તારીખની જાહેરાત ! આ દિવસે ખુલશે ચારધામમાંથી એક બદ્રીનાથ ધામના કપાટ, જાણો ક્યારથી શરૂ થશે યાત્રા
Char Dham Yatra 2026: ઉત્તરાખંડના સૌથી મોટા આસ્થા કેન્દ્ર ગણાતા બદ્રીનાથ ધામના દરવાજા ખોલવાની તારીખ જાહેર કરવામાં આવી છે. વસંત પંચમીના શુભ પ્રસંગે, તેહરી જિલ્લાના નરેન્દ્ર નગર સ્થિત રાજવી દરબારમાં શાસ્ત્રો અને પંચાંગ ગણતરીઓ પછી, બદ્રીનાથ ધામના દરવાજા ખોલવાની તારીખ જાહેર કરવામાં આવી છે.
Trending Photos
Char Dham Yatra 2026: બદ્રીનાથ ધામના દરવાજા 23 એપ્રિલે ખુલવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. અહેવાલો અનુસાર, મહારાજા મનુ જયેન્દ્ર શાહે પોતે રાજવી દરબારમાં આયોજિત ધાર્મિક સમારોહ દરમિયાન ખુલવાની તારીખ જાહેર કરી હતી. આ પ્રસંગે, રાજપુરોહિત આચાર્ય કૃષ્ણ પ્રસાદ ઉનિયાલે પંચાંગ, ગ્રહો, નક્ષત્રો અને શુભ યોગોનો અભ્યાસ કર્યા પછી જણાવ્યું હતું કે 23 એપ્રિલે સવારે 6:15 કલાક દરવાજા ખોલવા માટે શુભ છે. વૈદિક મંત્રોચ્ચાર અને પરંપરાગત વિધિઓ પછી તારીખની ઔપચારિક જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.
બદ્રીનાથ ધામના દરવાજા કેવી રીતે ખોલવામાં આવે છે? ખાસ પરંપરાઓ શું છે?
બદ્રીનાથ ધામના દરવાજા ખોલવાની પ્રક્રિયા શાસ્ત્રો અને પરંપરાઓ અનુસાર છે. દરવાજા ખુલતા પહેલા, ભગવાન બદ્રીનાથની ખાસ રીતે પૂજા કરવામાં આવે છે. સૌપ્રથમ, મંદિર સંકુલને ફૂલોથી શણગારવામાં આવે છે, અને સિંહ દ્વાર પર પરંપરાગત પૂજા કરવામાં આવે છે.
ખુલવાના દિવસે, સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ગણેશ પૂજા સાથે વિધિ શરૂ થાય છે. ત્યારબાદ, શંખ ફૂંકવા અને વૈદિક મંત્રોના જાપ વચ્ચે મંદિરના મુખ્ય દરવાજાના તાળા ખોલવામાં આવે છે. દરવાજા ખુલતાની સાથે જ, મંદિર સંકુલ "જય બદ્રી વિશાળ" ના મંત્રોથી ગુંજી ઉઠે છે.
દરવાજા ખુલ્યા પછી, સૌથી પહેલી વસ્તુ ભગવાન બદ્રીનાથના અખંડ દીવાના દર્શન છે, જે શિયાળા દરમિયાન પણ સતત પ્રગટતો રહે છે. આ પછી મહાભિષેક પૂજા અને ભગવાનની ખાસ સજાવટ કરવામાં આવે છે. કપાટ ખોલવાના પહેલા દિવસે, ભક્તોને મર્યાદિત સમય માટે જ મંદિરમાં દર્શન કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવે છે.
પરંપરાગત રીતે, ડિમરી સમુદાયના પ્રતિનિધિઓ અને મંદિરના મુખ્ય રાવલ કપાટ ખોલવા દરમિયાન ખાસ ભૂમિકા ભજવે છે. કપાટ ખોલ્યા પછી, નિયમિત પૂજા, દર્શન અને અન્ય ધાર્મિક વિધિઓ શરૂ થાય છે.
કપાટ ખોલવાનો દિવસ શા માટે ખાસ છે?
એવું માનવામાં આવે છે કે બદ્રીનાથ ધામના કપાટ ખોલવાથી ચારધામ યાત્રાની ઔપચારિક શરૂઆત થાય છે. આ દિવસે મંદિરના દર્શન કરવાથી વિશેષ આશીર્વાદ મળે છે. આ શુભ ક્ષણને જોવા માટે ભારત અને વિદેશથી હજારો ભક્તો બદ્રીનાથ ધામ પહોંચે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે