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"કાચ ન હોત તો માથું ફાટી જાત અને અમે મરી જાત..." કાફલા પર પથ્થરમારા બાદ મમતા બેનર્જીનું મોટું નિવેદન

મમતા બેનર્જીના કાફલાને લઈને વિવાદ સામે આવ્યો છે. પ્રદર્શન દરમિયાન ઉગ્ર પ્રદર્શનકારીઓએ તેમની ગાડી પર હુમલો કર્યો છે. મમતા બેનર્જીની ગાડી પર પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો હતો. 
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 09, 2026, 04:21 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 04:21 PM IST
"કાચ ન હોત તો માથું ફાટી જાત અને અમે મરી જાત..." કાફલા પર પથ્થરમારા બાદ મમતા બેનર્જીનું મોટું નિવેદન

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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