/7 મેની રાતે 1 વાગ્યાને 5 મિનિટ... અને દુશ્મનના ઠેકાણાઓ મચી તબાહી, કહાની ઓપરેશન સિંદૂરની

Operation Sindoor Anniversary: 7 મે 2025ની એ રાત હવે માત્ર એક તારીખ નથી રહી, પરંતુ એક એવા જવાબની કહાની બની ગઈ છે, જેણે એ સંદેશ આપી દીધો કે જો દેશની સુરક્ષાને પડકારવામાં આવશે, તો જવાબ પણ એ જ ભાષામાં મળશે. 'ઓપરેશન સિંદૂર' માત્ર એક શબ્દ નથી. આ પાકિસ્તાન પર કરવામાં આવેલો એવો પ્રહાર છે જેના જખમોથી પાકિસ્તાન શ્વાસ અધ્ધર થઈ ગયા છે.
Operation Sindoor Anniversary: એક વર્ષ પહેલા ભારતીય સેનાએ જે કાર્યવાહી કરી હતી, તેણે માત્ર સરહદ પાર બેઠેલા આતંકીઓને જ નહીં, પરંતુ પાકિસ્તાનની એ આખી વ્યવસ્થાને હચમચાવી દીધી હતી, જેના પર લાંબા સમયથી આતંકને આશરો આપવાના આરોપો લાગતા રહ્યા છે. ભારતે ખૂબ જ સચોટ અને મર્યાદિત સૈન્ય ઓપરેશન દ્વારા પાકિસ્તાનમાં આવેલા આતંકી ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવ્યા અને સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો કે, હવે આતંક સામેનો જવાબ માત્ર નિવેદનબાજી સુધી મર્યાદિત રહેશે નહીં. આ ઓપરેશનનો પડઘો એટલો તીવ્ર હતો કે તેની અસર આજે પણ અનુભવાય છે. ભારતે દુનિયાને બતાવી દીધું કે, જો દેશની સુરક્ષા પર હુમલો થશે, તો જવાબ સરહદ પાર જઈને પણ આપવામાં આવી શકે છે.
ઓપરેશન સિંદૂરની સૌથી મોટી વાત એ રહી કે, આ કાર્યવાહીએ આતંક અને તેને આશરો આપનારા નેટવર્કની પોલ આખી દુનિયા સામે ખોલી દીધી. ભારતીય સેનાની આ વ્યૂહાત્મક કાર્યવાહીએ આતંકીઓની સાથે-સાથે પાકિસ્તાનને પણ એ અહેસાસ કરાવી દીધો કે હવે જૂની વ્યૂહરચનાઓ કામ આવવાની નથી. આ માત્ર એક સૈન્ય ઓપરેશન નહોતું, પરંતુ આતંક સામે ભારતની નવી નીતિ અને બદલાયેલા વલણનું ખુલ્લું એલાન હતું.
7 મે 2025ની રાત 1 વાગ્યાને 5 મિનિટે શરૂ થયું...
7 મેની રાતે 1 વાગ્યાને 5 મિનિટે સરહદ પાર ગભરાટ અચાનક વધી ગઈ. અંધારામાં ડૂબેલા આકાશ નીચે કંઈક એવું થયું, જેની આહટ તો હતી, પરંતુ અંદાજ કોઈને નહોતો. ચારે બાજુ સન્નાટો હતો, પરંતુ એ જ સન્નાટા વચ્ચે શરૂ થઈ એક એવી કાર્યવાહી, જેણે દુશ્મનના ઠેકાણાઓમાં હડકંપ મચાવી દીધો. કહેવાય છે કે, રાતના એ સમયે મોટાભાગના લોકો ગાઢ નિદ્રામાં હતા, પરંતુ સુરક્ષા એજન્સીઓ અને સેનાના કંટ્રોલ રૂમમાં હલચલ તેજ હતી. સ્ક્રીન પર સતત બદલાતી તસવીરો, વાયરલેસ પર આવતા અવાજો અને દરેક સેકન્ડ સાથે વધતો તણાવ. બધું જ એ વાતનો સંકેત આપી રહ્યું હતું કે કંઈક મોટું થવાનું છે.
