ઈતિહાસની 5 સૌથી ખૂંખાર સેનાઓ! 10 લાખનું સૈન્ય અને હજારો લડાયક હાથી; વહાવી દેતા લોહીની નદીઓ...!

ઈતિહાસની 5 સૌથી 'ખૂંખાર' સેનાઓ! 10 લાખનું સૈન્ય અને હજારો લડાયક હાથી; વહાવી દેતા લોહીની નદીઓ...!

5 largest ancient armies: ઇતિહાસની 5 સૌથી પ્રાચીન સેનાઓએ પોતાની શિસ્ત અને વિશાળ સંખ્યા સાથે વિશ્વ પર શાસન કર્યું. મૌર્ય સામ્રાજ્યના યુદ્ધ હાથીઓથી લઈને 10 લાખ લોકોની મજબૂત ચીની સેના સુધી, આ સેનાઓનો ઇતિહાસ આજે પણ રૂવાડા ઉભા કરી દેવાનું કામ કરે છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 03, 2026, 12:40 PM IST
  • ઈતિહાસની 5 સૌથી શક્તિશાળી અને ક્રૂર રાજાઓ
  • આ સેનાઓનો ઇતિહાસ આજે પણ રૂવાડા ઉભા કરશે!
  • જેમના નામથી જ દુશ્મનો થરથર કાંપતા

ઈતિહાસની 5 સૌથી 'ખૂંખાર' સેનાઓ! 10 લાખનું સૈન્ય અને હજારો લડાયક હાથી; વહાવી દેતા લોહીની નદીઓ...!

5 largest ancient armies: પ્રાચીન દુનિયામાં તાકાતનો મતલબ માત્ર જમીન કે સંપત્તિ વિશે નહોતી. એક વિશાળ, સંગઠિત સૈન્યને શક્તિનું પ્રતીક માનવામાં આવતું હતું. તે સમયે શસ્ત્રોની અછત હતી, અને સંદેશાવ્યવહાર પ્રણાલી નબળી હતી. છતાં, કેટલાક સામ્રાજ્યો લાખો લોકોની સેના રાખતા હતા, તેમને ખોરાક આપતા હતા અને પગાર આપતા હતા, અને દૂરના દેશોમાં લડવા માટે મોકલતા હતા.

ઇતિહાસકારો માને છે કે કોઈપણ પ્રાચીન સૈન્યનું કદ બે પરિબળો પર નિર્ભર હતું: એક હતી વસ્તી, અને મજબૂત અને બીજું કેન્દ્રિય શાસન વ્યવસ્થા. જ્યાં રાજાનો સીધો નિયંત્રણ હતો, આ એક મુખ્ય કારણ હતું કે તેઓ સરળતાથી મોટી સેનાઓ જાળવી શકતા હતા. આજે, અમે તમને પાંચ સૌથી પ્રાચીન અને શક્તિશાળી સૈન્ય વિશે જણાવીશું, જેમણે ફક્ત યુદ્ધો જ જીત્યા નહીં પરંતુ સમગ્ર પ્રદેશની રાજનીતિ અને સભ્યતાને પણ આકાર આપ્યો હતો.

કયા ડાયનેસ્ટીની મહાન સેના
આ રાજવંશે ત્રીજી સદી ઈસ પૂર્વમાં ચીનને એક કર્યું. સમ્રાટ કિન શી હુઆંગ ખૂબ જ કડક અને શિસ્તબદ્ધ શાસક હતા. તેમણે સમગ્ર ચીનમાં લશ્કરી સેવાને પ્રાથમિકતા આપી. સામાન્ય નાગરિકો માટે ભરતી ફરજિયાત હતી, અને આ કાયદાકીય વ્યવસ્થામાં એકીકૃત કરવામાં આવ્યું હતું. આનાથી મોટી સંખ્યામાં સૈનિકોની રચના શક્ય બની. તે સમયે તેમની સેનાનો મુખ્ય આધાર પાયદળ હતો. વિજય પછી બળવો અટકાવવા માટે જીતી લીધેલા પ્રદેશોમાં મોટી ટુકડીઓ તૈનાત કરવામાં આવી હતી. ઇતિહાસકારોનો અંદાજ છે કે તેમની પાસે સામ્રાજ્યમાં વિવિધ મોરચે લગભગ દસ લાખ સૈનિકો તૈનાત હતા. આ સંખ્યાને યુગ માટે અસાધારણ માનવામાં આવે છે. સમ્રાટને પોતાની લશ્કરી શક્તિમાં એટલો વિશ્વાસ હતો કે તેણે પોતાની કબર પાસે સૈનિકોની વિશાળ ટેરાકોટા મૂર્તિઓ બનાવી. આ સૈન્ય સંખ્યામાં વિશાળ હતું, પરંતુ તાલીમ કરતાં ભરતી પર વધુ ભાર મૂકવામાં આવતો હતો.

