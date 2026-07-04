/20 જુલાઈથી 13 ઓગસ્ટ સુધી ચાલશે સંસદનું ચોમાસુ સત્ર, અનેક મહત્વપૂર્ણ બિલ કરવામાં આવશે રજૂ, જાણો

Monsoon Session: સંસદનું ચોમાસુ સત્ર 20 જુલાઈથી શરૂ થશે. કેન્દ્રીય સંસદીય બાબતોના મંત્રી કિરેન રિજિજુએ શનિવારે જણાવ્યું હતું કે, ભારત સરકારની ભલામણ પર, રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ ચોમાસુ સત્ર 2026 માટે સંસદના બંને ગૃહો બોલાવવાને મંજૂરી આપી છે. આ સત્ર 20 જુલાઈ, 2026થી શરૂ થશે અને 13 ઓગસ્ટ, 2026 સુધી ચાલુ રહેશે, જ્યાં રાષ્ટ્રીય મહત્વના મુદ્દાઓ પર અર્થપૂર્ણ ચર્ચા, વિચારણા અને નિર્ણયો લેવામાં આવશે.
On the recommendation of the Govt of India, Hon’ble President, Smt. Droupadi Murmu ji has approved the summoning of both the Houses of Parliament for the Monsoon Session 2026.
The Session will commence on 20 July, 2026 and continue till 13 August, 2026 for meaningful debate,… pic.twitter.com/TaEYH4F1cK
— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) July 4, 2026
અહેવાલો અનુસાર, સરકાર ચોમાસુ સત્ર દરમિયાન ઘણા મહત્વપૂર્ણ બિલ રજૂ કરે તેવી અપેક્ષા છે. વધુમાં, આ સત્ર ખૂબ જ હોબાળો મચાવી શકે છે. વિપક્ષ રામ મંદિરના દાનની ચોરી, વિવિધ પરીક્ષાઓમાં પેપર લીક અને અન્ય ઘણા મુદ્દાઓ ગૃહમાં ઉઠાવી શકે છે.
ગયા વર્ષે, સત્ર 32 દિવસ ચાલ્યું
સંસદનું 2025નું ચોમાસુ સત્ર 32 દિવસ ચાલ્યું હતું. તે 21 જુલાઈ, 2025થી 21 ઓગસ્ટ, 2025 સુધી યોજાયું હતું. આ સમયગાળા દરમિયાન, બંને ગૃહોમાં 15 બિલ પસાર થયા. આ ચોમાસુ સત્ર ગયા વર્ષ કરતા ટૂંકું રહેશે. આ વખતે, ચોમાસુ સત્ર 24 દિવસ માટે નક્કી કરવામાં આવ્યું છે.
ટીએમસી અને યુબીટી બળવાખોરો પર નિર્ણય લઈ શકે છે સ્પીકર
મમતા બેનર્જીની આગેવાની હેઠળની તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC) અને ઉદ્ધવ ઠાકરેની શિવસેના (UBT) વચ્ચેના વિભાજન પછી આ સંસદનું પહેલું સત્ર હશે. ટીએમસીના 28 લોકસભા સભ્યોમાંથી 20 સભ્યોએ પાર્ટી નેતૃત્વ સામે બળવો કર્યો છે અને શાસક ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)ની આગેવાની હેઠળની NDAને ટેકો આપવાનો નિર્ણય લીધો છે.
NDAની સંખ્યાત્મક તાકાત મજબૂત થઈ
તેવી જ રીતે, યુબીટીના નવ લોકસભા સાંસદોમાંથી 6 એકનાથ શિંદેની શિવસેનામાં જોડાયા છે. આનાથી નીચલા ગૃહમાં NDAની સંખ્યાત્મક તાકાત મજબૂત થઈ છે. જો કે, બળવાખોર ટીએમસી અને યુબીટી સભ્યો દ્વારા અલગ જૂથ તરીકે માન્યતા મેળવવા અંગે લોકસભા સ્પીકર ઓમ બિરલાનો નિર્ણય હજુ રાહ જોવાઈ રહ્યો છે.