ગુપ્ત રીતે ઓપરેશન આપવામાં આવ્યો અંજામ
એક વાગ્યાને 5 મિનિટે જેવું ઓપરેશન સિંદૂર શરૂ થયું ત્યારે સરહદી વિસ્તારોમાં વિસ્ફોટોના અવાજો ગુંજી ઉઠ્યા. દુશ્મનને સંભાળવાની તક પણ ન મળી. નિશાના એટલા સચોટ હતા કે મિનિટોમાં જ કેટલાય મહત્વના ઠેકાણાઓ તબાહ થયા હોવાના રિપોર્ટો આવવા લાગ્યા. કહેવાય છે કે, આ આખી કાર્યવાહીને ખૂબ જ ગુપ્ત રીતે અંજામ આપવામાં આવી હતી, જેથી છેલ્લી ઘડી સુધી કોઈને શકા પણ ન ગઈ. તે રાત્રે માત્ર મિસાઈલો કે હથિયારો જ નહીં, પરંતુ ભારતની રણનીતિ, તૈયારી અને જવાબ આપવાની ક્ષમતા પણ દુનિયાએ જોઈ. સવાર થતા સુધીમાં ચિત્ર સ્પષ્ટ થવા લાગ્યું હતું. જે ઠેકાણાઓને સુરક્ષિત માનવામાં આવતા હતા, ત્યાં તબાહીના નિશાન જોવા મળ્યા હતા.
આ નવું ભારત છે જે ઘરમાં ઘૂસીને બદલો લેશે
7 મેની એ રાત હવે માત્ર એક તારીખ નથી રહી, પરંતુ એક એવા જવાબની કહાની બની ગઈ છે, જેણે સંદેશ આપ્યો કે સુરક્ષાને પડકારશો તો જવાબ એ જ ભાષામાં મળશે. ઓપરેશન સિંદૂર- આ માત્ર એક શબ્દ નથી. આ પાકિસ્તાન પર એવો ઘા છે જેનાથી તે બેહાલ છે. ભારતે મોટું યુદ્ધ લડ્યા વિના.. કોઈ મોટી જંગ વગર... પાકિસ્તાનને એવા જખમ આપ્યા કે જે વર્ષો સુધી ચાલનારા યુદ્ધથી પણ ન આપી શકાય. પહેલગામ હુમલાના દર્દથી જ્યારે આખો દેશ દુ:ખી હતો. 26 વિધવાઓ બદલાની રાહ જોઈ રહી હતી અને આતંકના સર્વનાશની કામના કરી રહી હતી. ત્યારે 7 મે એટલે કે આજથી બરાબર 1 વર્ષ પહેલા જે સમાચાર તેમને મળ્યા, તેણે બતાવી દીધું કે, આ નવું ભારત છે, જે જખમોનો બદલો પણ લેતા આવડે છે, મારતા પણ જાણે છે અને આતંકનો હિસાબ કરતા પણ જાણે છે.
88 કલાક સુધી ભારતીય વીરોએ મચાવી તબાહી
રાતના અંધારામાં પાકિસ્તાનના આકાશને ચીરતી ભારતીય મિસાઈલો પહોંચી અને પાકિસ્તાન તથા આતંકીઓની છાતી પર એવા ઘા કર્યા કે હંમેશા માટે આતંકની કબર ખોદાઈ ગઈ અને ભારતની શૌર્ય ગાથા સુવર્ણ અક્ષરોમાં લખાઈ ગઈ. ઓપરેશન સિંદૂરના 88 કલાકમાં ભારતીય સેના અને તેના વીર સૈનિકોએ એવી તબાહી મચાવી જે ઈઝરાયેલ કે રશિયા જેવા દેશો મહિનાઓ સુધી યુદ્ધ લડીને પણ ન મચાવી શકે. પાકિસ્તાન અને POKમાં આવેલા 9 'હાઈ વેલ્યુ' આતંકી અડ્ડાઓ તબાહ કરી દીધા. જૈશ-એ-મોહમ્મદ અને લશ્કર-એ-તૈયબાના હેડક્વાર્ટર ધરાશાયી થઈ ગયા. 100થી વધુ આતંકીઓ માર્યા ગયા. પાકિસ્તાનના 11 એરબેઝ તબાહ કરી દીધા જેમાં તેની શાન ગણાતા નૂર ખાન અને ભોલારી એરબેઝ પણ સામેલ હતા.
