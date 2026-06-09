/ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ અને ગાડીઓના ટ્રાન્સફર પર નવો નિયમો લાવી રહી છે સરકાર, આટલા વર્ષ સુધી વેલિડ રહેશે DL !

DL Validty Rules: જો તમે પણ ટુ-વ્હીલર કે ફોર-વ્હીલર વાહન ચલાવો છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ઉપયોગી છે. હા, સરકાર લાખો વાહન માલિકોને નોંધપાત્ર રાહત આપવાની તૈયારી કરી રહી છે. સરકાર ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ (DL) અને વાહનો સંબંધિત નિયમોમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો કરવાની યોજના બનાવી રહી છે. આ ફેરફારો સામાન્ય માણસના જીવનને નોંધપાત્ર રીતે સરળ બનાવશે. એક અહેવાલ મુજબ, આ નવા પ્રસ્તાવમાં ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સની માન્યતા વધારવા અને મુખ્ય પરિવહન સેવાઓને સંપૂર્ણપણે ઓનલાઈન બનાવવાનો સમાવેશ થાય છે. આ ફેરફારો સામાન્ય માણસ માટે અસંખ્ય સુવિધાઓ પ્રદાન કરશે.
આ સરકારી પગલાનો સૌથી મોટો ફાયદો એ થશે કે તમારે નાની-નાની જરૂરિયાતો માટે પણ વારંવાર પ્રાદેશિક પરિવહન કાર્યાલય (RTO)ની મુલાકાત લેવાની જરૂર રહેશે નહીં. વર્તમાન નિયમો અનુસાર, ભારતમાં એકવાર ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ જાહેર કરવામાં આવે છે, તે સામાન્ય રીતે 20 વર્ષ માટે માન્ય છે. માર્ગ પરિવહન મંત્રાલય આ નિયમમાં સુધારો કરવા અને લાઇસન્સ ધારક 50 વર્ષની ઉંમર સુધી પહોંચે ત્યાં સુધી તેની માન્યતા વધારવાના પ્રસ્તાવ પર વિચાર કરી રહ્યું છે.
કાગળકામ સરળ બનાવવાનો હેતુ
આ બાબત સાથે સંકળાયેલા અધિકારીઓ કહે છે કે આ નિર્ણયનો હેતુ સામાન્ય નાગરિકો માટે કાગળકામ અને સરકારી પ્રક્રિયાઓને સરળ બનાવવાનો છે. આનાથી વારંવાર લાઇસન્સ રિન્યુ કરાવવાની ઝંઝટમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થવાની અપેક્ષા છે. આનાથી સમય અને નાણાં બંનેની બચત થશે.
આ દરખાસ્ત જાહેર સેવાઓને સુધારવા અને વધુ અનુકૂળ બનાવવા માટે સરકારની મોટી પહેલનો એક ભાગ છે. લાઇસન્સ ઉપરાંત, સરકાર બીજા ડિજિટલ પરિવર્તન પર પણ કામ કરી રહી છે. આ હેઠળ, વાહન માલિકી ટ્રાન્સફર અને પરમિટ રિન્યુ સંપૂર્ણપણે ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ દ્વારા શક્ય બનશે.
RTOની મુલાકાત લેવાની ઝંઝટમાંથી રાહત
જો આ નિયમ લાગુ કરવામાં આવે તો, જૂની કાર વેચ્યા પછી અથવા ખરીદ્યા પછી નામ ટ્રાન્સફર કરવા માટે RTO ઓફિસની મુલાકાત લેવાની જરૂર રહેશે નહીં. આ સમગ્ર પ્રક્રિયાને ઓનલાઈન અને ફેસલેસ બનાવવાથી પારદર્શિતા વધશે અને કિંમતી સમય બચશે. સરકાર માને છે કે ડિજિટલ સિસ્ટમ દ્વારા વહીવટી ઝંઝટ ઘટાડી શકાય છે. એવી અપેક્ષા છે કે સરકાર ટૂંક સમયમાં બંને સેવાઓ લાગુ કરશે. આ ફેરફારને કારણે મહેસૂલ નુકસાન અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી.
રાજ્ય સરકારની આવક પર કોઈ અસર નહીં પડે
અધિકારીઓએ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે આનાથી રાજ્ય સરકારની આવક પર કોઈ અસર થશે નહીં. લાઇસન્સ મેળવવા અથવા રિન્યુ કરવા સંબંધિત ફી ઓનલાઈન વસૂલ કરી શકાય છે. વધુમાં, સરકાર એક નવી અને કડક ટ્રાફિક સિસ્ટમ રજૂ કરી રહી છે, જેના હેઠળ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરનારા ડ્રાઇવરોને 'નેગેટિવ પોઈન્ટ' આપવામાં આવશે. જો કોઈ ડ્રાઈવર તેના ખાતામાં ઘણા બધા નેગેટિવ પોઈન્ટ એકઠા કરે છે, તો તેનું લાઇસન્સ સસ્પેન્ડ અથવા રદ કરવામાં આવશે.