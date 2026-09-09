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જેસીબી, ક્રેન અને હથોડા પણ થાક્યા! ઉજ્જૈનમાં હનુમાનજીની પ્રતિમા ન એક ઈંચ ન હલી, જોઈ લો ચમત્કારનો આ VIDEO

Published: Sep 09, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 06:54 PM IST
જેસીબી, ક્રેન અને હથોડા પણ થાક્યા! ઉજ્જૈનમાં હનુમાનજીની પ્રતિમા ન એક ઈંચ ન હલી, જોઈ લો ચમત્કારનો આ VIDEO

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