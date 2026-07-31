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શહેઝાદ પૂનાવાલાના એક પગલાથી પરિવારમાં થયો હતો વિવાદ, ભાઈ-ભાભીએ તોડી નાખ્યા હતા તમામ સંબંધ

ભાજપના પ્રવક્તા શહેઝાદ પૂનાવાલાએ એક્સ પર પોતાનો બાયો અપડેટ કર્યો છે. નવા બાયોમાં ભાજપનો ઉલ્લેખ પણ નથી. ચર્ચા ચાલી રહી છે કે તેણે ભાજપમાંથી રાજીનામું આપી દીધું છે. પૂનાવાલા કોંગ્રેસ છોડી ભાજપમાં આવ્યા હતા. આવો જાણીએ પૂનાવાલાએ કેમ કોંગ્રેસ છોડી હતી.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 31, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 01:46 PM IST
શહેઝાદ પૂનાવાલાના એક પગલાથી પરિવારમાં થયો હતો વિવાદ, ભાઈ-ભાભીએ તોડી નાખ્યા હતા તમામ સંબંધ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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