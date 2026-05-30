  /રાજસ્થાનમાં રેતીનું ભયાનક વંટોળ આવ્યું, દિવસે રાત પડી! ડરામણા તોફાનનો Video જોઈ હચમચી જશો

રાજસ્થાનમાં રેતીનું ભયાનક વંટોળ આવ્યું, દિવસે રાત પડી! ડરામણા તોફાનનો Video જોઈ હચમચી જશો

Dust storm in Rajasthan : રાજસ્થાનની મરુ ભૂમિમાં પ્રકૃતિનું અત્યંત ડરામણું સ્વરૂપ જોવા મળ્યું. શ્રીગંગાનગર અને ચુરુના જિલ્લામાં શનિવારે બપોરે હવામાને એવી કરવટ બદલી કે, જોત જોતામાં કાળી રાત જેવો નજારો સર્જાઈ ગયો. આકાશમાં ઉઠેલા રેતનું વંટોળ આખા શહેર પર ફરી વળ્યું. રેતીના વંટોળે આખા શહેરના પોતાની બાહોમાં સમાવી લીધું હોય તેવો નજારો જોવા મળ્યો. 

Written ByDipti Savant
Published: May 30, 2026, 04:22 PM IST|Updated: May 30, 2026, 04:24 PM IST
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

