ગુજરાતના આ બે શહેર વચ્ચે દોડશે દેશની પહેલી બુલેટ ટ્રેન, જાણો ક્યારે થશે શરૂ ?

India Bullet Train News: રેલ્વે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે ભારતમાં બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ અંગે એક મોટો ખુલાસો કર્યો છે. તેમણે બુલેટ ટ્રેન તેના રૂટ પર ક્યારે કાર્યરત થશે તે અંગે ખુલાસો કર્યો છે. તેમણે શનિવારે જાહેરાત કરી હતી કે ભારતના પ્રથમ હાઇ-સ્પીડ રેલ કોરિડોરનો 50 કિલોમીટરનો ભાગ 2027માં ખુલશે. આ ભાગ ગુજરાતના સુરત અને બિલીમોરા વચ્ચે છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે સમગ્ર અમદાવાદથી મુંબઈ સેક્શન 2029 સુધીમાં કાર્યરત થશે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Sep 27, 2025, 06:42 PM IST

India Bullet Train News: રેલ્વે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે ભારતમાં બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ અંગે એક મોટો ખુલાસો કર્યો છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે બુલેટ ટ્રેન તેના રૂટ પર ક્યારે કાર્યરત થશે. તેમણે શનિવારે જાહેરાત કરી હતી કે ભારતના પ્રથમ હાઇ-સ્પીડ રેલ કોરિડોરનો 50 કિલોમીટરનો ભાગ 2027માં ખુલશે. આ ભાગ ગુજરાતના સુરત અને બિલીમોરા વચ્ચે છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે સમગ્ર અમદાવાદથી મુંબઈ સેક્શન 2029 સુધીમાં કાર્યરત થશે.

મુંબઈથી અમદાવાદ માત્ર બે કલાકમાં

તેમણે જણાવ્યું હતું કે એકવાર કાર્યરત થયા પછી, બુલેટ ટ્રેન મુંબઈ અને અમદાવાદ વચ્ચેનું અંતર માત્ર બે કલાક અને સાત મિનિટમાં કાપશે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે ભારતનો પ્રથમ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ ખૂબ જ સારી રીતે આગળ વધી રહ્યો છે. વૈષ્ણવે નિર્માણાધીન સુરત બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશનની મુલાકાત લીધી અને ટ્રેક ઇન્સ્ટોલેશન કાર્ય અને તેના પ્રથમ ટર્નઆઉટ (જ્યાં ટ્રેક જોડાય છે અથવા અલગ થાય છે) ના ઇન્સ્ટોલેશનનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું.

ટ્રેકનું કામ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે: વૈષ્ણવ

અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું કે પ્રથમ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ ખૂબ જ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યો છે. સુરત અને બિલીમોરા વચ્ચેનો પ્રથમ 50 કિલોમીટરનો ભાગ 2027 સુધીમાં જાહેર જનતા માટે ખુલ્લો મૂકવામાં આવશે. 2028 સુધીમાં, થાણે-અમદાવાદ વિભાગ કાર્યરત થઈ જશે, અને 2029 સુધીમાં, સમગ્ર મુંબઈ-અમદાવાદ લાઇન ખુલ્લી થઈ જશે.

 

📍HSR Surat Station pic.twitter.com/j3zrFwiPKo

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) September 27, 2025

સલામતી માટે નવી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે

રેલવે મંત્રીએ જણાવ્યું કે સલામત અને કાર્યક્ષમ ટ્રેન અવરજવર સુનિશ્ચિત કરવા માટે અત્યાધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે આ ખૂબ જ જટિલ ટ્રેન અવરજવર છે, તેથી અત્યાધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ઘણી વાઇબ્રેશન સિસ્ટમ્સ ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવી છે, જે ટ્રેન 320 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે મુસાફરી કરતી વખતે યુટિલિટી કેબલ્સમાં વાઇબ્રેશન દૂર કરશે, જેનાથી ટ્રેન વધુ સરળ બનશે.

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Ashwini Vaishnav on bullet trainBullet Train in Indiaindia bullet train newsMumbai Ahmedabad Bullet TrainIndias first bullet trainGujarati News

