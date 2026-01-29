અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશમાં જે 11 નંબર લકી સાબિત થયો, એ જ 11 બારામતીમાં અમંગળ રહ્યો; જાણો કેવી રીતે?
Plane Crash in Baramati: મહારાષ્ટ્રની રાજધાની મુંબઈથી બારામતી જઈ રહેલા અજિત પવારનું વિમાન ક્રેશ થયું. ફ્લાઇટની છેલ્લી ત્રણ મિનિટમાં એવું શું બન્યું જેના કારણે આટલો ભયાનક અકસ્માત થયો?
Baramati Plane crash News: છેલ્લા સાત મહિનામાં દેશમાં બે મોટા વિમાન દુર્ઘટના જોવા મળી છે. 12 જૂન, 2025 ના રોજ અમદાવાદમાં થયેલા વિમાન દુર્ઘટનામાં 241 મુસાફરો મોતને ભેટ્યા હતા. ફક્ત એક મુસાફર, કુમાર રમેશ ચમત્કારિક રીતે બચી ગયો હતો. તે વિમાનની સૌથી સુરક્ષિત સીટ ગણાતી સીટ 11A માં બેઠો હતો. રન-વે પરથી ટેકઓફ કર્યા પછી તરત જ વિમાન ક્રેશ થયું, લાખો લિટર ઇંધણ ભરેલું હોવાથી તેમાં આગ લાગી ગઈ. અજિત પવારને લઈ જતું વિમાન બુધવારે મહારાષ્ટ્રના બારામતી જિલ્લામાં પણ ક્રેશ થયું અને આગમાં ભડકી ગયું. વિમાન બારામતીમાં રન-વે 11 પર ઉતરવાનું હતું, જે એક ઉંચાઈવાળી હવાઈ પટ્ટી છે જેના કારણે ત્યાં લેન્ડિંગ જોખમી હતું. તે ખડકાળ ભૂપ્રદેશથી ઉપર બનેલો ટેબલટોપ રન-વે હતો, જે ઉબડખાબડ વિસ્તાર વચ્ચે ઉંચાઈ પણ બનેલો હતો.
બારામતી પ્લેન દુર્ઘટના અંગે વિમાન સવારે 8:10 વાગ્યે મુંબઈથી ઉડાન ભરી અને પુણે એટીસી અને પછી બારામતી સાથે સંપર્કમાં હતું. શું તમે રનવે જોઈ શકો છો? પહેલા રન-વે દેખાતો ન હોવાનું ધ્યાનમાં આવતા એટીસીએ પાઇલટ સુમિત કપૂરને લેન્ડિંગની તૈયારી માટે ગોઅરાઉન્ડ કરવા સૂચના આપી. પાયલોટે બીજી વખત લેન્ડિંગ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ કમનસીબે, પ્લેન રનવેથી થોડી દૂર ક્રેશ થયું. વિમાન સવારે 8:45 વાગ્યે બીજા પ્રયાસમાં લેન્ડ કરવાનું હતું. તે પહોંચ્યું, પરંતુ રન-વે નંબર 11 પર લેન્ડિંગ કરતા પહેલા જ જમીન પર પછડાયું હતું અને વિમાન ક્રેશ થયું. લેન્ડિંગ પહેલાં છેલ્લી ત્રણ મિનિટમાં એવું તે શું બન્યું જેના કારણે વિમાન ટેબલટોપ રન-વેથી 50 મીટર દૂર ખાડામાં ક્રેશ થયું? ક્રેશના સીસીટીવી ફૂટેજમાં સ્પષ્ટપણે દેખાય છે કે વિમાન લેન્ડિંગ કરતી વખતે જોરદાર વિસ્ફોટ થયો હતો, અને ઉંચી જ્વાળાઓ અને ધુમાડાના ગોટેગોટા પણ કેમેરામાં કેદ થયા હતા.
સીસીટીવી ફૂટેજ આવ્યા સામે...
VSR વેન્ચર્સ લિમિટેડ લીયર જેટ 45 વિમાને છેલ્લી ઘડીએ સંતુલન ગુમાવ્યું અને મોટો અકસ્માત સર્જાયો. વિમાનના ત્રણ ટુકડા થઈ ગયા. બારામતીમાં થયેલા અકસ્માતના એક સાક્ષીએ જણાવ્યું હતું કે, "અમે તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા, પરંતુ ભયાનક આગની લપેટો જોતા અમે કંઈ કરી શક્યા નહીં. થોડીવારમાં જ આખું વિમાન રાખ થઈ ગયું."
