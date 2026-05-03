સાત ફેરા પછી અચાનક ગાયબ થઈ ગયો વરરાજા, પાછા ફરતા જ બદલાઈ ગઈ ચાલ, આ દ્રશ્ય જોઈને દુલ્હને લીધો મોટો નિર્ણય
Dulha-Dulhan News: ઉત્તર પ્રદેશના આંબેડકર નગરમાં એક લગ્ન સમારોહમાં ભારે હોબાળો મચી ગયો. વરરાજાની ચાલ આ હંગામાનું કારણ બની. કન્યાએ તેને લંગડાતો જોયો, જેના કારણે આકરો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. કન્યા અને વરરાજાના પરિવારો તેના નિર્ણયથી ચોંકી ગયા. આ આખી ઘટના લગ્નના સાત ફેરા પછી બની. પોલીસ સ્ટેશનમાં બંને પક્ષો વચ્ચે એક દિવસ લાંબી પંચાયત પણ મામલો ઉકેલવામાં નિષ્ફળ ગઈ. લગ્નની જાન કન્યા વિના પાછી ફરી.
જહાંગીરગંજ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના બિરહર ખાસના રહેવાસી રાજનની લગ્નની જાન શુક્રવારે ખૂબ જ ધામધૂમથી અલાપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના સુલતાનપુર પહારપુર ગામમાં પહોંચી. સ્વાગત સમારોહ પછી, જયમાલા અને ફેરા કરવામાં આવી. સિંદૂર દાન સમારોહ પછી, પરોઢિયે આંચલ ધારાઈ નક્કી કરવામાં આવી હતી. આ સમય દરમિયાન, રાજન ગાયબ થઈ ગયો. લગભગ અડધા કલાક પછી, જ્યારે વરરાજા આવ્યો અને મંડપમાં પ્રવેશવા લાગ્યો, ત્યારે તે ડગમગી ગયો.
નશામાં ધૂત વરરાજાએ હોબાળો મચાવ્યો
જ્યારે બધાને વરરાજાને લથડતો જોયો, ત્યારે તેમને શંકા ગઈ અને તેમને ખબર પડી કે તે સંપૂર્ણપણે નશામાં હતો. વરરાજાના અસામાન્ય વર્તનથી બધાને આઘાત લાગ્યો. કન્યાના પરિવારે શરૂઆતમાં પરિસ્થિતિને કાબુમાં લેવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ જ્યારે પરિસ્થિતિ વધુ વણસી ત્યારે કન્યાએ કડક નિર્ણય લીધો અને ત્યાંથી જવાનો ઇનકાર કર્યો. કન્યાના આ નિર્ણયથી લગ્ન સમારોહમાં અરાજકતા ફેલાઈ ગઈ. બંને પક્ષો વચ્ચે લાંબા સમય સુધી સમજાવટ ચાલી, પરંતુ કંઈ ન થયું.
મામલો પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યો, પરંતુ કંઈ ન નીકળ્યું.
શનિવારે સવારે, મામલો આલાપુર પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યો, જ્યાં કન્યા અને વરરાજાના પક્ષો વચ્ચે એક દિવસની પંચાયત યોજાઈ. ઘણી સમજાવટ છતાં, કન્યાએ વરરાજા સાથે જવાનો ઇનકાર કર્યો. બંને પક્ષો વચ્ચે સમાધાન થયું. આખરે, લગ્નની જાન કન્યા વિના જ પરત ફરવી પડી. સ્ટેશન હાઉસ ઓફિસર રિતેશ પાંડેએ જણાવ્યું કે વરરાજા પર શાંતિ ભંગનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે અને બંને પક્ષોએ સમાધાન કર્યું છે.
આતિથ્યનો અભાવ હોવાનું જણાવી વરરાજા ફરાર થઈ ગયો
આ દરમિયાન, રાયબરેલીના એક ગામમાં, લગ્નની જાન સાથે પહોંચેલો વરરાજા, આતિથ્યનો અભાવ હોવાનું જણાવીને કન્યાના ઘરેથી દુલ્હન વગર ભાગી ગયો. લગ્ન સમારોહ દરમિયાન, લગ્નની જાન દુલ્હન વગર પાછી ફરી. આ વિસ્તારના એક ગામની એક યુવતીની સગાઈ ફતેહપુર જિલ્લાના સુલતાનપુર ઘોષ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના રહેવાસી સોનુ સાથે થઈ હતી.
લગ્નની જાન ગુરુવારે નક્કી કરવામાં આવી હતી. લગ્ન સમારોહ શહેરના એક લૉજમાં યોજાયો હતો, જ્યાં પરિવાર લગ્નની જાનની રાહ જોઈ રહ્યો હતો. શરૂઆતમાં, વરરાજાએ ફોન પર જાન લાવવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, પરંતુ થોડી સમજાવટ પછી, જાન મોડી રાત્રે પહોંચ્યું.
જાન પાછા ફરતા પહેલા વરરાજા અને લગ્ન પક્ષના વાહનો લગભગ એક કલાક સુધી લૉજ સામે પાર્ક રહ્યા. ત્યારબાદ મામલો પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યો. પોલીસ અધિકારી સંજય શર્માએ જણાવ્યું કે બંને પક્ષોએ સમાધાન કરી લીધું છે અને લગ્ન માટે સંમતિ આપી છે. લગ્ન સમારોહ શુક્રવારે યોજાશે.