હાન રાજવંશનું લશ્કર
ચીનમાં કિન સામ્રાજ્યનું સ્થાન હાન રાજવંશે લીધું. આ યુરોપમાં રોમની શક્તિના ઉદય સાથે સુસંગત હતું. તેના શિખર પર હાન રાજવંશ પાસે લગભગ છ થી સાત લાખ સૈનિકો હતા. દરેક પુરુષને ફરજિયાત લશ્કરી સેવાનો એક વર્ષ પૂર્ણ કરવો જરૂરી હતો. તેમની સેવા પૂર્ણ કર્યા પછી તેમને અનામત સૈનિકો ગણવામાં આવતા હતા, જો જરૂર પડે તો તેમને ફરીથી બોલાવવામાં આવતા હતા. હાન શાસકો વ્યાવસાયિક સૈનિકો અને ભાડૂતી સૈનિકો પર વધુને વધુ આધાર રાખતા ગયા. આનાથી ખર્ચમાં ઘટાડો થયો અને ગુણવત્તામાં સુધારો થયો. જો કે, દરેક સરહદ પર મોટી ટુકડીઓ જાળવવી મુશ્કેલ બની ગઈ. તેમ છતાં હાન સૈન્યને તે સમયે વિશ્વની સૌથી સંગઠિત અને શક્તિશાળી સૈન્યમાંની એક માનવામાં આવતી હતી. ઘોડેસવારોને ઉત્તરીય સરહદો પર તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે પાયદળને આંતરિક ભાગમાં તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા.

મૌર્ય સામ્રાજ્યની વિશાળ સેના
મૌર્ય સામ્રાજ્યની સેનાને ભારતની સૌથી મોટી શરૂઆતની સેનાઓમાંની એક માનવામાં આવે છે. ભારતમાં રાજદૂત તરીકે સેવા આપનારા ગ્રીક ઇતિહાસકાર મેગાસ્થેનિસે મૌર્ય સેનાનું વિગતવાર વર્ણન કર્યું. તેમના મતે મૌર્ય શાસકો પાસે આશરે 600,000 પાયદળ, 30,000 ઘોડેસવાર, 9,000 રથ અને આશરે 8,000 લડાયક હાથી હતા. જ્યારે કેટલાક ઇતિહાસકારો આ આંકડાઓ પર ચર્ચા કરે છે, ત્યારે સામાન્ય રીતે સ્વીકારવામાં આવે છે કે આ તે સમયની સૌથી મોટી સેનાઓમાંની એક હતી. સામ્રાજ્યમાં સેના માટે એક અલગ વહીવટી વિભાગ હતો, જે ભરતી, તાલીમ, પગાર અને રાશનનું નિરીક્ષણ કરતો હતો. પાયદળ મુખ્ય લડાઈ કરતું હતું, જ્યારે ઘોડેસવારનો ઉપયોગ દુશ્મનની હરોળ તોડવા માટે થતો હતો. આ સેનામાં વિદેશી ભાડૂતી સૈનિકોનો પણ સમાવેશ થતો હતો. લગભગ 150 વર્ષ સુધી, આ સેનાએ સમગ્ર ભારતીય ઉપખંડમાં પ્રભાવ જાળવી રાખ્યો.

ગુપ્ત સામ્રાજ્યની શક્તિશાળી સૈન્ય
ત્રીજી અને છઠ્ઠી સદીની વચ્ચે ગુપ્ત સામ્રાજ્ય ઉત્તર અને પૂર્વ ભારતમાં ફેલાયેલું હતું. ચંદ્રગુપ્ત બીજાના શાસનકાળ દરમિયાન તે તેની ટોચ પર પહોંચ્યું. તે સમયગાળાના સ્ત્રોતો સૂચવે છે કે ગુપ્તો પાસે આશરે 500,000 પાયદળ, 50,000 ઘોડેસવાર અને આશરે 10,000 લડાયક હાથી હતા. આ સૈન્ય સંરક્ષણ અને આક્રમણ બંને માટે સક્ષમ હતું. ગુપ્ત શાસકોએ ભારે ઘોડેસવારનો અસરકારક રીતે ઉપયોગ કરવાનું શીખ્યા, જે ઝડપથી દુશ્મનની રેખાઓ તોડી શકે છે. દરિયાઈ વેપારનું રક્ષણ કરવા માટે તેમની પાસે નૌકાદળ પણ હતું. તે પ્રદેશની સૌથી મજબૂત દરિયાઈ શક્તિ માનવામાં આવતી હતી. આ કારણોસર, ગુપ્ત સૈન્યને સંતુલિત અને આધુનિક વિચારસરણી ધરાવતું તરીકે વર્ણવવામાં આવે છે.

રોમન સામ્રાજ્યની પ્રાચીન સેના
રોમન સામ્રાજ્યમાં ખૂબ જ સંગઠિત લશ્કરી માળખું હતું. સામ્રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાંથી સહાયક સૈનિકોની ભરતી કરવામાં આવતી હતી, પરંતુ મુખ્ય સેના રોમન નાગરિકોથી બનેલી હતી. સમ્રાટના રક્ષણ માટે એક ખાસ પ્રેટોરિયન ગાર્ડ બનાવવામાં આવ્યો હતો. તેમાં આશરે 20,000 પસંદ કરેલા સૈનિકોનો સમાવેશ થતો હતો. ઇતિહાસકારોના મતે સેપ્ટિમિયસ સેવેરસના શાસનકાળ દરમિયાન રોમન સેના આશરે 400,000 થી 500,000 ની ટોચની તાકાત સુધી પહોંચી હતી. આ સૈનિકોએ સરહદોનું રક્ષણ કર્યું, બળવોને દબાવ્યા અને નવા પ્રદેશો જીતી લીધા. તેમની  યુક્તિઓ, શિસ્ત અને સંગઠન ઘણી પછીની સંસ્કૃતિઓ દ્વારા અપનાવવામાં આવ્યું.

