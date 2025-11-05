Prev
જાગી ગયો બંગાળની ખાડીનો રાક્ષસ, આવશે બરફનું તોફાન, જાણો 8 નવેમ્બર સુધીની હવામાન વિભાગની આગાહી

Weather Department Forecast: બંગાળની ખાડીમાં એક લો-પ્રેશર ક્ષેત્ર દક્ષિણ ભારતમાં પૂર લાવી શકે છે, જેમાં તમિલનાડુ અને કર્ણાટક સૌથી વધુ પ્રભાવિત થવાની ધારણા છે. ઉત્તરમાં એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ બરફના તોફાનો, 50 કિમી/કલાકની ઝડપે પવન અને વીજળી સાથે વિનાશ સર્જી શકે છે. તાપમાનમાં ઘટાડો થશે, જ્યારે દેશ ધુમ્મસમાં ડૂબી જશે અથવા ઠંડીમાં ધ્રુજારી આવશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 05, 2025, 08:58 AM IST

જાગી ગયો બંગાળની ખાડીનો રાક્ષસ, આવશે બરફનું તોફાન, જાણો 8 નવેમ્બર સુધીની હવામાન વિભાગની આગાહી

Weather Department Forecast: બધા ભારતીયો, સાવધાન રહો. હવામાન વિભાગે ભયંકર ચેતવણી જાહેર કરી છે. બંગાળની ખાડીમાં ગઈકાલે થયેલો લો-પ્રેશર ક્ષેત્ર હવે ઉત્તરપૂર્વ બંગાળની ખાડી અને આસપાસના વિસ્તારોમાં વેલ-માર્ક્ડ બની ગયો છે. આનો અર્થ એ છે કે તે હવે એક વિકરાળ વેલ-માર્ક્ડ લો-પ્રેશર રાક્ષસની જેમ ગર્જના કરી રહ્યો છે. 

વરસાદના વિનાશનો પડછાયો મ્યાનમાર-બાંગ્લાદેશ દરિયાકાંઠા પર છવાયેલો છે અને દક્ષિણ ભારતને ડૂબાડવા માટે ઉત્સુક હોઈ શકે છે. આ દરમિયાન, ઉત્તર-પશ્ચિમમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ 5 નવેમ્બરે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના બર્ફીલા રાક્ષસ પર ત્રાટકવાની તૈયારીમાં છે. હિમવર્ષા, વાવાઝોડા, વીજળી અને 50 કિમી/કલાકની ઝડપે પવન બધું જ આવશે. 

બંગાળની ખાડીમાં 'પાણીનો રાક્ષસ'

આ નીચા દબાણવાળી સિસ્ટમ હવે ઉત્તરપૂર્વીય બંગાળની ખાડીમાં વિકરાળ બની ગઈ છે. આગામી 25 કલાકમાં, તે મ્યાનમાર-બાંગ્લાદેશ દરિયાકાંઠાને પાર કરીને આગળ વધશે. તે દક્ષિણ બાંગ્લાદેશ, આંધ્ર કિનારા અને દક્ષિણ રાજ્યોને અસર કરે તેવી શક્યતા છે. તમિલનાડુમાં, ખાસ કરીને 5-6 નવેમ્બરે ભારે વરસાદની આગાહી છે, કેટલાક વિસ્તારોમાં 11 સેમી સુધી વરસાદ પડશે. 

5-8 નવેમ્બર દરમિયાન તમિલનાડુ, આંધ્ર-યાનમ અને રાયલસીમામાં પૂરની શક્યતા છે. 5-7 નવેમ્બર દરમિયાન કર્ણાટકના આંતરિક ભાગોમાં પણ વરસાદ પડી શકે છે. આજે તેલંગાણામાં પણ વીજળી પડવાની શક્યતા છે, જેની સાથે 50 કિમી/કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે. માછીમારોને 5-9 નવેમ્બર સુધી અંદામાન સમુદ્ર અને બંગાળની ખાડીમાં ન જવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.

ઉત્તર ભારત: બરફનું તોફાન, વીજળી

ઉત્તર પાકિસ્તાનમાંથી પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવી રહ્યો છે. 5 નવેમ્બરે જમ્મુ અને કાશ્મીર અને લદ્દાખમાં 50 કિમી/કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે અને વીજળી અને વાવાઝોડા હવામાનને બદલી શકે છે. હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડમાં વીજળી પડવાનું જોખમ છે. હિમાલયમાં બરફવર્ષા રસ્તાઓ અવરોધિત કરી શકે છે અને વાહનોને અવરોધિત કરી શકે છે. મેદાની વિસ્તારોમાં હળવો વરસાદ, પરંતુ ઠંડીની આગાહી છે. લઘુત્તમ તાપમાનમાં 2-5 ડિગ્રીનો ઘટાડો થઈ શકે છે, જેનાથી લોકો ધ્રુજી શકે છે.

IMD એ શું ચેતવણી જાહેર કરી?

ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) દ્વારા ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે. 5 નવેમ્બરે જમ્મુ અને કાશ્મીર-લદ્દાખ, ગિલગિટ-બાલ્ટિસ્તાન-મુઝફ્ફરાબાદમાં વીજળી અને જોરદાર પવન (50-550 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે) સાથે વાવાઝોડા અને 5 નવેમ્બરે હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડમાં વીજળી પડવાની શક્યતા છે. પશ્ચિમ ભારતમાં, 5 અને 6 નવેમ્બરે કોંકણ અને ગોવામાં અને 5-6 નવેમ્બરે મધ્ય મહારાષ્ટ્રમાં વીજળી પડવાની શક્યતા છે. મધ્ય ભારતમાં, પૂર્વ મધ્યપ્રદેશમાં 5 નવેમ્બરે વીજળી પડવાની શક્યતા છે.

8 નવેમ્બર સુધી હવામાન વિભાગની આગાહી

ઉત્તરપૂર્વ ભારતમાં, 5 અને 6 નવેમ્બરે નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ અને ત્રિપુરામાં વીજળી પડવાની શક્યતા છે. દક્ષિણ દ્વીપકલ્પીય ભારતમાં, 5 થી 6 નવેમ્બર દરમિયાન તમિલનાડુમાં મોટાભાગના/ઘણા સ્થળોએ હળવોથી મધ્યમ વરસાદ/ગાજવીજ સાથે વરસાદ થવાની શક્યતા છે. 

5થી 8 નવેમ્બર દરમિયાન તમિલનાડુમાં ઘણા/થોડા સ્થળોએ હળવો થી મધ્યમ વરસાદ/ગાજવીજ સાથે વરસાદ થવાની શક્યતા છે, 5-6 નવેમ્બર દરમિયાન દરિયાકાંઠાના આંધ્રપ્રદેશ અને યાનમ અને રાયલસીમામાં વીજળી પડવાની અને જોરદાર પવન (30-50 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે) સાથે વાવાઝોડું આવવાની શક્યતા છે, 5-7 નવેમ્બરે ઉત્તર આંતરિક કર્ણાટકમાં, 5-7 નવેમ્બરે દક્ષિણ આંતરિક કર્ણાટકમાં, 6-7 નવેમ્બરે દરિયાકાંઠાના કર્ણાટકમાં અને તેલંગાણામાં વરસાદની શક્યતા છે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

