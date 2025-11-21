ભારતના આ રાજ્યોમાં મળે છે સૌથી સસ્તી દારૂ, આ જગ્યાએ ગુજરાતીઓ પણ માણે છે સસ્તા દારૂનો આનંદ
Cheapest Liquor: ભારતમાં અનેક રાજ્ય છે, જ્યા તમને બિજા રાજ્ય કરતા સસ્તો દારૂ પીવા મળી જશે. આ રાજ્યમાં દારૂ સસ્તો હોવા પાછળ અનેક કારણો છે, જો કે ગુજરાત અને બિહાર જેવા રાજ્યોમાં દારૂબંધી છે. ત્યારે જાણીએ કે કયા રાજ્યમાં સૌથી સસ્તો દારૂ મળે છે.
Cheapest Liquor: જો તમે દારૂના શોખીન છો અને તમારા શહેરમાં દારૂના ઊંચા ભાવોથી પરેશાન છો, તો એવા રાજ્યો અને શહેરો વિશે જાણો જ્યાં દારૂના ભાવ નોંધપાત્ર રીતે ઓછા છે. દેશમાં કેટલાક પ્રદેશો એવા છે જ્યાં ઓછી એક્સાઇઝ ડ્યુટી અને સ્થાનિક ઉત્પાદનને કારણે દારૂ સરળતાથી ઉપલબ્ધ અને સસ્તું છે. ચાલો આ સ્થળો વિશે જાણીએ, જ્યાં ઓછી કિંમતે દારૂનો આનંદ માણી શકાય છે.
ઓછી એક્સાઇઝ ડ્યુટી તેનું કારણ
સસ્તા દારૂની વાત આવે ત્યારે ગોવા સૌથી પહેલા યાદ આવે છે. દિલ્હીમાં દારૂની એક બોટલની કિંમત લગભગ 1,500 રૂપિયા છે, જ્યારે ગોવામાં તે જ બોટલ લગભગ 1,100 રૂપિયામાં મળે છે. આનું મુખ્ય કારણ ઓછી એક્સાઇઝ ડ્યુટી છે. ગોવામાં દારૂ પર ફક્ત 55% એક્સાઇઝ ડ્યુટી છે, જ્યારે અન્ય રાજ્યોમાં ઘણા ઊંચા દર છે. ગોવા સરકારે પર્યટનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આ ડ્યુટી ઓછી રાખી છે.
અહીં મળે છે સસ્તો દારૂ
ગોવા પછી, હરિયાણાનો નંબર આવે છે. દિલ્હી, બેંગલુરુ અને મુંબઈ જેવા મોંઘા શહેરોની તુલનામાં, હરિયાણામાં દારૂની કિંમત નોંધપાત્ર રીતે ઓછી છે. અહીં દારૂ પર ફક્ત 43% એક્સાઇઝ ડ્યુટી લાગે છે. આ જ કારણ છે કે દિલ્હીવાસીઓ ઘણીવાર સસ્તા દારૂ માટે હરિયાણા તરફ વળે છે. ગોવા અને પુડુચેરીની જેમ, દમણ, એક કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ હોવાથી, સસ્તો દારૂ મળે છે. ગુજરાતમાં દારૂબંધીને કારણે, ગુજરાતીઓ ઘણીવાર સપ્તાહના અંતે સસ્તા દારૂનો આનંદ માણવા માટે દમણ જાય છે.
પહાડી રાજ્યોમાં સસ્તો દારૂ
સિક્કિમ પણ એવા રાજ્યોમાંનું એક છે જ્યાં દારૂના ભાવ ઓછા છે. આ ઓછી એક્સાઇઝ ડ્યુટી અને રાજ્યની પોતાની ડિસ્ટિલરીઓને કારણે છે. હિમાચલ પ્રદેશ તેની સસ્તી દારૂ માટે પણ જાણીતું છે. વધુમાં, લદ્દાખ તેના ઓછા દારૂના ભાવ માટે પણ લોકપ્રિય છે. ઊંચા પર્વતો હોવા છતાં, અહીં દારૂના ભાવ દેશના ઘણા મોંઘા શહેરો કરતાં નોંધપાત્ર રીતે ઓછા છે.
