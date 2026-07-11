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Monsoon Missing: ચોમાસું આખા દેશમાં પહોંચ્યું ને અચાનક વાદળો ક્યાં ગુમ થઈ ગયા? આ રહ્યું અસલી કારણ

વાદળો ગાયબ અને વરસાદ પણ ગાયબ, જ્યાં એક સમયે અંધાધૂંધ વરસાદ પડતો હતો એ ભારતમાંથી આજે સેટેલાઈટ તસવીરમાંથી વાદળો જ ગાયબ છે. હવામાન વિભાગ પણ ચોંકી ગયું છે પણ આ સાથે એને આ બાબતના સચોટ કારણો પણ આપ્યા છે. જાણી લો કેમ વરસાદ એકાએક થઈ ગયો છે ગાયબ

Published: Jul 11, 2026, 06:12 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 06:34 PM IST
Monsoon Missing: ચોમાસું આખા દેશમાં પહોંચ્યું ને અચાનક વાદળો ક્યાં ગુમ થઈ ગયા? આ રહ્યું અસલી કારણ

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