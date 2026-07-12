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Monsoon Revival: રૂઠેલું ચોમાસું ફરી કરશે ધમાકેદાર વાપસી! આ તારીખથી વરસાદ માટે રહેજો તૈયાર, જાણો

Monsoon Revival: ભારતના મોટાભાગના ભાગોમાં દુષ્કાળની સ્થિતિ સર્જાઈ રહી છે, પરંતુ પ્રશાંત મહાસાગરમાં હવામાન પ્રણાલીઓ બની રહી છે. જો આ પ્રણાલીઓ બંગાળની ખાડી સુધી પહોંચે છે, તો ચોમાસુ 18-25 જુલાઈની વચ્ચે પાછું આવી શકે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 12, 2026, 04:12 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 04:12 PM IST
Monsoon Revival: રૂઠેલું ચોમાસું ફરી કરશે ધમાકેદાર વાપસી! આ તારીખથી વરસાદ માટે રહેજો તૈયાર, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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