પાકિસ્તાનના F-16, F-17 જેવા 5-6 ફાઈટર જેટ થયા તબાહ
1 C-130 હર્ક્યુલસ ટ્રાન્સપોર્ટ એરક્રાફ્ટ અને એક હાઈ વેલ્યુ AWACS વિમાન પણ તબાહ થઈ ગયું. આ ઉપરાંત રડાર અને કમાન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટરને પણ નુકસાન પહોંચ્યું. એટલું જ નહીં, પાકિસ્તાન જે શાહીન અને બાબર મિસાઈલો પર ગર્વ કરતું હતું, તે ભારતના સુદર્શન ચક્ર સામે ફુસ્સ થઈ ગઈ. ભારતના હુમલા એવા ભયાનક હતા કે એક તરફ આતંકી અડ્ડા બળી રહ્યા હતા તો બીજી તરફ પાકિસ્તાની સેનાના એરબેઝ પર મોટા ખાડા પડી ગયા હતા. આ વાતની સાક્ષી પાકિસ્તાનીઓ પોતે જ ચીસો પાડીને આપી રહ્યા હતા. તેઓ કેમેરા પર બોલી રહ્યા હતા કે મૌલાના મસૂદ અઝહરના મદ્રેસા પર 4 વિસ્ફોટ થઈ ચૂક્યા છે અને પાંચમો હમણાં જ થયો. જેવું તમે એક વર્ષ પહેલા 7 મે 2025ના રોજ સાંભળ્યું હતું કે, ભારતના ટાર્ગેટ પર બહાવલપુર છે. અહીં પર તેમણે કામ શરૂ કર્યું. 4 વિસ્ફોટ મૌલાના મસૂદ અઝહરની મદરેસામાં થઈ ચૂક્યા છે. પાંચમો વિસ્ફોટ પણ થયો છે.
ભારતે 7 મેના રોજ પાકિસ્તાનમાં 9 જગ્યાઓ પર હુમલા કર્યા તેમાં સામેલ હતા:
આ જ આતંકી અડ્ડાઓ પરથી ભારત વિરુદ્ધ હુમલાનું પ્લાનિંગ થતું હતું અને આતંકીઓને તાલીમ આપી હતી અને આતંકીઓ અહીંથી જ ભારત પર હુમલાઓ કરવા આવતા હતા.
પહેલગામ હુમલાનો ભયાનક બદલો એટલે ઓપરેશન સિંદૂર
ઓપરેશન સિંદૂરની અસર એવી હતી કે મસૂદનો અડ્ડો ખંડેર બની ગયો. જ્યાંથી આતંકીઓ નીકળતા હતા, ત્યાં જ તેમનો દમ નીકળી ગયો. એટલું જ નહીં, જે આતંકીઓએ પહેલગામમાં લોકોના સ્વજનો છીનવ્યા હતા, તે આતંકીઓના ઘરમાં ઘૂસીને એવી રીતે માર્યા કે તેઓ પોતાનાઓ માટે રડતા જોવા મળ્યા. ઓપરેશન સિંદૂરમાં મસૂદના આખા પરિવારનો સફાયો થઈ ગયો. આ ઓપરેશનમાં એક તરફ પાકિસ્તાનના આતંકી અડ્ડા તબાહ થયા તો બીજી તરફ તેનું આખું આતંકી નેક્સસ પણ દુનિયાની સામે આવી ગયું. દુનિયાને ખબર પડી ગઈ કે પાકિસ્તાન આતંકવાદીઓ માટે સૌથી મોટું સુરક્ષિત આશ્રયસ્થાન છે.
ઓપરેશન સિંદૂર ભારતીય સેનાના શૌર્યની ગાથા
ઓપરેશન સિંદૂરમાં માર્યા ગયેલા આતંકીઓની જ્યારે અંતિમયાત્રા નીકળી ત્યારે તેમાં ખુદ પાકિસ્તાની સેના સામેલ થઈ, જેણે દુનિયાને સૌથી મોટો પુરાવો આપી દીધો કે કેવી રીતે પાકિસ્તાન આતંકીઓને આશરો આપે છે અને તૈયાર કરે છે. ઓપરેશન સિંદૂરને આજે એક વર્ષ પૂર્ણ થયું છે અને તેની અસર કેટલી મોટી છે તેનો અંદાજ એ વાત પરથી લગાવો કે આજે મસૂદની લગભગ કબર ખોદાઈ ગઈ છે, હાફિઝ ગાયબ છે, પાકિસ્તાની સેના આજે પણ પોતાના એરબેઝ રિપેર કરાવી શકતી નથી અને તેના શાસકોના સપનામાં પણ બ્રહ્મોસ અને ભારતીય સેના આવે છે. આ ભારતીય સેનાના શૌર્યની એ ગાથા છે જેને આજે નહીં, કાલે નહીં, પરંતુ આવનારા 100 વર્ષોમાં પણ જ્યારે જ્યારે કહેવામાં આવશે, ત્યારે ત્યારે હિંદની સેનાનો જય જય કાર થશે.