/Monsoon Revival: રૂઠેલું ચોમાસું ફરી કરશે ધમાકેદાર વાપસી! આ તારીખથી વરસાદ માટે રહેજો તૈયાર, જાણો

Monsoon Revival: ભારતીય હવામાન હાલમાં મિશ્ર પરિસ્થિતિઓનો અનુભવ કરી રહ્યું છે. દેશના મોટાભાગના ભાગો, ખાસ કરીને પૂર્વીય ભાગમાં, સુકુ વાતાવરણનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. ખેડૂતો વરસાદના અભાવે ચિંતિત છે. ચોમાસાની પ્રગતિ અટકી ગઈ છે. જો કે, સારા સમાચાર એ છે કે પશ્ચિમ પ્રશાંત મહાસાગરમાં ઘણી હવામાન પ્રણાલીઓ બની રહી છે, જે અનુકૂળ સ્થળોએ સ્થિત છે.
ઘણા હવામાન મોડેલો સૂચવે છે કે જો આમાંની કેટલીક પ્રણાલીઓ બંગાળની ખાડી સુધી પહોંચે છે, તો 18થી 25 જુલાઈની વચ્ચે ચોમાસુ ફરી શરૂ થઈ શકે છે. જો કે, માત્ર 7-8 દિવસ બાકી છે, હવામાનશાસ્ત્રીઓ પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે. આ વર્ષે, ચોમાસુ સામાન્ય રીતે શરૂ થયું હતું, પરંતુ મધ્ય અને ઉત્તર ભારતમાં વિક્ષેપિત થયું છે.
પૂર્વ ભારતમાં વરસાદ પડી રહ્યો છે, પરંતુ પશ્ચિમ, ઉત્તરીય અને મધ્ય પ્રદેશોમાં દુષ્કાળ પડી રહ્યો છે. આનાથી પાક, ખાસ કરીને ચોખા, મકાઈ અને કઠોળ પર અસર થઈ રહી છે. જળાશયોનું સ્તર પણ ઘટી રહ્યું છે, જે પીવાના પાણી અને સિંચાઈ બંને માટે ચિંતાનો વિષય છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, ચોમાસાનો પ્રવાહ તેની સામાન્ય સ્થિતિથી ખસી ગયો છે, જેના કારણે પૂરતા ભેજવાળા પવનો આ પ્રદેશ સુધી પહોંચતા અટકી ગયા છે.
આ સંદર્ભમાં, પ્રશાંત મહાસાગરમાંથી પવનની સંભાવના આશાના કિરણ તરીકે ઉભરી આવી છે. પ્રશાંત મહાસાગરમાં ઉષ્ણકટિબંધીય પ્રણાલીઓ અથવા ઓછા દબાણવાળા વિસ્તારો બની રહ્યા છે. જો આ પ્રણાલીઓ પશ્ચિમ તરફ આગળ વધે છે અને ભારતની નજીક બંગાળની ખાડીમાં પ્રવેશ કરે છે, તો તેઓ ચોમાસાની શાખાને મજબૂત બનાવી શકે છે. ECMWF, GFS અને IMD સહિત અનેક આંતરરાષ્ટ્રીય અને ભારતીય મોડેલો આ શક્યતા દર્શાવે છે.
પશ્ચિમી વિક્ષેપ: ઉત્તર ભારત માટે રાહત
ઉત્તર ભારતથી વધુ એક સકારાત્મક સમાચાર આવી રહ્યા છે. પશ્ચિમી વિક્ષેપ ઉત્તરપશ્ચિમ ભારતમાં પ્રવેશી રહ્યો છે. આ પ્રણાલી પંજાબ, જમ્મુ અને કાશ્મીર, હિમાચલ પ્રદેશ, હરિયાણા અને પશ્ચિમ-ઉત્તર રાજસ્થાનના ભાગોને અસર કરશે. આગામી 2-3 દિવસોમાં, આ વિસ્તારોમાં છૂટાછવાયા વરસાદ અથવા વાવાઝોડાની શક્યતા છે. કેટલાક સ્થળોએ વાદળછાયું આકાશ રહેશે, જેનાથી તાપમાનમાં થોડો ઘટાડો થવાની સંભાવના છે.
પશ્ચિમી વિક્ષેપ એ હિમાલય પ્રદેશમાંથી ઉદ્ભવતા પશ્ચિમી પવનોની પ્રણાલીઓ છે, જે શિયાળામાં બરફવર્ષા અને ઉનાળામાં વરસાદ લાવે છે. આ વખતે, તેઓ ચોમાસાની ખાધને આંશિક રીતે સરભર કરી શકે છે. જો કે આ અસર મુખ્યત્વે ઉત્તરપશ્ચિમ સુધી મર્યાદિત રહેશે, તે સમગ્ર પ્રદેશમાં પાક અને પાણીના સંગ્રહને લાભ આપશે.
રાજસ્થાન-ગુજરાતના સુકા વિસ્તારોમાં સારો વરસાદ
18 થી 25 જુલાઈનો સમયગાળો મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. જો બંગાળની ખાડીમાં પેસિફિક મહાસાગર પ્રણાલીઓ એક્ટિવ થાય છે, તો તેઓ નીચલા લેવલના પવનોને મજબૂત બનાવશે અને ચોમાસાના પ્રવાહને સામાન્ય બનાવશે. આનાથી મધ્ય ભારત, ઉત્તર ભારત અને રાજસ્થાન-ગુજરાત જેવા સુકા વિસ્તારોમાં સારો વરસાદ પડી શકે છે.
વૈજ્ઞાનિકો માને છે કે લા નીના જેવી પરિસ્થિતિઓ અથવા પેસિફિકમાં વિકસતી સિસ્ટમો ભારતીય ચોમાસાને ટેકો આપી શકે છે. પરંતુ જો આ સિસ્ટમો નબળી પડે અથવા દિશા બદલાય, તો દુષ્કાળ વધુ ખરાબ થઈ શકે છે. તેથી, IMD અને અન્ય એજન્સીઓ દરરોજ ડેટાનું વિશ્લેષણ કરી રહી છે.
આબોહવા પરિવર્તન અને ચોમાસાનું ભવિષ્ય
આ પરિસ્થિતિ આબોહવા પરિવર્તનની અસરને પણ પ્રતિબિંબિત કરે છે. તાજેતરના વર્ષોમાં, ચોમાસું અનિયમિત બન્યું છે, ક્યારેક મજબૂત શરૂઆત સાથે, ક્યારેક વિલંબ સાથે, અને ક્યારેક વિરામ સાથે. વધતા તાપમાન પવનની પેટર્ન બદલી રહ્યા છે, જે આગાહીને પડકારજનક બનાવે છે.
વર્તમાન દુષ્કાળ વચ્ચે, પેસિફિક મહાસાગરની સંભાવનાઓ આશા આપે છે. પશ્ચિમી વિક્ષેપ ઉત્તરમાં તાત્કાલિક રાહત લાવશે, જ્યારે 18-25 જુલાઈ ચોમાસાના પુનરાગમન માટે એક મહત્વપૂર્ણ વિન્ડો હોઈ શકે છે. હવામાનશાસ્ત્રીઓ દરેક અપડેટ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે. ખેડૂતો, નાગરિકો અને સરકારે તૈયાર રહેવું જોઈએ. જો બધું બરાબર રહ્યું, તો આ ચોમાસુ સારી રીતે સમાપ્ત થશે.