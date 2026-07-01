ચોંકાવનારો કિસ્સો: વોટર આઈડી, પાન કાર્ડ અને સ્કૂલ સર્ટિફિકેટ સહિત 15 પુરાવા આપ્યા છતાં શખ્સ 'વિદેશી' જાહેર!

Indian Citizenship: અસમમાં એક વ્યક્તિ માટે ભારતીય નાગરિકતા સાબિત કરવી લોઢાના ચણા ચાવવા જેવું મુશ્કેલ થઈ ગયું. તેને પાન કાર્ડ, ચૂંટણી કાર્ડ અને સ્કૂલ સર્ટિફિકેટ સહિત 15 ભારતીય દસ્તાવેજો દેખાડવા છતાં રાહત મળી નહીં. ગુવાહાટી હાઈકોર્ટ તરફથી વિદેશી ન્યાધિકરણના તે નિર્ણયને યથાવત રાખવામાં આવ્યો, જેમાં અસમના આ વ્યક્તિને વિદેશી જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો.
કોર્ટે કહ્યું કે દસ્તાવેજ દેખાડવા કે ખુદ જ નિવેદન આપવું પોતાની નાગરિકતાને સાબિત કરવા માટે પર્યાપ્ત નથી. મહત્વનું છે કે આ વ્યક્તિ તરફથી દેખાડવામાં આવેલા દસ્તાવેજોમાં તેની જાણકારી એક-બીજા સાથે મેચ થઈ રહી નહોતી. તેવામાં તેની અરજી નકારી દેવામાં આવી.
પુરાવા છતાં સાબિત ન થઈ નાગરિકતા
અરજી દાખલ કરનાર અસમની વ્યક્તિએ જણાવ્યું કે તે મજૂરી કરે છે અને ભાડાના ઘરમાં રહે છે. તેણે જણાવ્યું કે તેના પરિવારનું નામ વર્ષ 1951ના NRC રેકોર્ડ અને જૂની મતદાર યાદીમાં નોંધાયેલું હતું. વ્યક્તિએ જણાવ્યું કે ઘણા વર્ષ પહેલા નદીના ધોવાણને કારણે તેનો પરિવાર એક ગામથી બીજા ગામ તરફ જતો રહ્યો હતો. તેનો દાવો હતો કે અલગ-અલગ ગામમાં રહેવા છતાં તેના પરિવારના નામ સરકારી રેકોર્ડમાં નોંધાતા રહ્યાં. વ્યક્તિએ પોતાની નાગરિકતા સાબિત કરવા માટે કોર્ટમાં પોતાનું પાન કાર્ડ, ચૂંટણી કાર્ડ, સ્કૂલ સર્ટિફિકેટ અને ઘણા બીજા સરકારી દસ્તાવેજો દેખાડ્યા.
પર્યાપ્ત ન માનવામાં આવ્યા દસ્તાવેજ
વિદેશી ટ્રિબ્યૂનલ તરફથી તપાસ દરમિયાન ઘણા રેકોર્ડ્સની તુલના કરવામાં આવી, જેમાં વ્યક્તિનું નામ, ગામની જાણકારી અને ઉંમરમાં અંતર જોવામાં આવ્યું. કેટલાક લોકોના તો પરિવારની સાથે જોડાયા હોવાના કોઈ સ્પષ્ટ પુરાવા ન મળ્યા. તો ચૂંટણી કાર્ડમાં એક વ્યક્તિની અંદર અલગ-અલગ નોંધાયેલી હતી. આ સિવાય રેકોર્ડમાં હાશદોબા, ધુબાકુરા અને ધુગુડોબા જેવા ત્રણ અલગ-અલગ નામનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. ટ્રિબ્યૂનલ પ્રમાણે આ અલગ-અલગ પરિવાર હોઈ શકે છે. તેવામાં વ્યક્તિ તરફથી નાગરિકતા સાબિત કરવા માટે રજૂ કરવામાં આવેલા દસ્તાવેજ પર્યાપ્ત નહોતા.
કેમ સિદ્ધ ન થઈ શકી નાગરિકતા
મજૂરના વકીલે કોર્ટમાં કહ્યું કે નામના સ્પેલિંગમાં નાના ફેરફાર આવવા સામાન્ય વાત છે. માત્ર આ આધાર પર કોઈની નાગરિકતા પર સવાલ ન ઉઠાવી શકાય. વકીલે તે પણ કહ્યું કે વ્યક્તિના પિતાએ ખુદ જુબાની આપી તેને પોતાનો પુત્ર ગણાવ્યો હતો, પરંતુ ટ્રિબ્યૂનલ તરફથી તેને મહત્વ ન આપવામાં આવ્યું. સાથે વકીલ તરફથી એનઆરસી રેકોર્ડને વિશ્વાસપાત્ર જણાવવા છતાં હાઈકોર્ટે કહ્યું કે ટ્રિબ્યૂનલે પ્રાપ્ત પુરાવાની યોગ્ય રીતે તપાસ કરી છે અને કોર્ટને ચુકાદામાં કોઈ ભૂલ ન મળી. તેવામાં વ્યક્તિની અરજીને નકારતા ટ્રિબ્યૂનલના નિર્ણયને યથાવત રાખવામાં આવ્યો.