સાબરમતી ટ્રેનમાં થયેલી ગુજરાતી આર્મી જવાનની હત્યાનો ભેદ ઉકેલાયો, કોચ એટેન્ડન્ટ ઝુબેર જ નીકળ્યો હત્યારો !
Gujarati Jawan Murder: પંજાબથી ગુજરાત જઈ રહેલી સાબરમતી એક્સપ્રેસમાં ગુજરાતી એક સૈનિકની છરીના ઘા મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. એવો આરોપ છે કે ધાબળા અંગે થયેલી દલીલ બાદ એસી કોચ એટેન્ડન્ટે ઝુબૈર મેનને સૈનિક પર જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો.
Trending Photos
Gujarati Jawan Murder: પંજાબથી ગુજરાત જઈ રહેલી ટ્રેનમાં ગુજરાતી જવાનને છરીના ઘા મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. એસી કોચ એટેન્ડન્ટે જવાન પર જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો. રાજસ્થાનના બિકાનેરમાં થયેલા હુમલા બાદ વધુ પડતા રક્તસ્ત્રાવને કારણે ઘાયલ સૈનિકનું મૃત્યુ થયું હતું. આરપીએફે આરોપી એટેન્ડન્ટની ધરપકડ કરી છે.
ઝુબૈર મેનન પાસે ધાબળો માંગ્યો
આ ઘટના રવિવાર-સોમવાર રાત્રે બની હતી. ગુજરાતના સાબરમતીનો રહેવાસી સૈનિક જીગર કુમાર પંજાબના ફિરોઝપુર કેન્ટથી ટ્રેનમાં ચઢ્યો હતો. જીગર સ્લીપર કોચમાં મુસાફરી કરી રહ્યો હતો. જોકે, મધ્યરાત્રિએ તેને ઠંડી લાગવા લાગી. ઠંડી સહન ન થતાં તે એસી કોચમાં ધાબળો માંગવા ગયો. એવું જાણવા મળ્યું છે કે રાત્રે લગભગ 12:30 વાગ્યે તેણે એસી કોચ એટેન્ડન્ટ ઝુબૈર મેનન પાસે ધાબળો માંગ્યો હતો.
લોહીથી લથપથ છરી મેરતા રોડ પરથી મળી આવી
ઝુબૈરે જીગરને ધાબળો આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, અને કહ્યું હતું કે તે ફક્ત એસી કોચમાં મુસાફરો માટે છે. દલીલ થઈ, જેના કારણે એક ભયાનક ઘટના બની. બિકાનેરના લુંકરનસરથી ટ્રેન રવાના થયા પછી, ઝુબેર મેનને સૈનિક પર છરીથી હુમલો કર્યો. GRP SHO આનંદના જણાવ્યા અનુસાર, ટ્રેન બિકાનેર પહોંચ્યા પછી, કોચના બધા એટેન્ડન્ટ્સને નીચે ઉતારીને પૂછપરછ કરવામાં આવી. ઝુબૈરની ધરપકડ કરવામાં આવી. લોહીથી લથપથ છરી મેરતા રોડ પરથી મળી આવી હતી.
ઈજાઓથી આર્મી જવાન મૃત્યુ પામ્યો
છરાના ઘાથી ખૂબ લોહી વહેતું જીગરને બિકાનેરની BPM હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તે ઈજાઓથી મૃત્યુ પામ્યો. છરીના ઘાથી મુસાફરો ગભરાઈ ગયા હતા. TTEને જાણ કરવામાં આવી હતી, જેમણે કંટ્રોલ રૂમને જાણ કરી હતી, અને GRP ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
હત્યા કેવી રીતે થઈ?
આ ઘટના અંગે અત્યાર સુધી મળેલી માહિતી મુજબ, ગુજરાતના સાબરમતીનો રહેવાસી આર્મી સૈનિક જિગ્નેશ ચૌધરી જમ્મુના ઉધમપુરમાં ફરજ બજાવતો હતો. રવિવારે રાત્રે સાબરમતી એક્સપ્રેસ ટ્રેનના એસી કોચ 3માં સૈનિક અને એટેન્ડન્ટ વચ્ચે ચાદર માંગવાને લઈને ઝઘડો થયો. ત્યારબાદ ઝુબેર મેનને જિગ્નેશ ચૌધરીને શોધતો તેના કોચમાં ગયો. ત્યાં તેણે સૈનિકના પગમાં છરી મારી દીધી. છરીના ઘા અને લોહી વહેવાથી સૈનિકનું મોત થયું હતું.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે