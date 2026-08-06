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સરકારની 'સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક': 5000 ટેલિગ્રામ ચેનલો, 1300 વેબસાઈટ બંધ, ચેક કરી લેજો કદાચ તમારી....

ફિલ્મો રીલિઝ થતાંની સાથે જ ટેલીગ્રામથી લઈને અનેક અનેક સોશિયલ મીડિયા પર આવી જાય છે. કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે બનેલી ફિલ્મોના પૈસા પણ નીકળતા નથી. ફિલ્મ પાઇરસીને કારણે ભારતીય ફિલ્મ ઉદ્યોગને દર વર્ષે અંદાજે ₹૨૦,૦૦૦ કરોડથી વધુનું આર્થિક નુકસાન થાય છે. ગ્લોબલ લેવલે આ નુકસાન અબજો ડોલર સુધી પહોંચે છે. સરકાર હવે એક્ટિવ થઈ છે અને હજારો એકાઉન્ટો બંધ કરી દીધા છે. 

Written ByKaran Rajput
Published: Aug 06, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 04:34 PM IST
સરકારની 'સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક': 5000 ટેલિગ્રામ ચેનલો, 1300 વેબસાઈટ બંધ, ચેક કરી લેજો કદાચ તમારી....

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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