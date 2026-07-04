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20 જુલાઈથી 13 ઓગસ્ટ સુધી ચાલશે સંસદનું ચોમાસુ સત્ર, અનેક મહત્વપૂર્ણ બિલ કરવામાં આવશે રજૂ, જાણો

Monsoon Session: કેન્દ્રીય સંસદીય બાબતોના મંત્રી કિરેન રિજિજુએ શનિવારે જણાવ્યું હતું કે સંસદનું ચોમાસુ સત્ર 20 જુલાઈથી શરૂ થશે અને 13 ઓગસ્ટ સુધી ચાલશે. તેમણે આશા વ્યક્ત કરી હતી કે દેશને લગતા મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર સકારાત્મક ચર્ચા થશે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 04, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 04:13 PM IST
20 જુલાઈથી 13 ઓગસ્ટ સુધી ચાલશે સંસદનું ચોમાસુ સત્ર, અનેક મહત્વપૂર્ણ બિલ કરવામાં આવશે રજૂ, જાણો
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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