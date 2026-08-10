/અંદર ચાલી રહ્યું હતું વિધાનસભા સત્ર, બહાર પહોંચી ગયા વિદ્યાર્થીઓ, ઝારખંડમાં સ્ટૂડન્ટનું રિવોલ્યૂશન, જાણો

Jharkhand Student Protest: ઝારખંડ વિધાનસભા સત્ર ચાલી રહ્યું હતું ત્યારે, JPSC વિરુદ્ધ વિરોધ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ રાંચીમાં વિધાનસભા ભવન પાસે પહોંચ્યા. સામે પોલીસ બેરિકેડ્સ ઉભા કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ વિદ્યાર્થીઓએ વિવિધ માર્ગો પરથી આગળ વધીને પરિસરમાં પહોંચવાનો પ્રયાસ ચાલુ રાખ્યો. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે વિરોધ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ પહેલાથી જ અનેક મોરચે વિધાનસભા પરિસરમાં પ્રવેશી ચૂક્યા છે.
જમીન પર બેસીને પરિસરની અંદર પણ વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યા હતા, જેનો અર્થ એ થયો કે વિદ્યાર્થીઓ પરિસરમાં ધરણા પર બેઠા હતા. આ દરમિયાન, ડુમરીના સ્વતંત્ર ધારાસભ્ય જયરામ મહતો વિધાનસભામાંથી બહાર આવ્યા અને વિદ્યાર્થીઓ પાસે પહોંચ્યા અને કહ્યું કે તેઓ તેમની સાથે ઉભા છે અને વિધાનસભાની અંદર અને રસ્તાઓ પર તેમનો અવાજ ઉઠાવશે.
જ્યારે જયરામ મહતો વિદ્યાર્થીઓ પાસે પહોંચ્યા, ત્યારે તેઓએ ઉભા થઈને તાળીઓ પાડીને તેમનું સ્વાગત કર્યું. વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન, વિદ્યાર્થીઓએ આગળના દરવાજા પર કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા હોવા છતાં પાછળના દરવાજાથી વિધાનસભા પરિસરમાં પહોંચવાનો પ્રયાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓની તસવીરો સામે આવી.
દેવેન્દ્ર મહતોએ સરકાર પર અરાજકતાને આમંત્રણ આપવાનો આરોપ લગાવ્યો
વિદ્યાર્થી નેતા દેવેન્દ્રનાથ મહતોએ સરકાર પર અરાજકતાને આમંત્રણ આપવાનો આરોપ લગાવ્યો. તેમણે કહ્યું કે, હું અહીં આવતા મારી જાતને રોકી શક્યો નહીં. હું ભાત અને સૂકી રોટલી ખાઉં છું, અને આ વિરોધ પછી હું એ જ વાત કહીશ. મારા જીવનમાં કોઈ પરિવર્તન આવશે નહીં. અમને રોકવા માટે જે કાંટાળા તારની વાડ બનાવવામાં આવી છે તે મને ભૂખ હડતાળ કરતાં વધુ દુઃખ આપે છે. આજે મુખ્યમંત્રીનો જન્મદિવસ છે. હું નથી ઇચ્છતો કે સરકાર તેમના જન્મદિવસ પર એવું કંઈ કરે જેનાથી લોહી વહેતું થાય. અમે શાંતિ ઇચ્છીએ છીએ. સરકારે અરાજકતા ન સર્જવી જોઈએ. હું ઉપવાસ નહીં તોડું.
વિદ્યાર્થીઓએ 6 બેરિકેડ તોડી નાખ્યા
વિધાનસભાને સુરક્ષિત રાખવા માટે સાત બેરિકેડ બનાવવામાં આવ્યા હતા. આમાંથી છ અત્યાર સુધી તોડી નાખવામાં આવ્યા છે, અને સાતમો અને છેલ્લો બેરિકેડ બાકી છે. એવું પણ જાણવા મળ્યું છે કે વિરોધીઓએ છઠ્ઠો બેરિકેડ તોડી નાખ્યો હતો અને છેલ્લા બેરિકેડ તરફ આગળ વધી રહ્યા હતા. જો આનો પણ ભંગ થાય, તો તેઓ સીધા વિધાનસભા તરફ જવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવી હતી. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે વિદ્યાર્થીઓએ હાલમાં વિધાનસભા પરિસરમાં ધરણા પ્રદર્શન કર્યા છે. આ દરમિયાન પોલીસ વિદ્યાર્થીઓને વિખેરી રહી હોવાના અહેવાલ છે.
વિદ્યાર્થી વિરોધ પર સરકાર અને વિપક્ષ આમને સામને
ઝારખંડના આરોગ્ય પ્રધાન ઇરફાન અન્સારીએ કહ્યું કે, અમે વિદ્યાર્થીઓ સાથે ઉભા છીએ. ભાજપ પાછળથી હુમલો કરી રહ્યું છે. ભાજપે તેની મર્યાદામાં રહેવું જોઈએ. અમારાથી ખરાબ કોઈ નહીં હોય.
વિદ્યાર્થી વિરોધ પાછળ ભાજપનો હાથ હોવાના આરોપ
ઝારખંડ સરકારના કેટલાક પ્રધાનો દ્વારા ચાલી રહેલા વિદ્યાર્થી વિરોધ પાછળ ભાજપનો હાથ હોવાના આરોપો અંગે, ભાજપના સાંસદ ડૉ. નિશિકાંત દુબેએ કહ્યું કે, શું આનો અર્થ એ છે કે ભાજપ દરેક વસ્તુ પાછળ છે? જ્યારે જંતર-મંતર પર વિરોધ પ્રદર્શન થયું, ત્યારે અમે ક્યારેય કહ્યું નહીં કે કોંગ્રેસ કે આમ આદમી પાર્ટી તેની પાછળ છે.
નિશિકાંત દુબેએ કહ્યું કે, અમે આ આંદોલનને ટેકો આપી રહ્યા છીએ. અમે આ મામલામાં અને JPSCમાં કથિત ગેરરીતિઓની CBI તપાસ ઇચ્છીએ છીએ. આજે રાજીનામું પણ આપવામાં આવ્યું છે. હું હંમેશા કહેતો આવ્યો છું કે JPSC સભ્યો JMM કાર્યકરો હતા અને કોંગ્રેસ સાથે જોડાયેલા હતા. કોંગ્રેસ, JMM અને RJDએ ઝારખંડના વિદ્યાર્થીઓ સાથે અન્યાય કર્યો છે.
JPSC વિરુદ્ધ વિરોધ પ્રદર્શનો ચાલુ રહ્યા
ઉદાહરણ તરીકે, વિધાનસભા સત્ર દરમિયાન રાંચીમાં વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ પ્રદર્શનો વધુ તીવ્ર બન્યા. બેરિકેડ તોડવા, કેમ્પસમાં વિદ્યાર્થીઓના પ્રવેશ, જયરામ મહતોના સમર્થન, દેવેન્દ્રનાથ મહતોના તીખા નિવેદનો અને નેતાઓના આરોપ-પ્રત્યારોપ વચ્ચે JPSC વિરુદ્ધ વિરોધ પ્રદર્શનો ચાલુ રહ્યા.