"કાચ ન હોત તો માથું ફાટી જાત અને અમે મરી જાત..." કાફલા પર પથ્થરમારા બાદ મમતા બેનર્જીનું મોટું નિવેદન

પશ્ચિમ બંગાળના ઉત્તર 24 પરગના જિલ્લાના હલિશહેરમાં પૂર્વ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ ગુસ્સે થયેલા ટોળાના ભારે વિરોધનો સામનો કરવો પડ્યો છે. એક મૃત ટીએમસી કાર્યકર્તાના ઘરે જઈ રહેલાં મમતા બેનર્જીના કાફલાને લોકોએ રસ્તામાં રોકી લીધો. વિરોધ એટલો ઉગ્ર બની ગયો કે ટોળાએ તેમની ગાડીને ચારે તરફથી ઘેરી લીધી હતી. પ્રત્યક્ષદર્દીઓ પ્રમાણે પ્રદર્શનકારીઓએ મમતા બેનર્જીના વાહન પર કીચડ ફેંક્યું હતું.
મમતા બેનર્જીના કાફલા પર ભીડમાંથી કેટલાક લોકોએ પાણીની બોટલો અને જૂતા પણ ફેંક્યા હતા. ભીડમાં હાજર રહેલા લોકોએ પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિરુદ્ધ નારેબાજી કરી અને વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણીઓ કરી. સ્થિતિ ઝડપથી બગડતી જોઈ સુરક્ષામાં તૈનાત પોલીસકર્મીઓએ મોર્ચો સંભાળ્યો હતો. પોલીસે ભીડને દૂર કરી અને મમતા બેનર્જીના કાફલાને બહાર કાઢ્યો હતો.
જો ગાડીમાં કાચ ન હો તો મારૂ માથુ ફાટી જાત....
ટીએમસી ચીફ અને પશ્ચિમ બંગાળના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ જણાવ્યું કે ઉગ્ર ભીડે પથ્થર અને જૂતાથી તેમની ગાડી પર અચાનક હુમલો કર્યો. પરંતુ આ દરમિયાન ગાડીના કાચ બંધ હોવાથી કોઈ પથ્થર લાગ્યો નહીં. તેમણે જણાવ્યું કે જો ગાડીના કાચ બંધ ન હોત તો પથ્થર માથામાં વાગ્યો હોત અને તેમનું માથું ફાટી ગયું હોત. તેવામાં આ પ્રકારના પથ્થર હુમલાથી તેમનું મોત પણ થઈ શકતું હતું.
#WATCH | Barrackpore: Former West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee says, "Large stones were hurled at my car by anti-social elements,right in front of the police. The attack on the vehicle was so severe that if the windows had been open, my head would have been split open.… pic.twitter.com/PIdFM1Oxcr
— ANI (@ANI) August 9, 2026
મૃતક TMC કાર્યકર્તાના પરિવારે લગાવ્યો ગંભીર આરોપ
કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે હલિશહેરમાં થયેલો આ વિરોધ એક મૃત ટીએમસી કાર્યકર્તાના પરિવારની ફરિયાદ સાથે જોડાયેલો છે. પરિવારે સ્થાનિક પોલીસ પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે. તેમનો દાવો છે કે મૃતકની અટકાયત કર્યા બાદ તેની સાથે મારપીટ કરવામાં આવી, જેથી તેનું મોત થયું. પરિવારોના આ આરોપો બાદ વિસ્તારમાં પહેલાથી નારાજગીનો માહોલ હતો. આ વચ્ચે મમતા બેનર્જીના ત્યાં પહોંચવાના સમાચાર બાદ મોટી સંખ્યામાં લોકો રોડ પર ભેગા થઈ ગયા અને વિરોધ શરૂ કરી દીધો હતો.
પોલીસની કાર્યવાહી બાદ કાફલો નીકળ્યો
રોષે ભરાયેલા ટોળાને જોતા પોલીસનો વધારાનો કાફલો તૈનાત કરવામાં આવ્યો હતો. સુરક્ષા ઘેરામાં મમતા બેનર્જીને અહીંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા. ઘટના બાદ શહેરમાં તણાવપૂર્ણ માહોલ બનેલો છે અને પોલીસ સમગ્ર ઘટનાક્રમ પર નજર રાખી રહી છે.