/વરસાદને લઈને હવામાન વિભાગે બદલી નાખી આખે આખી આગાહી ! જાણો ક્યાં કેટલો પડશે વરસાદ

Monsoon New Forecast: એપ્રિલની ભયંકર આગાહીઓ પછી, આ અચાનક હવામાન પરિવર્તન, પ્રશાંત મહાસાગરમાં નોંધપાત્ર ફેરફારોને કારણે છે. એપ્રિલમાં દુષ્કાળનો ભય ઉભો કરનાર અલ નીનો પર રાહત આપનારી આગાહી કરી છે.
Monsoon New Forecast: હવામાન વિભાગ (IMD)એ લાખો ખેડૂતો, સામાન્ય લોકો અને અર્થતંત્રને નોંધપાત્ર રાહત આપી છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD)એ આજે 2026ના ચોમાસા માટે તેની બીજી અને અપડેટેડ લાંબા ગાળાની આગાહી જાહેર કરી છે. હવામાન વિભાગ અનુસાર, આ વર્ષે દક્ષિણપશ્ચિમ ચોમાસા દરમિયાન દેશમાં સામાન્ય વરસાદ પડવાની અપેક્ષા છે.
આ નવી આગાહી દેશમાં નોંધપાત્ર રાહત લાવે છે કારણ કે એપ્રિલમાં જાહેર કરાયેલ તેની પ્રથમ આગાહીમાં, IMD એ સામાન્યથી ઓછા વરસાદની આગાહી કરી હતી, જે હવે અપડેટ કરવામાં આવી છે.
નવી આગાહી શું છે?
હવામાન વિભાગના મહાનિર્દેશકે એક પત્રકાર પરિષદમાં જણાવ્યું હતું કે આ વર્ષે દેશમાં ચોમાસાનું પ્રદર્શન અગાઉની આગાહી કરતા નોંધપાત્ર રીતે સારું રહેવાની ધારણા છે:
LPAના 101%: દેશમાં જૂનથી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન લાંબા ગાળાના સરેરાશ (LPA) વરસાદના 101% વરસાદ પડવાની ધારણા છે. હવામાનશાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ, 96થી 104 ટકા વચ્ચેનો વરસાદ સામાન્ય માનવામાં આવે છે.
સંભાવનાનું ગણિત: IMD અનુસાર, આ વર્ષે દેશમાં સામાન્ય અથવા સામાન્યથી વધુ વરસાદની એકંદર સંભાવના 60 ટકાથી વધુ છે. વરસાદ ઓછો પડવાની શક્યતા માત્ર 10-15 ટકા છે.
અલ નીનો પડે છે નબળો, લા નીના લાવશે ભારે વરસાદ
એપ્રિલ માટે ભયંકર આગાહીઓ પછી આ અચાનક હવામાન બદલાવ પેસિફિક મહાસાગરમાં થઈ રહેલા મોટા ફેરફારોને કારણે છે. એપ્રિલમાં અલ નીનો પ્રવૃત્તિ, જેના કારણે દુષ્કાળનો ભય હતો, તે હવે ઝડપથી નબળી પડી ગઈ છે.
હવામાનશાસ્ત્રીઓના મતે, ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બર મહિનામાં લા નીનાની સ્થિતિ અનુકૂળ અને મજબૂત બની રહી છે. જ્યારે પણ ભારતમાં લા નીના એક્ટિવ હોય છે, ત્યારે ચોમાસાની ઋતુના છેલ્લા ભાગમાં (ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બર) સામાન્ય રીતે સામાન્ય કરતાં વધુ ભારે અને વધુ વરસાદ જોવા મળે છે.
હિંદ મહાસાગરમાં સકારાત્મક હિંદ મહાસાગર દ્વિધ્રુવીય રચનાના સંકેતો પણ છે, જે વરસાદને વધુ વેગ આપશે.
દેશના કયા ભાગમાં વરસાદ કેવો રહેશે?
IMDએ આ બીજા તબક્કાની આગાહીમાં દેશના વિવિધ ભાગો માટે પરિસ્થિતિ પણ સ્પષ્ટ કરી છે:
મધ્ય અને દક્ષિણ ભારત: મધ્ય ભારતના મોટાભાગના કૃષિ રાજ્યો, જેમ કે મધ્ય પ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, છત્તીસગઢ અને દક્ષિણ દ્વીપકલ્પીય ભારત, સામાન્ય કરતાં વધુ વરસાદ પડવાની ધારણા છે.
ઉત્તરપશ્ચિમ અને ઉત્તરપૂર્વ ભારત: ઉત્તરપશ્ચિમ ભારત, પંજાબ, હરિયાણા અને પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશમાં વરસાદ સામાન્ય રહેવાની ધારણા છે. જો કે, આ વર્ષે ઉત્તરપૂર્વ ભારતના કેટલાક ભાગોમાં થોડો ઓછો વરસાદ પડી શકે છે.
મુખ્ય ચોમાસાના મુખ્ય ક્ષેત્રમાં વરસાદનું વિતરણ ઉત્તમ રહેવાની ધારણા છે, જ્યાં દેશના મોટાભાગના ખરીફ પાક, જેમાં ચોખા, કઠોળ અને તેલીબિયાંનો સમાવેશ થાય છે, ઉગાડવામાં આવે છે.
કેરળમાં ચોમાસુ આવવા માટે તૈયાર
લેટેસ્ટ સ્થાન મુજબ, ચોમાસુ બંગાળની ખાડીમાં ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે, જે આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓને સંપૂર્ણપણે આવરી લે છે. IMD અનુસાર, ચોમાસુ આગામી 24થી 48 કલાકમાં, એટલે કે 1 જૂનની આસપાસ, કેરળના દરિયાકાંઠે પહોંચશે, જે દેશમાં ચાર મહિનાની વરસાદી ઋતુની સત્તાવાર શરૂઆત દર્શાવે છે.