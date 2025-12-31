સાવધાન ! સરકારે આ પેઇનકિલર દવા પર મૂક્યો પ્રતિબંધ, તેને સ્વાસ્થ્ય માટે ગણાવી જોખમી
Painkiller Drug Ban: કેન્દ્ર સરકારે આ દવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. 100 મિલિગ્રામથી વધુ ધરાવતી ગોળીઓના ઉત્પાદન, વેચાણ અને વિતરણ પર તાત્કાલિક અસરથી પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે.
Painkiller Drug Ban: સરકારે પેઇનકિલર નિમસુલાઇડ (Nimesulide)ના ઉત્પાદન પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે અને આ લોકપ્રિય પેઇનકિલરના 100 મિલિગ્રામથી વધુ ધરાવતા તમામ મૌખિક ફોર્મ્યુલેશનના વેચાણ પર પણ પ્રતિબંધ મૂક્યો છે.
કેન્દ્ર સરકારે પેઇનકિલર દવા નિમસુલાઇડ અંગે એક મોટું પગલું ભર્યું છે. આરોગ્ય સુરક્ષાની ચિંતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને, 100 મિલિગ્રામથી વધુ ધરાવતી મૌખિક નિમસુલાઇડ ગોળીઓના ઉત્પાદન, વેચાણ અને વિતરણ પર તાત્કાલિક અસરથી પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. આ નિર્ણય ડ્રગ્સ એન્ડ કોસ્મેટિક્સ એક્ટ, 1940 ની કલમ 26A હેઠળ લેવામાં આવ્યો છે. સરકારનું કહેવું છે કે આ દવા સ્વાસ્થ્ય માટે જોખમી હોઈ શકે છે. બજારમાં ઘણા સુરક્ષિત વિકલ્પો ઉપલબ્ધ છે.
પ્રતિબંધ શા માટે લગાવવામાં આવ્યો?
આરોગ્ય મંત્રાલયે એક જાહેરનામું બહાર પાડીને જણાવ્યું હતું કે 100 મિલિગ્રામથી વધુ માત્રામાં નાઇમસુલાઇડ માનવો માટે જોખમ ઊભું કરી શકે છે. તે એક નોન-સ્ટીરોઇડલ એન્ટી-ઇન્ફ્લેમેટરી દવા (NSAID) છે, જે લીવર પર પ્રતિકૂળ અસર કરી શકે છે. આ દવાની ઝેરી અસર અને અન્ય આડઅસરો અંગે વિશ્વભરમાં તપાસ ચાલી રહી છે. ડ્રગ્સ ટેકનિકલ એડવાઇઝરી બોર્ડની સલાહને પગલે સરકારે આ દવા પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો નિર્ણય લીધો. નાઇમસુલાઇડ હવે તાત્કાલિક અસરથી દેશભરમાં પ્રતિબંધિત છે.
પીડાનાશક દવાઓના જોખમો
આરોગ્ય મંત્રાલયે માનવો પર પેઇનકિલર્સના જોખમોને ધ્યાનમાં રાખીને અને લોકોના સ્વાસ્થ્ય માટે કોઈ જોખમ ન રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે આ પગલું ભર્યું છે. પેઇનકિલર્સના ભારે ડોઝ લેવાથી લીવર અને કિડની પર પ્રતિકૂળ અસર થઈ શકે છે. ડોકટરો ઉપયોગમાં લેવાતી પેઇનકિલર્સની માત્રા ઓછી કરવાની ભલામણ કરે છે. વધુમાં, તમારે હંમેશા ડૉક્ટરની સલાહ લીધા પછી જ પેઇનકિલર લેવી જોઈએ.
Disclaimer: આ લેખમાં સૂચવેલ ટિપ્સ ફક્ત સામાન્ય માહિતી માટે છે. કોઈપણ ફિટનેસ પ્રોગ્રામ શરૂ કરતા પહેલા, તમારા આહારમાં કોઈપણ ફેરફાર કરતા પહેલા અથવા કોઈપણ રોગ માટે કોઈપણ પગલાં લેતા પહેલા તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
