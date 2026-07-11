/Monsoon Missing: ચોમાસું આખા દેશમાં પહોંચ્યું ને અચાનક વાદળો ક્યાં ગુમ થઈ ગયા? આ રહ્યું અસલી કારણ

ભારત સહિત ગુજરાતભરમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી દેશના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસવાનો બંધ થઈ ગયો છે. ૧૧ જુલાઈ ૨૦૨૬ના રોજ સામે આવેલી સેટેલાઇટ તસવીરો (Satellite Images) જોઈને સામાન્ય લોકોથી લઈને વૈજ્ઞાનિકો પણ આશ્ચર્યમાં મૂકાયા છે, કારણ કે ભારતના આશરે ૭૦ થી ૮૦ ટકા હિસ્સા પરથી વરસાદ લાવનારા વાદળો ઓછા થઈ ગયા છે અથવા તો સંપૂર્ણપણે ગાયબ થઈ ગયા છે.
હજુ બે દિવસ પહેલાં જ એટલે કે ૯ જુલાઈએ દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસું (South-West Monsoon) સમગ્ર દેશમાં પહોંચી ચૂક્યું હતું. તો પછી અચાનક હવામાનમાં આવો પલટો કેમ આવ્યો?
વાદળો ગાયબ થવાનું અસલી કારણ શું છે?
ભારત પરથી ચોમાસું ગાયબ નથી થયું, પરંતુ તે હાલ પૂરતું નબળું પડી ગયું છે. આ માટે ભારતથી હજારો કિલોમીટર દૂર પશ્ચિમી પ્રશાંત મહાસાગર (Western Pacific Ocean) માં સક્રિય થયેલું એક શક્તિશાળી ચક્રવાત (વાવાઝોડું) જવાબદાર હોવાનું હવામાન વિભાગના વૈજ્ઞાનિકો જણાવી રહ્યાં છે.
સામાન્ય રીતે દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસું હિંદ મહાસાગરમાંથી ભેજવાળી હવાઓ ખેંચીને ભારતમાં લાવે છે, જેનાથી દેશભરમાં વરસાદ પડે છે. પરંતુ હાલમાં પશ્ચિમી પ્રશાંત મહાસાગરમાં બનેલા આ શક્તિશાળી ચક્રવાતે ભેજ અને હવાનો પ્રવાહ પોતાની તરફ ખેંચી લીધો છે.
આ વૈશ્વિક હવામાન પ્રણાલીની અસર ભારતના ચોમાસા પર પડી છે, જેના કારણે 'મોન્સૂન ટ્રફ' નબળી પડી ગઈ છે અને દેશના મોટાભાગના વિસ્તારોમાંથી વરસાદી વાદળો હટી ગયા છે.
આ કયું છે વાવાઝોડું જે ભારતનો વરસાદ ખેંચી ગયું
વેસ્ટર્ન પેસિફિક (પશ્ચિમી પ્રશાંત મહાસાગર)માં ખરેખર એક શક્તિશાળી ચક્રવાત સક્રિય થયું છે, જેને વૈજ્ઞાનિક ભાષામાં 'ટાયફૂન' (Typhoon) કહેવામાં આવે છે. આ આંતરરાષ્ટ્રીય સિસ્ટમનું નામ 'ટાયફૂન બાવી' (Typhoon Bavi) છે. હાલમાં આ શક્તિશાળી વાવાઝોડું પ્રશાંત મહાસાગરમાં ચીન, જાપાન અને તાઇવાનના દરિયાકાંઠાની નજીક સક્રિય છે. તેના કારણે ત્યાં હાઈ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, શાળાઓ બંધ કરાઈ છે અને ફ્લાઈટ્સ રદ કરવી પડી છે.
પૃથ્વી પરનું હવામાન એકબીજા સાથે જોડાયેલું છે. જ્યારે પશ્ચિમી પ્રશાંત મહાસાગરમાં આટલી વિશાળ અને શક્તિશાળી લો-પ્રેશર સિસ્ટમ (વાવાઝોડું) બને છે, ત્યારે તે એક મોટા 'મેગ્નેટ' (ચુંબક)ની જેમ કામ કરે છે. દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસાના જે પવનો હિંદ મહાસાગર અને અરબી સમુદ્રમાંથી ભેજ લઈને ભારત તરફ આવવાના હતા, તે પવનો અને ભેજનો મોટો જથ્થો આ શક્તિશાળી ટાયફૂન પોતાની તરફ ખેંચી રહ્યો છે. જેને કારણે ભારતના આકાશમાંથી વાદળો ગાયબ થઈ ગયા છે.
અત્યાર સુધી કેવું રહ્યું છે ચોમાસું?
ભારતમાં અલનીનોની અસરને કારણે આ વર્ષે ચોમાસાની શરૂઆત ઘણી નબળી રહી છે. જૂનના અંત સુધીમાં દેશમાં સામાન્ય કરતાં ૪૦% ઓછો વરસાદ નોંધાયો હતો. જો કે, જૂનના છેલ્લા દિવસો અને જુલાઈના પ્રથમ સપ્તાહમાં થયેલા સારા વરસાદને કારણે આ ખાધ ઘટીને ૧૪% પર આવી ગઈ હતી. ૯ જુલાઈએ ચોમાસાએ સમગ્ર દેશને કવર કરી લીધો હતો, જે તેના સામાન્ય સમય કરતાં માત્ર એક જ દિવસ મોડું છે.
આગામી દિવસોમાં કેવું રહેશે હવામાન?
ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) ના જણાવ્યા અનુસાર, હાલ ગભરાવાની જરૂર નથી. આ ચોમાસાનો અંત નથી, માત્ર એક 'બ્રેક' (Monsoon Break) જેવી સ્થિતિ છે. પ્રશાંત મહાસાગરમાં સક્રિય બનેલી આ સિસ્ટમની અસર ઓછી થતાં જ ચોમાસું ફરી વેગ પકડશે.
જો કે, હવામાન વિભાગે અનુમાન લગાવ્યું છે કે જુલાઈના બાકીના દિવસોમાં મધ્ય ભારત અને દક્ષિણ ભારતના ઘણા વિસ્તારોમાં સામાન્ય કરતાં ઓછો વરસાદ પડી શકે છે.
વળી, વૈજ્ઞાનિકો પ્રશાંત મહાસાગરમાં આકાર લઈ રહેલી 'અલ-નીનો' (El-Nino) ની સ્થિતિ પર પણ નજર રાખી રહ્યા છે. જો અલ-નીનો વધુ મજબૂત બનશે, તો જુલાઈ મહિનાનો સરેરાશ વરસાદ સામાન્ય કરતાં ઓછો રહી શકે છે અને ચોમાસું ફરી સક્રિય ન થાય ત્યાં સુધી દેશના ઘણા ભાગોમાં તાપમાન સામાન્ય કરતાં ઊંચું નોંધાઈ શકે છે.