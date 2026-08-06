સરકારની 'સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક': 5000 ટેલિગ્રામ ચેનલો, 1300 વેબસાઈટ બંધ, ચેક કરી લેજો કદાચ તમારી....

ટેલિગ્રામ જેવા મધ્યસ્થીઓ દ્વારા ફિલ્મોના અનાધિકૃત પ્રસારણ સહિત સિનેમેટોગ્રાફ ફિલ્મોની ઓનલાઇન પાઇરસીને પહોંચી વળવા માટે સરકારે કાનૂની અને સંસ્થાકીય માળખાને મજબૂત બનાવ્યું છે. આમ છતાં ફિલ્મો માર્કેટમાં આવી જાય છે હવે સરકારે એન્ટિ-પાઇરસી કાર્યવાહી કાયદાની ઉપરોક્ત જોગવાઈઓ અનુસાર, મધ્યસ્થીઓને ફિલ્મ પાઇરસી માટે 1,263 વેબસાઇટ્સ અને 4,996 ટેલિગ્રામ ચેનલો સહિત 7,393 URL નિષ્ક્રિય કરવા નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે.
ફિલ્મોના અનાધિકૃત રેકોર્ડિંગ અને પ્રદર્શન પર અંકુશ મેળવવા માટે ચોક્કસ જોગવાઈઓ દાખલ કરવા સિનેમેટોગ્રાફ (સુધારા) અધિનિયમ, 2023 દ્વારા સિનેમેટોગ્રાફ અધિનિયમ, 1952 માં સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો. નવી દાખલ કરવામાં આવેલી કલમ 7(1B)(ii) સરકારને ઇન્ફર્મેશન ટેકનોલોજી એક્ટ, 2000ની કલમ 79(3) હેઠળ પાઇરેટેડ સામગ્રી ધરાવતા મધ્યસ્થીઓ સામે કાર્યવાહી કરવાની સત્તા આપે છે.
ફિલ્મ ઉદ્યોગનું ગણિત ખોરવતી પાઇરસી:
રોકાણ કરે છે કોઇ, ને નફો રળે છે બીજા,
મેહનત કરી મરે કોઇ, ને મજા કરે છે બીજા;
તકલીફ પાયાના કલાકારને એ વાતથી જ છે,
કે પરસેવો પાડે કોઇ, ને ડાઉનલોડ કરે છે બીજા!
IT એક્ટ, 2000 ની કલમ 79(3)(b) ગેરકાયદેસર સામગ્રીને દૂર કરવા/એક્સેસ નિષ્ક્રિય કરવા માટે સક્ષમ સરકારો દ્વારા મધ્યસ્થીઓને સૂચિત કરવાની જોગવાઈ કરે છે. ઇન્ફર્મેશન ટેકનોલોજી રૂલ્સ, 2021 હેઠળ, મધ્યસ્થીઓએ અદાલતના આદેશ દ્વારા અથવા યોગ્ય સરકાર અથવા તેની અધિકૃત એજન્સી દ્વારા નોટિસ દ્વારા તેમના ધ્યાનમાં લાવવામાં આવે ત્યારે હાલમાં અમલમાં હોય તેવા કોઈ પણ કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરતી કોઈપણ સામગ્રીને દૂર કરવી જરૂરી છે.
ફિલ્મોની પાઇરસી અંગેની ફરિયાદો મળતાં જ મંત્રાલય મધ્યસ્થીઓને સૂચનાઓ જારી કરીને ઉલ્લંઘન કરનારી સામગ્રીને ઝડપથી દૂર કરવા અથવા તેની પહોંચ નિષ્ક્રિય કરવા નિર્દેશ આપે છે. સરકારે માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલયના સંયુક્ત સચિવ (ફિલ્મ્સ)ને ઇન્ફર્મેશન ટેકનોલોજી રૂલ્સ, 2021 અને સિનેમેટોગ્રાફ અધિનિયમ, 1952 હેઠળ મધ્યસ્થીઓને કન્ટેન્ટ ટેકડાઉન નોટિસ જારી કરવા માટે અધિકૃત કર્યા છે.
ઇન્ટરનેટ પર ઉપલબ્ધ ફિલ્મોની પાઇરેટેડ નકલો અંગે કોપીરાઇટ ધારકો પાસેથી ફરિયાદો મેળવવા અને આવી સામગ્રીની પહોંચ નિષ્ક્રિય કરવા માટે મધ્યસ્થીઓને સૂચનાઓ જારી કરવા માટે માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલયમાં એક સંસ્થાકીય વ્યવસ્થા પણ સ્થાપિત કરવામાં આવી છે.
આ માહિતી માહિતી અને પ્રસારણ તેમજ સંસદીય બાબતોના રાજ્ય મંત્રી ડૉ. એલ. મુરુગન દ્વારા આજે લોકસભામાં બાલાશોવરી વલ્લભનેની દ્વારા પૂછાયેલા એક પ્રશ્નના લેખિત જવાબમાં આપવામાં આવી હતી.