/રાજસ્થાનમાં રેતીનું ભયાનક વંટોળ આવ્યું, દિવસે રાત પડી! ડરામણા તોફાનનો Video જોઈ હચમચી જશો

Dust storm in Rajasthan : રાજસ્થાનની મરુ ભૂમિમાં પ્રકૃતિનું અત્યંત ડરામણું સ્વરૂપ જોવા મળ્યું. શ્રીગંગાનગર અને ચુરુના જિલ્લામાં શનિવારે બપોરે હવામાને એવી કરવટ બદલી કે, જોત જોતામાં કાળી રાત જેવો નજારો સર્જાઈ ગયો. આકાશમાં ઉઠેલા રેતનું વંટોળ આખા શહેર પર ફરી વળ્યું. રેતીના વંટોળે આખા શહેરના પોતાની બાહોમાં સમાવી લીધું હોય તેવો નજારો જોવા મળ્યો.
Rain after dust storm in Churu : રાજસ્થાનના ચુરુમાં વાતાવરણના પલટા વચ્ચે કંઈક એવું જોવા મળ્યું કે લોકો હચમચી ગયા. અચાનક હવામાનમાં પલટો આવ્યો અને ચુરુમાં ધૂળની ડમરીઓ સાથે રેતાળ તોફાન ઉઠ્યું. ભારે પવન સાથે ધૂળની ડમરીઓ ઉડતા ધૂળનું સામ્રાજ્ય ચારેતરફ છવાઈ ગયું. ધૂળની ઘટ્ટ ચાદરને કારણે વિઝિબિલિટી શૂન્ય થઈ ગઈ. અચાનક ધોળા દિવસે રાતનો માહોલ છવાયો. ભયાનક આંધીથી જનજીવન સંપૂર્ણપણે અસ્તવ્યસ્ત બની ગયું. ભયાનક વંટોળનો વીડિયો વાયરલ થયો છે.
રાજસ્થાનના સીમાવર્તી જિલ્લામાં શનિવારે બપોરે કુદરતનું ડરામણું રૂપ જોવા મળ્યું. ચુરુમાં બપોરે 2 વાગ્યાની આસપાસ અચનક મોસમનો મિજાજ 360 ડિગ્રી જેવો બદલાઈ ગયો. આકાશમાં ધૂળ અને રેતીનો વિશાળ ફુગ્ગો ક્યાંક કાળા જાદુની જેમ આવી ચઢ્યો હોય, તેમ આખા સૂર્યને ઢાંકી દીધો હતો.
ધૂળનું આ તોફાન એટલું ગાઢ હતું કે, જોત જોતામાં બપોરના સમયમાં ઘનઘોર અંધારું સંભળાઈ ગયું. વિઝિબિલિટી ઝીરો થઈ ગઈ. રસ્તા પર લોકો જ્યાં હતા, એ ડરના માર્યે ત્યાં જ થંભી ગયા. વાહનચાલકોને અંધારાને કારણે મજબૂરીમાં ગાડીની હેડલાઈટ ચાલુ કરવી પડી. ગાડીની લાઈટના અજવાળે તેઓએ શું થઈ રહ્યું છે તે જોવાનો પ્રયાસ કર્યો.
70 કિલોમીટર સુધી મોતનું તાંડવ ચાલ્યું
હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર આ રેતીલું તોફાન કોઈ સામાન્ય આંધી વંટોળ ન હતી. પંરતું તેજ હવાઓનું તોફાન હતું. જેની તીવ્રતા 70 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની માપવામાં આવી છે.
30 મિનિટ સુધી હાહાકાર
રેતના વિશાળકાળ તોફાને લગભગ 30 મિનિટ સુધી આખા શહેરને બાનમાં લીધું હતું. લોકો રીતસરના ઘરમાં પૂરાઈ રહેવા મજબૂર બન્યા હતા. દુકાનદારોએ ટપોટપ દુકાનો બંધ કરી દીધી હતી.
તોફાન બાદ બીજું આવ્યું
આ ભયાનક રેતીલા તોફાન અને 30 મિનિટ સુધી ચાલેલા મોતના તાંડવ બાદ તરત જ પ્રકૃતિનું બીજું સ્વરૂપ જોવા મળ્યું હતું. આકાશમાં ઘનઘોર વાદળો છવાઈ ગયા હતા. અનેક વિસ્તારોમાં તેજ તો ક્યાંક હળવો વરસાદ શરૂ થઈ ગયો હતો. આંધી અને વરસાદની જુગલબંધીએ 45 ડિગ્રી ગરમીના પારાને એવી મ્હાત આપી કે તે ગાયબ થઈ ગઈ હતી. હવામાન વિભાગના લેટેસ્ટ અપડેટ અનુસાર, વંટોળ અને વરસાદના તોફાનને કારણે ગરમીનો પારો સીધો 8 ડિગ્રી ઘટી ગયો હતો.