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ચોંકાવનારો કિસ્સો: વોટર આઈડી, પાન કાર્ડ અને સ્કૂલ સર્ટિફિકેટ સહિત 15 પુરાવા આપ્યા છતાં શખ્સ 'વિદેશી' જાહેર!

Indian Citizenship Proof: અસમમાં એક વ્યક્તિએ 15 સરકારી દસ્તાવેજ દેખાડ્યા છતાં નાગરિકતા સાબિત થઈ શકી નહીં. તેના કારણે વ્યક્તિને વિદેશી જાહેર કરવામાં આવ્યો. વ્યક્તિની નાગરિકતાને લઈને કોર્ટમાં સુનાવણી ચાલી રહી હતી.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 01, 2026, 11:16 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 11:16 PM IST
ચોંકાવનારો કિસ્સો: વોટર આઈડી, પાન કાર્ડ અને સ્કૂલ સર્ટિફિકેટ સહિત 15 પુરાવા આપ્યા છતાં શખ્સ 'વિદેશી' જાહેર!
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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