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કાશ્મીર ફરી લોહીલુહાણ! અનંતનાગમાં આતંકી હુમલો, એક પોલીસ જવાન શહીદ

Anantnag Terror Attack: દક્ષિણ કાશ્મીરના અનંતનાગમાં થયેલા આતંકી હુમલામાં એક હેડ  કોન્સ્ટેબલ શહીદ થયા છે. ઘટનાબાદ વિસ્તારની ઘેરાબંધી કરાઈ છે. જાણો વધુ વિગતો. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 22, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 02:30 PM IST
કાશ્મીર ફરી લોહીલુહાણ! અનંતનાગમાં આતંકી હુમલો, એક પોલીસ જવાન શહીદ
Image Credit: તસવીર-ફાઈલ ફોટો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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