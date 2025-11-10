Prev
આતંકી ડોક્ટર તૈયાર કરી રહ્યો હતો રાઇઝીન ઝેર, જેનાથી થયો હતો ટ્રમ્પની હત્યાનો પ્રયાસ

Ricin Poison: અમદાવાદ એટીએસે પકડેલા આરોપી ડૉક્ટરે ત્રણ શહેરોમાં ભીડભાડવાળા ખાદ્ય બજારોનો સર્વે કર્યો હોવાનો મોટો ખુલાસો થો છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, ડૉક્ટરે છેલ્લા છ મહિનામાં દિલ્હીની આઝાદપુર મંડી, અમદાવાદની નરોડા ફળ બજાર અને લખનૌમાં આરએસએસ કાર્યાલયનો સર્વે કર્યો હતો. આ સ્થળોએ ભીડભાડ અને જાહેર પ્રવૃત્તિઓ વધુ હોવાથી તેમને સંભવિત લક્ષ્ય ગણવામાં આવતા હતા.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 10, 2025, 02:05 PM IST

Ricin Poison: દેશમાં બે દિવસની અંદર બે મોટા આતંકી ષડયંત્ર સામે આવ્યા છે. હરિયાણાના ફરીદાબાદમાં 350 કિલો અમોનિયમ નાઇટ્રેડ પકડાયું છે, તો ગુજરાતના અમદાવાદ એટીએસે પકડેલા આતંકવાદીઓ દ્વારા મોટી માત્રામાં ઝેરી રસાયણ રાઇઝીન બનાવવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો હતો. આ એક એવું ઝેર છે, જેના દ્વારા 2020મા ટ્રમ્પ અને ઓબામાની હત્યાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો.

ડોક્ટરનું આતંકવાદી કાવતરું
ગુજરાત આતંકવાદ વિરોધી ટુકડી (ATS) દ્વારા ધરપકડ કરાયેલા ત્રણ ISIS આતંકવાદીઓમાંથી એક, એક ડોક્ટર, કથિત રીતે અત્યંત ઝેરી રાસાયણિક રિસિન તૈયાર કરી રહ્યો હતો.

કેટલું ખતરનાક છે આ ઝેર
રાઈઝીન એ એરંડાના કચરામાંથી બનેલું એક ઘાતક રાસાયણિક ઝેર છે. શ્વાસમાં લેવામાં આવે કે ઇન્જેક્ટ કરવામાં આવે તો પણ થોડી માત્રા (5 માઇક્રોગ્રામ) જીવલેણ બની શકે છે. લક્ષણોમાં પેટમાં દુખાવો, ઉલટી અને ફેફસાં ફાટી જવાનો સમાવેશ થાય છે. કોઈ સારવાર નથી, જેના કારણે 36-72 કલાકમાં મૃત્યુ થાય છે. ગુજરાત ATS એ ISIS આતંકવાદી કાવતરાને નિષ્ફળ બનાવ્યું. તેના ઉત્પાદનમાં સરળતા અને ઉપલબ્ધતા તેને આતંકવાદી હથિયાર બનાવે છે. તે એક પ્રકારનું બાયોકેમિકલ હથિયાર છે.

ખતરનાક પોઇઝન રાઈઝન અંગે એમડી ફિઝીશિયન ડો યોગેશ ગુપ્તાએ જણાવ્યું કે, રાઈઝીન ક્યારે અજાણી રીતે કોઇના શરીરમાં પ્રવેશ નથી કરતું. તેનો ઉપયોગ બાયોટેરીરીઝીમ એટલે કે કેમીકલ ટેરીરીઝમ માટે થાય છે. એરંડાના બીજમાંથી બનાવેલા દિવેલ પછી વધેલા વેસ્ટથી રાઈઝીન બને છે. પાઉડર, સ્પ્રે કે કે પાણીમાં મીક્સ કરી તેનો ઉપયોગ કરાય છે. 

કોણ છે અહેમદ મોહિઉદ્દીન સૈયદ?
ATS એ જણાવ્યું હતું કે હૈદરાબાદના 35 વર્ષીય ડૉક્ટર અહેમદ મોહિઉદ્દીન સૈયદ એરંડાના બીજમાંથી કાઢવામાં આવતા પ્રોટીન, રાઇઝીનને સંભવિત હુમલા માટે હથિયાર બનાવવાની રીતો શોધી રહ્યા હતા.

રાઇઝીન શું છે?
રાઇઝીનનું ઝેર દુર્લભ છે અને સામાન્ય રીતે બીજ ખાવાથી જ થાય છે. જોકે આ ઝેર મોટી માત્રામાં જીવલેણ બની શકે છે, નિષ્ણાતો કહે છે કે ગુનાહિત ઉપયોગના કિસ્સાઓ અસામાન્ય છે અને સામાન્ય રીતે સમયસર તબીબી સંભાળ સાથે તેનો ઉપચાર કરી શકાય છે.

આ ઝેર ઇન્જેક્ટ કરી શકાય છે, ગળી શકાય છે અથવા શ્વાસમાં લઈ શકાય છે. 2020 માં રાઇઝીન ઝેરનો ઉપયોગ કરીને યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની હત્યા કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ બરાક ઓબામાને બે વાર ઝેરવાળા પરબિડીયા મોકલવામાં આવ્યા હતા.

ગુજરાત એટીએસે એક સત્તાવાર નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "અહમદ મોહિઉદ્દીન સૈયદ એક મોટો આતંકવાદી હુમલો કરવા માટે 'રાઈઝીન' (રિસિન) નામનું અત્યંત ઘાતક ઝેર તૈયાર કરી રહ્યો હતો. આ માટે, તેણે જરૂરી સંશોધન શરૂ કરી દીધું હતું, સાધનો, કાચો માલ મેળવ્યો હતો અને તેની તૈયારી માટે જરૂરી પ્રારંભિક રાસાયણિક પ્રક્રિયા શરૂ કરી દીધી હતી."

