/આતંકીઓએ બદલ્યો ટાર્ગેટ? હવે ગુજરાત-રાજસ્થાન પર ખતરો! જાણો કેમ

Terror Groups New Strategy: આતંકવાદનો ખતરો હવે ભારતની સુરક્ષા એજન્સીઓ માટે એક નવા સ્વરૂપમાં ઉભરી રહ્યો છે. લાંબા સમયથી જમ્મુ અને કાશ્મીર સુધી મર્યાદિત આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ હવે દેશના પશ્ચિમ ભાગ તરફ આગળ વધી રહી હોય તેવું લાગે છે. તાજેતરમાં ગુજરાત એન્ટી-ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડ (ATS) દ્વારા જૈશ-એ-મોહમ્મદ (JeM)ના સંગઠિત મોડ્યુલનો પર્દાફાશ આ બદલાતી વ્યૂહરચનાનો મુખ્ય સંકેત માનવામાં આવી રહ્યો છે. સુરક્ષા અધિકારીઓ માને છે કે આતંકવાદી સંગઠનો હવે સરહદી વિસ્તારોમાં હુમલાઓ સુધી મર્યાદિત રહેવા માંગતા નથી. તેઓ દેશની આર્થિક પ્રવૃત્તિઓને વિક્ષેપિત કરીને વ્યાપક નુકસાન પહોંચાડવાનું લક્ષ્ય રાખી રહ્યા છે.
એક્સપર્ટના મતે, ગુજરાત અને રાજસ્થાનનું ભૌગોલિક સ્થાન આતંકવાદીઓ માટે વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. બંને રાજ્યો પાકિસ્તાન સાથે આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ ધરાવે છે, જેના કારણે ઘૂસણખોરી શક્ય બને છે. પરંતુ સરહદ એકમાત્ર પરિબળ નથી. આ રાજ્યો દેશના ઘણા મુખ્ય ઔદ્યોગિક અને ઉર્જા કેન્દ્રોનું ઘર છે. આ વિસ્તારોમાં એક મોટો હુમલો ફક્ત સ્થાનિક સ્તરે જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર દેશના અર્થતંત્ર અને આવશ્યક સેવાઓ પર વિનાશક અસર કરી શકે છે.
દેશની આર્થિક કરોડરજ્જુને નુકસાન પહોંચાડવાનો ભય
સુરક્ષા એક્સપર્ટ કહે છે કે જો કોઈ મુખ્ય ઔદ્યોગિક વિસ્તાર, બંદર અથવા ઉર્જા સુવિધાને લક્ષ્ય બનાવવામાં આવે છે, તો ઇંધણ પુરવઠો, વીજળી ઉત્પાદન અને કાર્ગો પરિવહન જેવી સેવાઓ પ્રભાવિત થઈ શકે છે. આ દૈનિક જરૂરિયાતો માટે પુરવઠા શૃંખલાને વિક્ષેપિત કરી શકે છે, અને તેની અસર અનેક રાજ્યોમાં અનુભવાઈ શકે છે.
હવે રાજકીય નુકસાન નહીં, આર્થિક નુકસાનની શોધ
એક્સપર્ટના મતે, આતંકવાદી સંગઠનોના વિચારમાં પરિવર્તન આવ્યું છે. અગાઉ, જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં હુમલાઓ મુખ્યત્વે સુરક્ષા અને રાજકીય વાતાવરણ પર કેન્દ્રિત હતા. હવે, એવા સ્થળોને લક્ષ્ય બનાવવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે, જ્યાં હુમલાથી દેશના અર્થતંત્ર, રોકાણ વાતાવરણ અને ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિઓ પર નોંધપાત્ર અસર પડી શકે છે.
બંદરો અને રિફાઇનરીઓ કેમ સંવેદનશીલ છે?
ગુજરાત દેશના સૌથી મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ વેપાર કેન્દ્રોમાંનું એક છે. મુન્દ્રા અને કંડલા જેવા મુખ્ય બંદરો નોંધપાત્ર આયાત અને નિકાસ વોલ્યુમનું સંચાલન કરે છે. જામનગરમાં વિશ્વના સૌથી મોટા તેલ શુદ્ધિકરણ સંકુલ પણ આવેલા છે. સુરક્ષા એક્સપર્ટ માને છે કે આવી વ્યૂહાત્મક સંપત્તિઓનું રક્ષણ કરવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે તેમના પર કોઈપણ હુમલો વ્યાપક આર્થિક અસર કરી શકે છે.
ભૂતકાળની ઘટનાઓના સંકેતો
પશ્ચિમ ભારતને નિશાન બનાવવાના પ્રયાસો નવા નથી. 2002માં ગાંધીનગરમાં અક્ષરધામ મંદિર પર આતંકવાદી હુમલો અને 2008માં મુંબઈ હુમલા આપણને યાદ અપાવે છે કે આતંકવાદી સંગઠનો પરંપરાગત સરહદી વિસ્તારોથી આગળ વધીને મહત્વપૂર્ણ શહેરો અને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોને નિશાન બનાવી રહ્યા છે. મુંબઈ હુમલા દરમિયાન, આતંકવાદીઓએ દરિયાઈ માર્ગનો ઉપયોગ કર્યો હતો, જેના કારણે દરિયાકાંઠાની સુરક્ષા મજબૂત થઈ હતી. જો કે, સુરક્ષા એજન્સીઓ આવા સંભવિત જોખમોનું નિરીક્ષણ કરવાનું ચાલુ રાખે છે.
ઓનલાઈન શોપિંગ નવો પડકાર
સુરક્ષા એજન્સીઓ સામે એક નવો પડકાર એ છે કે સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતા ઘણા માલ બજાર અને ઈ-કોમર્સ પ્લેટફોર્મ પર સરળતાથી ઉપલબ્ધ છે. એવી આશંકા છે કે ગુનાહિત અથવા આતંકવાદી નેટવર્ક વિવિધ સ્થળોએથી ઓછી માત્રામાં માલ ખરીદીને શંકાથી બચવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે. તેથી, તપાસ એજન્સીઓ શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિઓ, અસામાન્ય ખરીદી પેટર્ન અને વિવિધ રાજ્યો વચ્ચે કાર્યરત નેટવર્ક પર સતત નજર રાખી રહી છે.
સુરક્ષા એજન્સીઓ સતર્ક, સતત વધી રહી છે દેખરેખ
એક્સપર્ટ માને છે કે બદલાતા સુરક્ષા પરિદૃશ્યને ધ્યાનમાં રાખીને, સરહદી રાજ્યો, ઔદ્યોગિક સ્થાપનો, ઉર્જા માળખાગત સુવિધાઓ અને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં સુરક્ષા સતત મજબૂત બનાવવામાં આવી રહી છે. તાજેતરના કામગીરી દર્શાવે છે કે એજન્સીઓ સમયસર સંભવિત જોખમોને શોધવા અને તેને નિષ્ફળ બનાવવા માટે સક્રિયપણે કાર્ય કરી રહી છે.
જો કે, કોઈપણ સંભવિત ખતરોનું મૂલ્યાંકન ઉપલબ્ધ ગુપ્ત માહિતી અને તપાસના આધારે કરવામાં આવે છે. તેથી, આવા કિસ્સાઓમાં, સત્તાવાર એજન્સીઓ દ્વારા જાહેર કરાયેલ માહિતી અને પુષ્ટિને અંતિમ માનવામાં આવવી જોઈએ.