21મી સદીનું સૌથી લાંબુ સૂર્યગ્રહણ, જ્યારે 6 મિનિટ અને 23 સેકન્ડ માટે અંધકારમાં ડૂબી જશે દુનિયા
Longest Solar Eclipse: સૂર્યગ્રહણ ધાર્મિક અને વૈજ્ઞાનિક બંને વ્યક્તિઓને ખૂબ જ આકર્ષિત કરે છે. આજે, અમે તમને 21મી સદીના સૌથી લાંબા સૂર્યગ્રહણ વિશે જણાવીશું, જે છ મિનિટ માટે દૂનિયાને અંધારામાં ડૂબી જશે.
Longest Solar Eclipse: 2 ઓગસ્ટ, 2027ના રોજ, બપોરે, એક ખૂબ જ દુર્લભ પૂર્ણ સૂર્યગ્રહણ થશે. આ ગ્રહણ 6 મિનિટ અને 23 સેકન્ડ સુધી ચાલશે, જે સૂર્યને સંપૂર્ણપણે અંધારામાં ફેરવશે, દિવસના પ્રકાશને એક વિચિત્ર અંધકારમાં રૂપાંતરિત કરશે. આટલુ લાંબુ ગ્રહણ લગભગ એક સદી સુધી ફરી જોવા મળશે નહીં. મોટાભાગના સૂર્યગ્રહણ ત્રણ મિનિટથી ઓછા સમય સુધી ચાલે છે, પરંતુ આ એક બમણાથી વધુ સમય સુધી ચાલશે, જે તેને ખરેખર અદભુત દૃશ્ય બનાવે છે.
આટલા લાંબા સૂર્યગ્રહણનું કારણ શું છે?
આ પ્રભાવશાળી ઘટના ત્રણ વસ્તુઓની એક સાથે અને દુર્લભ ઘટનાને કારણે છે. પ્રથમ, એફિલિયન, જ્યારે પૃથ્વી સૂર્યથી સૌથી દૂર હશે, જેનાથી તે નાનું દેખાશે. બીજું, ચંદ્ર તે સમયે પૃથ્વીની સૌથી નજીક હશે, જેના કારણે તે આકાશમાં મોટું દેખાશે. ત્રીજું, ચંદ્રનો પડછાયો પૃથ્વીના વિષુવવૃત્તની નજીકથી પસાર થશે, તેની ગતિ ધીમી કરશે અને ગ્રહણને લંબાવશે.
તેનો માર્ગ શું હશે?
આ પૂર્ણ સૂર્યગ્રહણ એટલાન્ટિક મહાસાગર ઉપરથી શરૂ થશે અને જિબ્રાલ્ટરની સામુદ્રધુની, દક્ષિણ સ્પેન, ઉત્તર આફ્રિકા અને અરબી દ્વીપકલ્પમાં પસાર થશે. તે આખરે હિંદ મહાસાગરમાં સમાપ્ત થશે. આ માર્ગ આશરે 170 માઇલ પહોળો હશે અને ગીચ વસ્તીવાળા વિસ્તારોમાંથી પસાર થશે, જેનાથી લાખો લોકો ગ્રહણ જોઈ શકશે.
અંધકાર કેટલો સમય રહેશે?
દક્ષિણ સ્પેનના શહેરો ચાર મિનિટથી વધુ સમય માટે સંપૂર્ણ અંધકારનો અનુભવ કરશે. મોરોક્કોમાં ટેન્જિયર અને ટેટુઆન સીધા પડછાયાના માર્ગમાં આવશે. લિબિયાના બેનગાઝીમાં લગભગ પાંચ મિનિટ માટે અંધકારનો અનુભવ થશે. સૌથી લાંબો દૃશ્યમાન સમયગાળો ઐતિહાસિક ઇજિપ્તીયન શહેર લુક્સર નજીક હશે, જ્યાં અંધકાર છ મિનિટથી વધુ સમય સુધી રહેશે. આટલી લાંબી અવધિ ધરાવતું આગામી સૂર્યગ્રહણ ફક્ત 2114 માં જ જોવા મળશે.
