21મી સદી આપણી... આસિયાન સમિટમાં બોલ્યા પીએમ મોદી, વિશ્વને સ્પષ્ટ સંદેશ
ASEAN 22nd summit: રવિવારે મલેશિયામાં આયોજિત આસિયાન-ભારત સમિટને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વર્ચ્યુઅલી સંબોધિત કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે 21મી સદી ભારત અને આસિયાનની સદી છે. આ પ્રસંગે તેમણે મલેશિયા અને તેના વડા પ્રધાન અનવર ઇબ્રાહિમને 47મી આસિયાન સમિટનું સફળતાપૂર્વક આયોજન કરવા બદલ અભિનંદન આપ્યા હતા.
ASEAN 22nd summit: PM મોદીએ ભારત માટે દેશ સંયોજકની ભૂમિકા ભજવવા બદલ ફિલિપાઇન્સની પ્રશંસા કરી હતી. કુઆલાલંપુરમાં 22મી આસિયાન-ભારત સમિટને વર્ચ્યુઅલી સંબોધન કરતાં વડા પ્રધાન મોદીએ ભાર મૂક્યો હતો કે 21મી સદી આપણી સદી છે, ભારત અને આસિયાનની સદી છે.
સહિયારા મૂલ્યો દ્વારા પણ જોડાયેલા
આ દરમિયાન તેમણે પૂર્વ તિમોરને આસિયાન સમુદાયનો 11મો સભ્ય દેશ બનવા બદલ ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું હતું. તેમણે થાઇલેન્ડની રાણી માતા સિરિકિટના નિધન પર ઊંડી સંવેદના પણ વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે ભારત અને આસિયાન મળીને વિશ્વની લગભગ એક ચતુર્થાંશ વસ્તીનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આપણે ફક્ત ભૌગોલિક રીતે જ જોડાયેલા નથી, પરંતુ મજબૂત ઐતિહાસિક બંધનો અને સહિયારા મૂલ્યો દ્વારા પણ જોડાયેલા છીએ.
પ્રધાનમંત્રીએ પોતાના સંબોધનમાં ભાર મૂક્યો કે ભારત અને આસિયાન ગ્લોબલ સાઉથના સાથી પ્રવાસી છે અને સ્થિરતા, વિકાસ અને સમૃદ્ધિ સુનિશ્ચિત કરવા માટે સંયુક્ત પ્રયાસો કરી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે અનિશ્ચિતતાના આ સમયમાં પણ, ભારત-આસિયાન વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી સતત પ્રગતિ દર્શાવી રહી છે. આ મજબૂત ભાગીદારી વૈશ્વિક સ્થિરતા અને વિકાસનો મુખ્ય આધારસ્તંભ બની રહી છે.
નવી દિલ્હીની દ્રઢ પ્રતિબદ્ધતાનો પુનરોચ્ચાર
છ મિનિટના પોતાના સંબોધનમાં, પ્રધાનમંત્રી મોદીએ આસિયાનની કેન્દ્રિયતા અને ભારત-પ્રશાંત માટે આસિયાન વિઝન માટે ભારતના અટલ સમર્થનને પુનઃપુષ્ટિ આપી. તેમણે ભાર મૂક્યો કે એશિયન ખંડમાં શાંતિ અને સમૃદ્ધિ માટે બંને વચ્ચે સહયોગ જરૂરી છે. તેમણે કહ્યું કે આસિયાન ફક્ત આપણી વિદેશ નીતિનો અભિન્ન ભાગ નથી પણ 'એક્ટ ઇસ્ટ' વિઝનનો પાયો પણ છે. આ દરમિયાન, તેમણે શાંતિપૂર્ણ, સ્થિર અને સમૃદ્ધ ભારત-પ્રશાંત ક્ષેત્રના નિર્માણ માટે નવી દિલ્હીની દ્રઢ પ્રતિબદ્ધતાનો પુનરોચ્ચાર કર્યો.
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ગુરુવારે મલેશિયાના વડા પ્રધાન અનવર ઇબ્રાહિમ સાથેની તેમની વાતચીતની વિગતો અગાઉ શેર કરી હતી. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટમાં તેમણે લખ્યું કે, "મારા પ્રિય મિત્ર, મલેશિયાના વડા પ્રધાન અનવર ઇબ્રાહિમ સાથે મારી સૌહાર્દપૂર્ણ વાતચીત થઈ. મેં મલેશિયાને તેના ASEAN અધ્યક્ષપદ બદલ અભિનંદન આપ્યા અને આગામી સમિટ માટે સફળતાની શુભેચ્છા પાઠવી. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે તેઓ ASEAN-ભારત સમિટમાં વર્ચ્યુઅલી ભાગ લેવા અને ASEAN-ભારત વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને મજબૂત બનાવવા માટે ઉત્સુક છે.
વડા પ્રધાન મોદીનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે
મહત્વનું છે કે વિદેશ પ્રધાન એસ. જયશંકર 27 ઓક્ટોબરે કુઆલાલંપુરમાં 20મા પૂર્વ એશિયા સમિટમાં વડા પ્રધાન મોદીનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે. આ સમિટ ઇન્ડો-પેસિફિક ક્ષેત્રમાં શાંતિ, સ્થિરતા અને સમૃદ્ધિના પડકારોની ચર્ચા કરવા અને પ્રાદેશિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય વિકાસ પર વિચારોનું આદાન-પ્રદાન કરવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ પ્લેટફોર્મ છે.
