/મૃત્યુ અંત નથી, એક નવી શરૂઆત છે! વાંચો, મુંબઈની વિશાખાબેનની અણધારી વિદાય અને 10 લોકોને મળેલા બોનસ શ્વાસની હૃદયસ્પર્શી વાર્તા

ઝી મીડિયા સાથે એક ખાસ મુલાકાતમાં, 32 વર્ષીય રિદ્ધિ પારેખે જણાવ્યું હતું કે તેમની માતા વિશાખાને કોઈ ગંભીર બીમારી નહોતી. તેમના પગમાં નાની ઈજા થઈ હતી અને જ્યારે દુખાવો વધ્યો, ત્યારે ડોક્ટરોએ પરીક્ષણો અને સોનોગ્રાફી કરી હતી. રિપોર્ટમાં તેમના પગમાં ચેતાઓમાં બ્લોકેજ હોવાનું બહાર આવ્યું. પરંતુ સારવાર દરમિયાન, વિશાખાને અચાનક મગજમાં ભારે રક્તસ્રાવ થયો અને તેમને મૃત જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. આ સમાચારથી પરિવાર ખૂબ જ દુઃખી થયો. તેમાંથી કોઈએ કલ્પના પણ નહોતી કરી કે થોડા કલાકોમાં પગમાં નાની ઈજા થવાથી આવું ગંભીર પરિણામ આવી શકે.
પરિવાર આઘાતમાં હતો પણ એમને એક એવો નિર્ણય લીધો એ આજે એક નવું ઉદાહરણ ઉભું કરે છે. સંબંધિત સંસ્થાઓ અને તબીબી વ્યાવસાયિકોના સહયોગથી, વિશાખાને બીજી હોસ્પિટલમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી, અને અંગ પુનઃપ્રાપ્તિ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ. તેના કિડની, લીવર, કોર્નિયા અને હાડકાંનું દાન કરવામાં આવ્યું, જેનાથી કુલ દસ લોકોને નવું જીવન મળ્યું.
બિશાખા પારેખના પરિવારનો નિર્ણય એ અંગદાનની જરૂરિયાત સમજાવે છે. ડોકટરોના મતે, ભારતમાં દર વર્ષે લાખો લોકો અંગો ન મળવાને કારણે મૃત્યુ પામે છે. અહીં મૃતક અંગદાનનો દર ૧૦ લાખ વસ્તી દીઠ એક કરતા ઓછો છે. જાગૃતિના અભાવે અને વિવિધ ખરાબ પરંપરાઓને કારણે, ઘણા લોકો આ આ કાર્ય માટે આગળ આવતા નથી.
રિદ્ધિની પ્રતિબદ્ધતા પરિવારની શક્તિ બની
રિદ્ધિને યાદ છે કે તેણે બે વર્ષ પહેલા અંગદાન માટે નોંધણી કરાવી હતી. આ વાતનો તેની માતાને સૌથી વધુ ગર્વ હતો. મોહન ફાઉન્ડેશન અને ZTCC મુંબઈના સહયોગથી વિશાખાને નાણાવટી મેક્સ સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી. જ્યાંથી કિડની, લીવર, કોર્નિયા અને હાડકાં સફળતાપૂર્વક દાન કરવામાં આવ્યા હતા, જેનાથી 10 લોકોને જીવન મળ્યું છે.
જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે શું તેમને ક્યારેય પોતાના નિર્ણય પર અફસોસ થયો છે, ત્યારે રિદ્ધિએ મક્કમતાથી જવાબ આપ્યો, "ક્યારેય નહીં. દરરોજ અમને ગર્વ છે કે મારી માતા બીજાઓમાં જીવે છે. તે જાણીને ખૂબ જ ખુશી થાય છે કે તે મૃત્યુ પછી પણ, તે લોકોને મદદ કરી રહી છે."
અંગદાનને લગતી માન્યતાઓને દૂર કરવી
રિદ્ધિ માને છે કે ધાર્મિક માન્યતાઓ અંગે જાગૃતિનો અભાવ અને ગેરમાન્યતાઓ ઘણીવાર લોકોને અંગોનું દાન કરતા અટકાવે છે. કેટલાક લોકો એવું માને છે કે મૃત્યુ પછી બધા અંગો સાચવવા જોઈએ, ના તેથી ભગવાન ગુસ્સે થશે પરંતુ કોઈનું જીવન બચાવવાથી ભગવાન ક્યારેય ગુસ્સે થઈ શકતા નથી. જીવનનું દાન બચાવવું એ સૌથી મોટું કામ છે.
બિશાખા આજે આપણી સાથે નથી, પરંતુ તે ઘણા લોકોના જીવનનો પ્રકાશ બની રહ્યા છે. બિશાખા પારેખના પરિવારનો આ નિર્ણય સમાજને એક મોટો સંદેશ છે. વિશાખા પારેખની વાર્તા અંગદાનના મહત્વની શક્તિશાળી યાદ અપાવે છે. આ ઘટના દર્શાવે છે કે એક વ્યક્તિનો નિર્ણય અનેક પરિવારોમાં ખુશી લાવી શકે છે. તેમનું માનવતાવાદી કાર્ય ઘણા લોકો માટે પ્રેરણારૂપ છે.