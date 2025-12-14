Prev
હિન્દુ સામ્રાજ્યની સૌથી ખૂબસૂરત મહારાણી પદ્મિની! જેની એક ઝલક જોઈ અલાઉદ્દીન ખિલજી થયો હતો 'પાગલ'

Mewad Maharani Padmini: ભારતના ઇતિહાસની વાત કરીએ તો આપણને એવી અનેક કહાનીઓ અને કિસ્સાઓ સાંભળવા અને વાંચવા મળશે જે લોકોને આજે પણ શૌર્ય, પ્રેરણા અને ગર્વથી ભરી દે છે. વળી, ભારતના ઇતિહાસમાં જેટલું યોગદાન પુરુષોનું રહ્યું છે એટલું જ મહિલાઓનું પણ રહ્યું છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 14, 2025, 10:31 AM IST

Mewad Maharani Padmini: આજે પણ જો કોઈ ભારતીય ઇતિહાસના પૃષ્ઠો પલટશે તો તેમને ઘણાં નામ મળશે જેના વિશે તેઓ જાણવા ઈચ્છશે. આવું જ એક નામ છે એક મહાન ભારતીય મહારાણી પદ્મિનીનું. જે મેવાડનાં રાણી હતાં. તેમની ઓળખ ભારતીય ઇતિહાસમાં સૌથી મહાન અને સાહસી રાણીઓમાંની એક હતી.

જ્યારે દિલ્હીના સુલતાન અલાઉદ્દીન ખિલજીએ મેવાડની મહારાણીના કિસ્સાઓ સાંભળ્યા, ત્યારે તે પાગલ જેવો થઈ ગયો હતો. ત્યારબાદ ખિલજી કોઈપણ રીતે રાણી પદ્મિનીને મેળવવા માંગતો હતો અને તેના માટે ખિલજીએ સંઘર્ષ કરવાનું પણ શરૂ કરી દીધું હતું.

તમને જણાવી દઈએ કે મલિક મુહમ્મદ જાયસીના મહાકાવ્ય 'પદ્માવત' માં પણ આ કહાનીનો ઉલ્લેખ મળે છે. રાણી પદ્મિની ચિત્તોડના રાજા રતન સિંહના પત્ની હતાં. રાણી પદ્મિની ભારતીય ઇતિહાસની એ વીરાંગનાઓમાંથી એક છે, જેમની વાર્તા વીરતા અને બલિદાનનું પ્રતીક છે.

વળી, 1303 ઈ.સ.માં દિલ્હીના સુલતાન અલાઉદ્દીન ખિલજીએ ચિત્તોડ પર આક્રમણ કર્યું હતું, જેના કારણે દિલ્હી સલ્તનત અને ચિત્તોડ વચ્ચે ભયંકર યુદ્ધ થયું હતું. કહેવાય છે કે અલાઉદ્દીન ખિલજીએ રાણી પદ્મિનીની સુંદરતાના કિસ્સાઓ સાંભળ્યા હતા અને તેનાથી મોહિત થઈને તેણે ચિત્તોડ પર આક્રમણ કર્યું હતું.

આ યુદ્ધ દરમિયાન રાજપૂત યોદ્ધાઓએ મોટી બહાદુરી સાથે દિલ્હી સલ્તનતની સેનાઓ સામે લોઢું લીધું. આ ભયાનક યુદ્ધમાં ચિત્તોડના રાજા રતન સિંહ વીરગતિ પામ્યા, પરંતુ રાણી પદ્મિનીએ દિલ્હી સલ્તનતની આધીનતા સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરી દીધો હતો.

વળી, રાજપૂત યોદ્ધાઓએ પૂરા દમખમ અને બહાદુરી સાથે દિલ્હી સલ્તનતની સેના સામે યુદ્ધ કર્યું, પરંતુ જ્યારે હાર નજીક આવી ગઈ ત્યારે રાણી પદ્મિનીએ અન્ય સ્ત્રીઓ સાથે મળીને જૌહર કર્યું જેથી તે અલાઉદ્દીન ખિલજીના હાથમાં ન આવી શકે. કહેવાય છે કે આ ઘટનાએ ભારતીય ઇતિહાસને સંપૂર્ણપણે બદલી નાખ્યો હતો. ચિત્તોડ રાજ્ય દિલ્હી સલ્તનતના કબજામાં આવી ગયું, પરંતુ તેમ છતાં અલાઉદ્દીન ખિલજીની રાણી પદ્મિનીને મેળવવાની ઈચ્છા ક્યારેય પૂરી થઈ શકી નહીં.
 

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
