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અંદર ચાલી રહ્યું હતું વિધાનસભા સત્ર, બહાર પહોંચી ગયા વિદ્યાર્થીઓ, ઝારખંડમાં સ્ટૂડન્ટનું રિવોલ્યૂશન, જાણો

Jharkhand Student Protest: ઝારખંડ વિધાનસભા સત્ર દરમિયાન, રાંચીમાં JPSC વિરુદ્ધ વિરોધ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ બેરિકેડ્સ ઓળંગીને વિધાનસભા પરિસરમાં પહોંચ્યા. કેટલાક અંદર ઘૂસી ગયા અને જમીન પર બેસીને વિરોધ કરી રહ્યા હતા. ડુમરીના ધારાસભ્ય જયરામ મહતો બહાર આવ્યા અને તેમની સાથે જોડાયા હતા.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 10, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 02:07 PM IST
અંદર ચાલી રહ્યું હતું વિધાનસભા સત્ર, બહાર પહોંચી ગયા વિદ્યાર્થીઓ, ઝારખંડમાં સ્ટૂડન્ટનું રિવોલ્યૂશન, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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