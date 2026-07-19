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આતંકીઓએ બદલ્યો ટાર્ગેટ? હવે ગુજરાત-રાજસ્થાન પર ખતરો! જાણો કેમ

Terror Groups New Strategy: કાશ્મીરમાં સતત વધી રહેલા સુરક્ષા દબાણને કારણે, શું આતંકવાદી સંગઠનો હવે ગુજરાત અને રાજસ્થાન જેવા રાજ્યોને નવા ટારગેટ તરીકે જોઈ રહ્યા છે? સુરક્ષા એજન્સીઓ અને વિકસિત થતા આતંકવાદી નેટવર્કને જોતાં, આ નવી આતંકવાદી ગેમપ્લાન પાછળના તર્ક, સંભવિત જોખમો અને ભારતની સુરક્ષા વ્યવસ્થા સામે ઉભરતા પડકારોને સમજો.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 19, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 11:01 AM IST
આતંકીઓએ બદલ્યો ટાર્ગેટ? હવે ગુજરાત-રાજસ્થાન પર ખતરો! જાણો કેમ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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