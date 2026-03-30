આ સરકારી બેંક પર 5 વર્ષ માટે પ્રતિબંધનો નિર્ણય પાછો ખેંચ્યો, જાણો તેની પાછળનું કારણ
Government Bank: સરકારે રાજ્યની માલિકીની બેંક પર લગાવવામાં આવેલ પાંચ વર્ષનો પ્રતિબંધ માત્ર 24 કલાકમાં જ હટાવી લીધો છે. આ અચાનક નિર્ણયથી નાણાકીય વર્તુળોમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે.
Government Bank: સરકારે બેંક ઓફ બરોડા પર લગાવેલો પ્રતિબંધ હટાવી લીધો છે. આ નિર્ણયથી ચર્ચાનો વિષય બની ગયો છે. શરૂઆતના આદેશમાં બેંકને રાજ્ય સરકાર સાથે સંબંધિત તમામ નાણાકીય વ્યવહારો પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ સરકારે બીજા જ દિવસે પોતાનું વલણ બદલી નાખ્યું.
27 માર્ચે, મધ્યપ્રદેશ સરકારના સંસ્થાકીય નાણાં કમિશનર દ્વારા એક આદેશ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં મુખ્યમંત્રી કિસાન યોજના હેઠળ ભંડોળ વ્યવસ્થાપનમાં ગંભીર બેદરકારીનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. સરકારી દસ્તાવેજો અનુસાર, આશરે 1,751 કરોડ રૂપિયા ખાસ ટ્રેઝરી હેડમાં જમા કરાવવાના હતા, પરંતુ બેંક આ નિર્દેશનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ હતી.
વિગતો શું છે?
સરકારે જણાવ્યું હતું કે આ ભૂલથી રાજ્યને નાણાકીય અને વહીવટી નુકસાન થયું છે. આના આધારે, બેંક ઓફ બરોડાને પાંચ વર્ષ માટે કોઈપણ સરકારી કામગીરી, જેમ કે ચુકવણી, ભંડોળ ટ્રાન્સફર અને અન્ય નાણાકીય સેવાઓમાં જોડાવા પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. આ આદેશ તમામ વિભાગો, સરકારી સંસ્થાઓ અને નાણાકીય એજન્સીઓને અમલીકરણ માટે મોકલવામાં આવ્યો હતો.
જો કે, આ મામલો લાંબો સમય ચાલ્યો નહીં. 28 માર્ચે, સરકારે એક નવો આદેશ જાહેર કર્યો, જેમાં તાત્કાલિક અગાઉના નિર્ણયને રદ કરવામાં આવ્યો. નવા પત્રમાં જણાવાયું હતું કે બેંકની રજૂઆતને ધ્યાનમાં લીધા પછી આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. આનો અર્થ એ છે કે બેંકને રાહત મળી છે અને તેના પર લગાવવામાં આવેલા નિયંત્રણો હટાવી લેવામાં આવ્યા છે.
વહીવટી નિર્ણયોની પ્રક્રિયા અંગે પણ ઉભા થયા પ્રશ્નો
એક અહેવાલ મુજબ, એવું માનવામાં આવે છે કે બેંકે તેના ખુલાસામાં તકનીકી અથવા પ્રક્રિયાગત કારણોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે, જેના કારણે સરકાર પોતાનું વલણ નરમ પાડશે. જો કે, આ બાબતે બેંક દ્વારા હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી, જેના કારણે ઘણા પ્રશ્નોના જવાબ મળ્યા નથી.
એ નોંધનીય છે કે બેંક ઓફ બરોડા દેશની સૌથી મોટી જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોમાંની એક છે અને ઘણા રાજ્યોમાં સરકારી યોજનાઓ અને ચુકવણીઓ સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ કાર્ય સંભાળે છે. આટલા મોટા નિર્ણયની અચાનક રજૂઆત, અને ત્યારબાદ એટલી જ ઝડપથી પલટાઈ જવાથી, વહીવટી નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયા પર પ્રશ્નો ઉભા થાય છે.