આગની ઉંચી જ્વાળાઓ
ડોલથી પાણી રેડીને આગ ઓલવવાના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા. થોડી વાર પછી ઘટના સ્થળે ફાયર ફાઇટર અને અન્ય બચાવ ટીમો પહોંચી. બધા મૃતદેહો ખરાબ રીતે બળી ગયા હતા, અને અજિત પવારની કાંડા ઘડિયાળ દ્વારા ઓળખ કરવામાં આવી હતી. વિમાનમાં સવાર તમામ પાંચ લોકોના મોત થયા હતા. એક પ્રત્યક્ષદર્શીએ એમ પણ કહ્યું, "જ્યારે અમે વિમાનને ઓછી ઊંચાઈએ જોયું, ત્યારે અમને લાગ્યું કે તે ક્રેશ થશે, અને પછી એવું જ થયું. અમને લાગ્યું કે વિમાન રનવે પર ઉતરશે. પરંતુ ચાર કે પાંચ વિસ્ફોટ થયા, અને ઊંચી જ્વાળાઓ વધતી રહી. વિમાન રનવેથી 50 મીટર દૂર 100 ફૂટ નીચે ઉતરી ગયું હતું."
વિમાન ક્રેશ વિશે મુખ્ય તથ્યો
- સવારે 8:18 વાગ્યે, પાઇલટ નબળી વિઝિબિલિટીના કારણે લેન્ડ કરી શક્યો ન હતો, તેથી ATC એ વિમાનને આકાશમાં ચક્કર લગાવવા આદેશ આપ્યો.
- સવારે 8:43 વાગ્યે, ATC એ વિમાનને ફરીથી લેન્ડ કરવાનો આદેશ આપ્યો અને પૂછ્યું કે શું રનવે દેખાય છે. પાઇલટે સંમતિ આપી, બીજી લેન્ડિંગની પરવાનગી આપી.
- સવારે 8:45 વાગ્યે, રનવે 11 પર લેન્ડ કરવાનો બીજો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો, પરંતુ વિમાન રન-વેથી થોડું દૂર ક્રેશ થયું.
- સવારે 8:46 વાગ્યે, વિમાન ક્રેશ થયું અને આગમાં ખાખ થઈ ગયું. કોઈ ઇમરજન્સી સિગ્નલ કે મેડે કોલ જારી કરવામાં આવ્યો ન હતો.
બારામતી નાની હવાઈ પટ્ટી
બારામતી એક નાની હવાઈ પટ્ટી છે, જ્યાં ILS રેડિયો લેન્ડિંગ સિસ્ટમ ઉપલબ્ધ નથી. ILS ઓછી દૃશ્યતામાં પણ ચોક્કસ લેન્ડિંગની મંજૂરી આપે છે. તે ચોક્કસ લેન્ડિંગ સ્થિતિ અને ખૂણાઓમાં પણ મદદ કરે છે. જો કે, નાની હવાઈ પટ્ટી પર પાયલોટે રનવેના આધારે વિઝુઅલ અપ્રોચ કરવો પડ્યો અને પાયલોટને રનવેને જોઈને જાતે આવું કરવું પડે છે.
પાઇલટ્સ કેટલા અનુભવી હતા?
કેપ્ટન સુમિત કપૂરને 16,000 કલાક ઉડાનનો અનુભવ હતો. જ્યારે શામ્ભવી પાઠકને 1,500 કલાક ઉડાનનો અનુભવ હતો.
બારામતી રનવેનું ભૌગોલિક સ્થિતિ
બારામતી રનવે 20 થી 30 મીટર ઊંચા રનવે પર બનેલો છે, જેના કારણે અહીં વિમાન લેન્ડ કરવું અત્યંત મુશ્કેલ બને છે.
- બારામતી એરપોર્ટ, મુંબઈથી 256 કિ.મી દૂર
- વિમાનનું વજન લગભગ 10,000 કિલો છે
- આ વિમાન 12 વર્ષ જૂનું બોમ્બાર્ડિયર વિમાન છે
- VIP મુસાફરી, કોર્પોરેટ અને મુવમેન્ટ ચાર્ટર
- 2 પાઇલટ સહિત મહત્તમ 9 મુસાફરો
- મહત્તમ 900 કિ.મી/કલાકની ગતિ
