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મૃત્યુ અંત નથી, એક નવી શરૂઆત છે! વાંચો, મુંબઈની વિશાખાબેનની અણધારી વિદાય અને 10 લોકોને મળેલા બોનસ શ્વાસની હૃદયસ્પર્શી વાર્તા


મૃત્યુ એ દરેક વસ્તુનો અંત નથી, મૃત્યુ પછી પણ જે વ્યક્તિ બીજાના જીવનનો પ્રકાશ બનીને જીવે છે એમાં મુંબઈની વિશાખા પારેખ તેનું એક ઉત્તમ ઉહાદરણ છે. પરિવારજનના અચાનક અવસાનથી સભ્યો ઘણીવાર આઘાતમાં જાય છે. પરંતુ અંતિમ દુ:ખની આ ક્ષણમાં પરિવારના સભ્યોએ એક અસામાન્ય અને હિંમતવાન નિર્ણય લીધો. બિશાખા પારેખ અને તેમના પરિવારની છેલ્લી ઇચ્છા અંગદાનની હતી અને આ નિર્ણય દ્વારા ડિમેન્શિયાથી પીડિત 10 લોકોને આજે નવું જીવન મળ્યું છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 18, 2026, 07:13 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:13 PM IST
મૃત્યુ અંત નથી, એક નવી શરૂઆત છે! વાંચો, મુંબઈની વિશાખાબેનની અણધારી વિદાય અને 10 લોકોને મળેલા બોનસ શ્વાસની હૃદયસ્પર્શી વાર્તા

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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