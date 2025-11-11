Prev
આતંકવાદીઓએ દિલ્હીમાં કરી હતી રેકી! ફરીદાબાદ, યુપી અને ગુજરાતથી કેવી રીતે જોડાયા હુમલાના તાર?

Delhi Blast News: દેશમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી તપાસ એજન્સીઓ એક્શનમાં જોવા મળી રહી હતી. છેલ્લા ત્રણ દિવસમાં ગુજરાત અને ફરીદાબાદમાંથી કેટલાક આતંકવાદીઓની ધરપકડ પણ થઈ છે. હવે આ દરમિયાન દિલ્હીમાં ધમાકો થયો છે. આ મામલે તપાસ એજન્સીઓ દરેક એંગલથી તપાસ કરી રહી છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 11, 2025, 12:34 PM IST

આતંકવાદીઓએ દિલ્હીમાં કરી હતી રેકી! ફરીદાબાદ, યુપી અને ગુજરાતથી કેવી રીતે જોડાયા હુમલાના તાર?

Delhi Blast News: દિલ્હીના લાલ કિલ્લા મેટ્રો સ્ટેશનના ગેટ નંબર 1 પાસે 10 નવેમ્બર 2025ના રોજ સાંજે લગભગ 6.52 કલાકે એક સફેદ હુન્ડાઈ i20 કારમાં જોરદાર ધડાકો થયો જેમાં ઓછામાં ઓછા 9 લોકો માર્યા ગયા અને 20થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા. રવિવારના દિવસે ATS અને કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીઓએ મળીને ISISના ત્રણ આતંકવાદીઓને પકડ્યા હતા. ત્યારબાદ પૂછપરછમાં અનેક બાબતોનો ખુલાસો થયો, જેમાં એ પણ જણાવવામાં આવ્યું કે આ આતંકવાદીઓ દિલ્હીની આઝાદપુર મંડીમાં પણ રેકી માટે પહોંચ્યા હતા. તેમની અહીં હુમલો કરવાની યોજના હતી. 

સોમવારે ફરી ફરીદાબાદમાંથી બ્લાસ્ટના સામાન સાથે એક ડૉક્ટરની ધરપકડ થઈ. ત્યારબાદ સાંજે જ દિલ્હીમાં લાલ કિલ્લા પાસે એક કારમાં ધમાકો થયો. ત્યારથી તપાસ એજન્સીઓ આ હુમલાની દરેક એંગલથી તપાસ કરી રહી છે. તપાસ એજન્સીઓ (દિલ્હી પોલીસ સ્પેશિયલ સેલ, NIA, NSG) તેને ફિદાયીન હુમલો હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરી રહી છે. કાર ફરીદાબાદથી દિલ્હી પહોંચી હતી અને સુનહરી મસ્જિદ પાસે 3 કલાક સુધી પાર્ક રહી હતી. વિસ્ફોટ પહેલાના સીસીટીવી ફૂટેજમાં કારમાં એક વ્યક્તિ કાળા માસ્કમાં જોવા મળ્યો જે સંદિગ્ધ રીતે ડો. ઉમર મોહમ્મદ હોવાનું કહેવાય છે. તેની પહેલી તસવીર પણ સામે આવી છે. 

બે દિવસમાં કેટલા આતંકવાદીઓની ધરપકડ?
ISIS સાથે જોડાયેલા 3 આતંકવાદીઓની રવિવારે ધરપકડની જાણકારી સામે આવી. આ ત્રણેયની ઓળખ મોહમ્મદ સુહૈલ, અહેમદ મોહિયુદ્દીન સૈયદ અને આઝાદ સુલેમાન શેખ તરીકે કરવામાં આવી છે. પૂછપરછમાં જાણવા મળ્યું કે તેમણે RSSની લખનઉવાળી ઑફિસ અને દિલ્હીમાં આઝાદપુર મંડીની રેકી પણ કરી હતી. તેમનો પ્લાન કોઈ ભીડભાડવાળા વિસ્તારમાં હુમલો કરવાનો હતો. આ ત્રણેયના તાર હૈદરાબાદ અને ઉત્તર પ્રદેશ સાથે જોડાયેલા હતા.

પહેલી તસવીર અને વીડિયો સામે આવ્યો
ધડાકાની બરાબર પહેલાનું સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યું છે. તેમાં એક વ્યક્તિ કાળા માસ્કમાં કાર ચલાવતો જોવા મળે છે. પોલીસનો દાવો છેકે આ ડોક્ટર ઉમર મોહમ્મદ છે. તેની અસલ તસવીર પણ બહાર પાડવામાં આવી છે. જેમાં તે સાધારણ  ડોક્ટર લાગે છે. DNA ટેસ્ટથી પુષ્ટિ કરવામાં આવી રહી છે કે કારમાં મોત થયેલું તે વ્યક્તિ તે હતો કે નહીં. 

ફરીદાબાદમાં પોલીસની કાર્યવાહી
આની સાથે જ સોમવારે જમ્મુ-કશ્મીર પોલીસ અને હરિયાણા પોલીસે ફરીદાબાદમાં એક ડૉક્ટરના ઘરે છાપેમારી કરી હતી. આ દરમિયાન 360 કિલોગ્રામ વિસ્ફોટક, ગોળા-બારૂદ અને બે રાઇફલો મળી આવી હતી. જમ્મુ-કશ્મીરથી લઈને હરિયાણા સુધી કુલ 7 લોકોની ધરપકડ થઈ.

દરેક એંગલથી થઈ રહી છે હુમલાની તપાસ
એજન્સીઓની કાર્યવાહી વચ્ચે જ દિલ્હીમાં ધમાકો થયો, જેના તાર આ આતંકવાદીઓ સાથે જોડીને જોવામાં આવી રહ્યા છે. આ એંગલથી પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આ દરમિયાન NIAએ પંજાબમાં હથિયાર તસ્કરી ગેંગનો પણ પર્દાફાશ કર્યો છે, જેનું કનેક્શન પાકિસ્તાન સાથે જણાવવામાં આવી રહ્યું છે. આવનારા સમયમાં જેમ જેમ તપાસ આગળ વધશે, તેમ તેમ ઘણા મોટા ખુલાસા થવાની સંભાવના છે.

ધાર્મિક સ્થળો પર સુરક્ષા કડક
અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા અને રાજકોટ જેવા મુખ્ય મહાનગરોમાં જાહેર સ્થળો, રેલવે સ્ટેશનો, બસ સ્ટેશનો અને ભીડભાડવાળા વિસ્તારોમાં સઘન ચેકિંગ અને પેટ્રોલિંગ શરૂ કરી દેવાયું છે. ખાસ કરીને શંકાસ્પદ વાહનોની તપાસ અને નાકાબંધી પર ભાર મૂકવામાં આવી રહ્યો છે. સૌથી વધુ સંવેદનશીલ ગણાતા ગુજરાતના સુપ્રસિદ્ધ ધાર્મિક સ્થળો જેવા કે સોમનાથ, દ્વારકા, અને અંબાજીમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થામાં ધરખમ વધારો કરવામાં આવ્યો છે. લાખો શ્રદ્ધાળુઓ અહીં દર્શન માટે આવતા હોવાથી, પોલીસ અને સુરક્ષા દળોનો ચાંપતો બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવાયો છે.

