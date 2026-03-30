Telangana Parental Support Bill: આજકાલ સોશિયલ મીડિયાના જમાનામાં અનેક એવી ઘટનાઓ અને વીડિયો વાયરલ થઈ જાય છે તે હચમચાવી નાખે છે. અનેકવાર એવા કિસ્સા સામે આવતા હોય છે કે જે ઉંમરે માતા પિતાની સેવા કરવાની હોય ત્યારે સંતાનો માતાપિતાને રઝળાવતા હોય છે. મારપીટ કરે છે. ત્યારે તેલંગણા સરકારનું આ પગલું ખરેખર પ્રશંસનીય છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 30, 2026, 10:00 AM IST
  • તેલંગણા વિધાનસભામાં એક અભૂતપૂર્વ બિલ પાસ થયું
  • માતા પિતાની સેવા નહીં કરનારા કર્મચારીઓ, જનપ્રતિનિધિઓના પગાર કપાશે
  • મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે સંતાનો માતાપિતાની દેખરેખ રાખે એ હેતુ
     

Telangana: માતા-પિતાની સેવા નહીં કરો તો કિંમત ચૂકવવી પડશે, પગારમાંથી ધરખમ રકમ કપાઈ જશે

Telangana Parental Care Law: તેલંગણામાં હવે વૃદ્ધ માતાપિતાની સંતાનો જો દેખરેખ નહીં રાખે તો તેમનો પગાર કપાઈ જશે. તેલંગણા વિધાનસભાએ રવિવારે આ ઐતિહાસિક બિલ પાસ કર્યું છે. જે હેઠળ માતા પિતાની ઉપેક્ષા કરનારા કર્મચારીઓના પગાર કપાઈ જશે. વિધાનસભાએ રવિવારે વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે નાણાકીય સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવાના હેતુસર તેલંગણા કર્મચારી જવાબદારી અને માતા પિતા સહાયક નિગરાણી બિલ 2026 (Telangana Employees Accountability and Monitoring of Parental Support Bill, 2026 )પાસ કર્યું. બિલ વિશે મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડીએ કહ્યું કે દેશમાં પહેલેથી જ એક રાષ્ટ્રીય કાયદો- માતા પિતા અને વરિષ્ઠ નાગરિકોના ભરણ પોષણ તથા કલ્યાણ અધિનિયમ, 2007 અસ્તિત્વમાં છે. જો કે રાજ્યના નવા બિલમાં જન પ્રતિનિધિઓ અને ખાનગી કર્મચારીઓને પણ સામેલ કરાશે. 

માતા પિતાના અધિકારોની રક્ષા કરવા તથા માટે આ બિલ તેલંગણા વિધાનસભામાં સર્વસંમતિથી પાસ થઈ ગયું. સીએમએ ક હ્યું કે સમાજમાં એવા લોકોનો બહિષ્કાર કરવો જોઈએ જે પોતાના માતા પિતાની દેખભાળ કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે. ચર્ચા દરમિયાન મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડીએ કહ્યું કે સરકારનો લક્ષ્ય એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે બાળકો તેમના માતાપિતાની દેખરેખ રાખે. પછી  ભલે તેઓ પ્રેમથી કરે કે કર્તવ્યની ભાવનાથી. તેમણે સાચી સંતાન ભક્તિનું ઉદાહરણ આપવા માટે પ્રાચીન કથાઓમાંથી શ્રવણકુમારની કહાનીનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. 

કયા કર્મચારીઓને લાગૂ પડશે
ખાસ વાત એ છે કે આ માત્ર સરકારી કર્મચારીઓને જ લાગૂ પડશે એવું નથી પરંતુ આ બિલમાં પ્રાઈવેટ કર્મચારીઓ, ઓફિસરો, અને જન પ્રતિનિધિઓ જેમ કે વિધાયકો, એમએલસી, કાઉન્સિલર, મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલર, અને સરપંચ સુદ્ધાને સામેલ કરાયા છે. એસસી, એસટી, કલ્ણાય અને વરિષ્ઠ નાગરિક મંત્રી અદલુરી લક્ષ્મણ કુમારે આ બિલને પાસ કરવા માટે પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો જેને ધ્વનિમતથી સ્વીકારી લેવામાં આવ્યો હતો. ભાજપ સહિત અન્ય પક્ષોએ પણ આ બિલનું સમર્થન કર્યું. 

કેટલો પગાર  કપાશે?
તેલંગણના આ નવા બિલમાં એવી જોગવાઈ છે કે જે કર્મચારી પોતાના માતા પિતાની ઉપેક્ષા કરતા જણાશે તેમના કુલ પગારમાંથી 15 ટકા અથવા તો 10,000 રૂપિયા જે પણ ઓછું હશે તે કાપવામાં આવશે. સંતાનના પગારમાંથી કાપવામાં આવેલી આ રકમ તેમના માતા પિતાને આપવામાં આવશે. 

એક મંત્રીનો કર્યો ઉલ્લેખ
સીએમએ કહ્યું કે જો બાળકો શ્રવણની જેમ તેમના માતા પિતાની દેખરેખ રાખે કે જેમણે ધનની કમી છતાં માતા પિતાને તીર્થયાત્રા કરાવી અને સેવા કરી હતી તો આવા કાયદાની જરૂર ન પડત. તેમણે એક પૂર્વ તેલંગણાના મંત્રીનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો જેમણે કેન્સર સામે ઝઝૂમી રહેલા તેમના પિતાની ઉપેક્ષા કરી જેના પરિણામસ્વરૂપે છેલ્લે પિતાનું નિધન થઈ ગયું. જો કે સીએમએ તે મંત્રીના નામનો ઉલ્લેખ ન કર્યો. 

 

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

