/શહેઝાદ પૂનાવાલાના એક પગલાથી પરિવારમાં થયો હતો વિવાદ, ભાઈ-ભાભીએ તોડી નાખ્યા હતા તમામ સંબંધ

નવી દિલ્હીઃ ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા શહેઝાદ પૂનાવાલાએ એક્સ પર પોતાના બાયો અપડેટ કર્યો છે. તેમાં તેમણે ખુદને ભાજપના પ્રવક્તા ગણાવ્યા નથી. તેમણે પોતાની સંસ્કૃતિ અને વિચારધારાને ભારતીય ગણાવી છે. તેના બાયોમાં ભાજપનો ઉલ્લેખ નથી. આ સાથે તેણે ભાજપ છોડી દીધી તેવી ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે. જોકે આ મુદ્દે હજુ ભાજપની પ્રતિક્રિયા સામે આવી નથી. પૂનાવાલા 2017મા કોંગ્રેસ છોડી ભાજપમાં સામેલ થયા હતા. તે સમયે તેઓ મહારાષ્ટ્ર કોંગ્રેસમાં સવિચ હતા. રાહુલ ગાંધીને કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ પસંદ કરવાના વિરોધમાં પૂનાવાલાએ કોંગ્રેસ છોડી દીધી હતી.
શહેઝાદ પૂનાવાલા ટીવી ડિબેટમાં ભાજપનો ચર્ચિત ચહેરો હતો. તે દરરોજ ભાજપના પ્રવક્તાના રૂપમાં ટીવી ડિબેટમાં પાર્ટીનો પક્ષ રાખતા હતા. તેમણે પોતાના અપડેટેડ એક્સ બાયોમાં લખ્યું 'ધર્મઃ ઇસ્લામ, સંસ્કૃતિઃ હિંદુ, વિચારધારાઃ ભારતીય. લેખક જીએસટીની યાત્રા, પીએમ મોદીનો આજીવન અનુયાયી. કેપ્શનમાં બસ એટલું લખ્યું છે, મારો અપડેટેડ બાયો.'
શહેઝાદ પૂનાવાલાએ કોંગ્રેસ પર શું આરોપ લગાવ્યા હતા
વર્ષ 2017મા રાહુલ ગાંધી કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ બન્યા તો પૂનાવાલાએ વિરોધ કર્યો હતો. તેમણે તે દિવસને કોંગ્રેસ માટે કાળો દિવસ ગણાવ્યો હતો. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે પાર્ટી ગાંધી વિરુદ્ધ એક નકલી ઉમેદવાર ઉભા કરી રહ્યાં છે. તે પહેલા પૂનાવાલાએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે રાહુલ દાંધીના પક્ષમાં સંગઠનાત્મક ચૂંટણીમાં ગેરરીતિનો આરોપ લગાવ્યો હતો.
The upcoming Congress president election is a selection and not an election. Its a sham election process: Shehzad Poonawalla,Maharashtra Congress Secretary pic.twitter.com/TdQSXs98Wq
— ANI (@ANI) November 30, 2017
જોકે કોંગ્રેસે પૂનાવાલાના આરોપો નકારી દીધા હતા. આ વિવાદ એટલો વધ્યો કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પૂનાવાલાના આરોપોનો ઉલ્લેખ ગુજરાતના સુરેન્દ્રનગરમાં ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન કર્યો હતો. તેમણે કહ્યુ હતું કે 'શહેઝાદ પૂનાવાલા નામના એક યુવકે કોંગ્રેસ અધ્યક્ષની ચૂંટણી પ્રક્રિયાને ખોટી ગણાવી છે. આ ચૂંટણીમાં લોકતાંત્રિક મૂલ્યોને જાહેરમાં તારતાર કરવામાં આવ્યા.'
શહેઝાદના આરોપો બાદ પરિવારમાં પડી હતી ફૂટ
પીએમ મોદીની રેલી બાદ પૂનાવાલાએ ટ્વિટર (x) પર તેમનો આભાર વ્યક્ત કરતા કહ્યું હતું કે- હું વંશવાદી રાજનીતિ વિરુદ્ધ મારી લડાઈ યથાવત રાખીશ. મને ચુપ કરાવવાના પ્રયાસથી ડરીશ નહીં.
" I have got Shehzad Poonawalla up as my child . It pains me deeply to see him do this. This is totally unacceptable. We need to strengthen the Congress & allies to win. Any grievance could have been put up at appropriate forums . My wife & I disassociate with him ."
— Tehseen Poonawalla Official 🇮🇳 (@tehseenp) November 30, 2017
તેમણે લખ્યું હતું 'સરદાર પટેલને વર્ષો સુધી તેમનો હક મળ્યો નહોતો. મેં આજે રાહુલ ગાંધીના કાર્યાલયથી સંપર્ક કરી મુલાકાત કરવાની વિનંતી કરી, જેથી હું તે ચૂંટણીમાં ગેરરીતિના પુરાવા આપી શકુ. પરંતુ તેમણે મારૂ અપમાન કર્યું, જેમ પટેલનું અમાન થશે હશે.'
I stand by & support my husband @tehseenp & all of his statements. My family & I neither have any relation, association nor wish to comment on the issue or the said individual Shehzad Poonawalla. Please refrain from tweeting/contacting me for the same.
— Monicka Vadera Poonawalla (@mvadera) November 30, 2017
રાજનીતિના મેદાનની આ લડાઈની અસર પૂનાવાલા પરિવાર પર પણ પડી હતી. શહેઝાદ પૂનાવાલાના કોંગ્રેસ પર આરોપ લગાવ્યા હાત તેના ભાઈ અને કોંગ્રેસ સમર્થક તહસીન પૂનાવાલાએ શહેઝાદ સાથે સંબંધો તોડી દીધા હતા. તહસીને આરોપ લગાવ્યો હતો કે શહેઝાદ પાર્ટીની આંતરિક લડાઈને રોડ પર લાવ્યા છે. તહસીનની પત્ની મોનિકા વાડ્રાએ પણ શહેઝાદ સાથે પોતાના બધા સંબંધ તોડવાની જાહેરાત કરી હતી. હકીકતમાં મોનિકા સંબંધમાં રાહુલ ગાંધીના બનેલી રોબર્ટ વાડ્રાની પિતરાઈ છે.