તેલંગણામાં ગોઝારો અકસ્માત, કપચી ભરેલી ટ્રક બસ સાથે અથડાતા ડ્રાઈવર સહિત 16 લોકોના મોત
Telangana Bus Truck Accident: તેલંગણામાં સોમવારે થયેલા એક ભયાનક રોડ અકસ્માતમાં 16 લોકોના જીવ ગયા છે. કપચી ભરેલા ટ્રક અને TGSRTC બસ વચ્ચે અથડામણ થતા ગોઝારો અકસ્માત સર્જાયો. વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ.
તેલંગણાના વિકારાબાદ જિલ્લામાં આજે સોમવારે 3 નવેમ્બરના રોજ એક ભીષણ રોડ અકસ્માત થયો. વિકારાબાદ જિલ્લામાં ચેવેલ્લા પાસે મિર્જાગુડામાં કપચીથી ભરેલી એક ટ્રકની બસ સાથે ટક્કર થઈ. આ અકસ્માતમાં 16 લોકોના જીવ ગયા જ્યારે આઠ અન્ય ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે. ટક્કર એટલી ભીષણ હતી કે ટ્રકમાં ભરેલી કપચી બસ પર પડી ગઈ. જેનાથી અનેક મુસાફરો દબાઈ ગયા. પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યાં મુજબ બંને વાહનો પૂરપાટ ઝડપમાં હતા અને વળાંક પર કાબૂ ગુમાવી બેઠા. અકસ્માત બાદ બસનો ડ્રાઈવર સાઈડનો ભાગ સંપૂર્ણ રીતે ક્ષતિગ્રસ્ત થઈ ગયો.
મળતી માહિતી મુજબ ટક્કર ખુબ ભીષણ હતી જેનાથી કપચી નીચે મુસાફરો દટાઈ ગયા અને મુસાફરોને ગંભીર ઈજાઓ થઈ. અકસ્માત બાદ અફરાતફરી મચી ગઈ. સ્થાનિકો અને પોલીસ તરત બચાવકાર્યમાં લાગી ગયા. અનેક ફસાયેલી મુસાફરોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા. ઘાયલોને નજીકની હોસ્પિટલોમાં સારવાર માટે ખસેડાયા. જ્યાં ઘણાની હાલત નાજુક હોવાનું કહેવાય છે. ચેવેલ્લાના એસપી બી કિશનના જણાવ્યાં મુજબ આરસીટી બસ તંદૂરથી નીકળી હતી અને ચેવેલ્લા પહોંચવાનું હતું.
#WATCH | Rangareddy, Telangana | Several people lost their lives, and many others were injured in an accident between a TGSRTC bus and a truck near Khanapur Gate under Chevella police station area in Rangareddy district.
CM Revanth Reddy instructed the officials to immediately… pic.twitter.com/wzW6MjID2M
— ANI (@ANI) November 3, 2025
16 લોકોના મોતની પુષ્ટિ
ઘટના અંગે એસપીએ કહ્યું કે ટ્રક કપચીથી ભરેલો હતો. દુર્ઘટનામાં ટ્રક ચાલક અને અનેક બસ મુસાફરો સહિત 16 લોકોના મોત થયા છે. રાજેન્દ્રનગરના ડીસીપી યોગેશ ગૌતમના જણાવ્યાં મુજબ ટ્રક યોગ્ય આમ તો યોગ્ય લેનમાં હતો, ત્યારે તેની બસ સાથે ટક્કર થઈ ગઈ. ડીસીપીએ કહ્યું કે અમારે એ ખાતરી કરવી પડશે કે દુર્ઘટના ઘટી ત્યારે ટ્રક ચાલક ઓવરટેક કરવાની કોશિશ કરતો હતો કે તે ખોટી દિશામાં ગાડી ચલાવતો હતો.
