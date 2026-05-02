₹2700 કરોડનું બેંક કૌભાંડ; UAE થી લાવવામાં આવ્યો આરોપી કમલેશ પારેખ, જાણો શું છે કોલકત્તા કનેક્શન?
CBIને બેંક છેતરપિંડીના ૨,૬૭૨ કરોડ રૂપિયાના કેસમાં મોટી સફળતા મેળવી ભાગેડુ આરોપી કમલેશ પારેખની ધરપકડ કરી છે. યુએઈથી પ્રત્યાર્પણ બાદ પારેખને દિલ્હીમાં કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો હતો. શ્રી ગણેશ જ્વેલરી હાઉસના પ્રમોટર પર ૨૫ બેંકોના કન્સોર્ટિયમ સાથે છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ છે.
ઈન્ટરપોલ અને યુએઈની મદદથી થઈ ધરપકડ
સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઈન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એક બેંક કૌભાંડના મામલામાં આરોપી કમલેશ પારેખને ભારત લાવવામાં સફળતા હાસિલ કરી છે. આરોપીને સંયુક્ત અરબ અમીરાતથી પ્રત્યાર્પણ કરી 1 મેએ દિલ્હી લાવવામાં આવ્યો. પારેખ કોલકત્તાની કંપની Shree Ganesh Jewellery House (I) Ltd. સાથે જોડાયેલો છે અને તેના પર હજારો કરોડ રૂપિયાના બેંક કૌભાંડનો આરોપ છે. ભારત પહોંચતા જ CBIની ટીમે તેને પોતાની કસ્ટડીમાં લીધો અને હવે દિલ્હીની કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે. ત્યાંથી ફરી આરોપીને ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ લઈ આગળની કાર્યવાહી માટે કોલકત્તા લઈ જવામાં આવશે. આ મામલો લાંબા સમયથી એજન્સીઓની નજરમાં હતો અને અંતે આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગથી આરોપી સુધી પહોંચવામાં સફળતા મળી છે.
પારેખ પર 2700 કરોડના કૌભાંડનો આરોપ
આ કેસ વર્ષ 2016મા દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં આરોપ છે કે કંપનીએ 25 બેંકોની સાથે આશરે 2672 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરી હતી. આ બેંકની આગેવાની ભારતીય સ્ટેટ બેંક કરી રહ્યું હતું. તપાસમાં સામે આવ્યું કે કંપનીના પ્રમોટર અને અન્ય અધિકારીઓએ મળી બેંકમાંથી લીધેલા પૈસાને ખોટી રીતે બીજી જગ્યાએ ટ્રાન્સફર કર્યાં. આ ષડયંત્ર હેઠળ કરવામાં આવ્યું, જેમાં વિદેશી કંપનીઓ અને ખાતાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો. સીબીઆઈએ 31 ડિસેમ્બર 2022ના આ કેસમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. જેમાં કમલેશ પારેખને મુખ્ય આરોપી બનાવવામાં આવ્યો હતો.
Central Bureau of Investigation (CBI) has arrested an absconding accused, Kamlesh Parekh, in a high-profile bank fraud case against Shree Ganesh Jewellery House (I) Ltd., Kolkata, on 01.05.2026, after his extradition from UAE.
ઈન્ટરપોલ અને યુએઈની મદદથી થઈ ધરપકડ
તપાસ શરૂ થતા કમલેશ પારેખ દેશ છોડી ફરાર થઈ ગયો હતો. ત્યારબાદ 2024મા તેની વિરુદ્ધ ઈન્ટરપોલે રેડ કોર્નર નોટિસ જારી કરી હતી. ઈન્ટરપોલની મદદથી તેનું લોકેશન યુએઈમાં ટ્રેસ થયું અને ત્યાંની સ્થાનીક એજન્સીઓએ તેની અટકાયત કરી હતી. ભારતના વિદેશ મંત્રાલય અને ગૃહ મંત્રાલયે સાથે મળી કાયદાકીય પ્રક્રિયા પુરી કરી હતી. ત્યારબાદ UAEએ તેને ભારતીય અધિકારીઓને સોંપી દીધો છે.
ક્યારે ક્યારે શું શું થયું?
આ સમગ્ર કન્સોર્ટિયમનું નેતૃત્વ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) દ્વારા કરાયું છે. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, આરોપીઓએ બેંક પાસેથી મેળવેલી લોનનો ઉપયોગ બીજે કરતા હતા. ભંડોળનો દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. પરિણામે, બેંકોને કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન થયું હતું.
- શરૂઆત: 2016 માં, સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI), BSFB કોલકાતા દ્વારા કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો.
- ચાર્જશીટ: 31 ડિસેમ્બર, 2022 ના રોજ, CBI એ પારેખ સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરાઈ હતી.
- ભાગેડુ સ્થિતિ: 2019 માં બિન-જામીનપાત્ર વોરંટ જારી કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારબાદ 2024 માં રેડ કોર્નર નોટિસ જારી કરવામાં આવી હતી.
કેસમાં હવે આગળ શું?
હવે આરોપી કમલેશને પહેલા દિલ્હીની કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે, જ્યાંથી ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ મળ્યા બાદ તેને કોલકત્તા લાવવામાં આવશે. આ કેસમાં આગળની સુનાવણી થશે. CBI નું કહેવું છે કે આ મામલામાં અન્ય લોકો સામેલ હોવાની શંકા છે, જે માટે તપાસ ચાલી રહી છે. એજન્સીએ તે પણ જણાવ્યું કે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં આવા 150થી વધુ ફરાર ગુનેગારોને વિદેશથી પરત લાવવામાં આવી ચૂક્યા છે. આ કેસ દર્શાવે છે કે હવે આર્થિક ગુનાઓ કરી બચી નીકળવું સરળ નથી.
