહલોતે કરી જાહેરાત
બિહાર ચૂંટણી માટે આરજેડીના વડા તેજસ્વી યાદવ મહાગઠબંધનનો મુખ્યમંત્રી ચહેરો હશે. કોંગ્રેસના નેતા અશોક ગેહલોતે સંયુક્ત પત્રકાર પરિષદમાં આ જાહેરાત કરી. મુકેશ સાહની નાયબ મુખ્યમંત્રીનો ચહેરો બનશે.
બિહાર ચૂંટણી માટે તેજસ્વી યાદવ મહાગઠબંધનનો મુખ્યમંત્રી ચહેરો હશે. અશોક ગેહલોતે આ જાહેરાત કરી છે. તેમણે NDAને તેમના નેતા કોણ હશે તે જાહેર કરવા પણ કહ્યું. તેમણે હવે નક્કી કરવું જોઈએ કે મુખ્યમંત્રીપદનો ચહેરો કોણ હશે.
અશોક ગેહલોતે કહ્યું કે દેશભરમાં પરિસ્થિતિ ગંભીર છે. જે કોઈ ટીકા કરે છે તેને જેલમાં જવું પડે છે, પછી ભલે તે પત્રકાર હોય કે કાર્યકર્તા. દરેક વ્યક્તિ પરિવર્તન ઇચ્છે છે અને આપણે આ જાહેર ભાવનાને સમજવી જોઈએ. મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને રાહુલ ગાંધીએ એક મૂલ્યાંકન કર્યું, જેમાં જાણવા મળ્યું કે જનતા પરિવર્તન ઇચ્છે છે. રાહુલ ગાંધીની બિહાર મુલાકાતમાં મોટી સંખ્યામાં લોકોએ ભાગ લીધો હતો. આજે સત્તામાં રહેલા દળોને લોકશાહીમાં કોઈ વિશ્વાસ નથી. તેઓ ફક્ત લોકશાહીનો માસ્ક પહેરેલો છે. છેલ્લી બિહાર ચૂંટણીમાં અમારું પ્રદર્શન મજબૂત રહ્યું.
ગેહલોતે કહ્યું, "ખડગે સાહેબ, રાહુલજી અને અમારા બધા સાથીદારો સાથે સલાહ લીધા પછી, અમે આ ચૂંટણીમાં આગામી મુખ્યમંત્રી પદના ઉમેદવાર તરીકે તેજસ્વી યાદવને ટેકો આપવાનો નિર્ણય લીધો છે. તેઓ યુવાન છે અને તેમનું ભવિષ્ય લાંબુ છે. જનતા યુવાનોને ટેકો આપે છે." ગેહલોતે એવો પણ સંકેત આપ્યો કે ચૂંટણી પછી વધુ નાયબ મુખ્યમંત્રીઓની નિમણૂક થઈ શકે છે.
ગેહલોતે મહાગઠબંધનનો મુદ્દો ઉકેલ્યો
કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા અશોક ગેહલોતે બુધવારે આરજેડી વડા લાલુ પ્રસાદ યાદવ અને તેમના પુત્ર તેજસ્વી યાદવ સાથે મુલાકાત કરી હતી. આ દરમિયાન કોંગ્રેસના બિહાર પ્રભારી કૃષ્ણ અલ્લવારુ પણ બેઠક દરમિયાન હાજર હતા.
મુખ્ય વિવાદ તેજસ્વી યાદવના મુખ્યમંત્રી પદના ઉમેદવાર હોવા પર કેન્દ્રિત હતો. કોંગ્રેસ શરૂઆતમાં આ સાથે અસંમત હતી, જ્યારે આરજેડીનું સમગ્ર અભિયાન "તેજસ્વી સરકાર" પર કેન્દ્રિત હતું. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, કોંગ્રેસ હવે આ મુદ્દા પર નરમ પડી ગઈ છે.
