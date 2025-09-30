Prev
મહિલાઓ પર અહીં થાય છે સૌથી વધુ ગુના, ઓવરઓલ ક્રાઈમમાં ટોપ પર છે આ રાજ્ય, જુઓ આંકડા


NCRB Report: 2023 NCRB રિપોર્ટ સામે આવ્યો છે. મહિલાઓ અને બાળકો વિરુદ્ધના ગુનાઓ ફરી એકવાર ઉચ્ચતમ સ્તરે છે, જ્યારે સાયબર ક્રાઇમ અને આર્થિક ગુનાઓમાં પણ દેશભરમાં તીવ્ર વધારો જોવા મળ્યો છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Sep 30, 2025, 04:33 PM IST

NCRB Report: દર વર્ષે, ભારત સરકારનો નેશનલ ક્રાઇમ રેકોર્ડ્સ બ્યુરો (NCRB) દેશભરમાં થતા ગુનાઓનો ડેટા એકત્રિત કરે છે અને તેને એક અહેવાલ તરીકે પ્રકાશિત કરે છે. આ અહેવાલ માત્ર આંકડા જ પ્રદાન કરતું નથી, પરંતુ દેશના કયા રાજ્ય કે શહેરમાં કયા પ્રકારના ગુનાઓમાં વધારો થયો છે અને ક્યાં સુધારા કરવામાં આવ્યા છે તે પણ જાહેર કરે છે.

એકંદર ગુનામાં કયું રાજ્ય ટોચ પર

2023 NCRB રિપોર્ટ હવે બહાર પાડવામાં આવ્યો છે, અને તેના આંકડા ચોંકાવનારા છે. મહિલાઓ અને બાળકો વિરુદ્ધના ગુનાઓ ફરી એકવાર ઉચ્ચતમ સ્તરે છે, જ્યારે સાયબર ક્રાઇમ અને આર્થિક ગુનાઓમાં પણ દેશભરમાં તીવ્ર વધારો જોવા મળ્યો છે. તો, ચાલો જાણીએ કે મહિલાઓ વિરુદ્ધ સૌથી વધુ ગુનાઓ ક્યાં થાય છે અને એકંદર ગુનામાં કયું રાજ્ય ટોચ પર છે.

મહિલાઓ વિરુદ્ધ સૌથી વધુ ગુનાઓ ક્યાં થાય છે?

નવા NCRB રિપોર્ટ મુજબ, દિલ્હીમાં મહિલાઓ વિરુદ્ધના ગુનાઓની સૌથી વધુ સંખ્યા નોંધાઈ છે. જોકે આ કેસોમાં થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે, તેમ છતાં દિલ્હી દેશના તમામ મુખ્ય શહેરોમાં પ્રથમ ક્રમે છે. આ દરમિયાન, એકંદર ગુનાની દ્રષ્ટિએ, દિલ્હી ઘણા રાજ્યો અને શહેરોને પાછળ છોડી ગયું છે. 2023માં, દિલ્હીમાં મહિલાઓ વિરુદ્ધ 13,366 કેસ નોંધાયા હતા, જે મુંબઈના 6,025 અને બેંગલુરુના 4,870 કેસ કરતા ઘણા વધારે છે. 

શહેરો કરતા બમણાથી વધુ

જોકે, 2022ની સરખામણીમાં મહિલાઓ વિરુદ્ધના ગુનાઓમાં 5.7 ટકાનો ઘટાડો થયો છે, જ્યારે આ સંખ્યા 14,247 હતી. આમાં બળાત્કાર, છેડતી, ઘરેલુ હિંસા અને દહેજ મૃત્યુ જેવા ગંભીર ગુનાઓનો સમાવેશ થાય છે. જો કે, દિલ્હીમાં મહિલાઓ વિરુદ્ધના ગુનાઓની સંખ્યા અન્ય શહેરો કરતા બમણાથી વધુ છે.

એકંદર ગુનામાં કયું રાજ્ય ટોચ પર છે?

NCRB રિપોર્ટ દર્શાવે છે કે સમગ્ર ભારતમાં સાયબર ગુનામાં 31.2 ટકાનો તીવ્ર વધારો થયો છે. આ અહેવાલ મુજબ, 2022માં 65,893 કેસ નોંધાયા હતા, હવે નવા અહેવાલમાં 2023માં 86,420 કેસ નોંધાયા છે. કુલ ગુનાઓમાં કર્ણાટક ટોચ પર છે, અહીં 21,889 કેસ નોંધાયા છે. 

જ્યારે તેલંગાણા બીજા સ્થાને છે, જેમાં 18,236 કેસ નોંધાયા છે. ઉત્તર પ્રદેશ ત્રીજા સ્થાને છે, જેમાં 10,794 કેસ નોંધાયા છે. આ ગુનાઓમાંથી 69 ટકા ફક્ત છેતરપિંડી સંબંધિત હતા. 2023માં કુલ 2,04,973 આર્થિક ગુનાઓ નોંધાયા હતા, જે 2022ની તુલનામાં 6 ટકાનો વધારો છે.
 

