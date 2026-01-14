Prev
ખેતરમાં પણ નથી ઉગતું અને થાળીમાં પણ નથી અપાતુ, દેશનું એકમાત્ર શહેર જ્યાં ડુંગળી અને લસણ પર છે સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ

Garlic Onion Ban: ભારત એક વૈવિધ્યસભર દેશ છે, જ્યાં દરેક ક્ષેત્રના લોકો રહે છે. કેટલાક શાકાહારી છે, જ્યારે કેટલાક માંસ ખાય છે. ઘણા લોકો લસણ કે ડુંગળી પણ ખાતા નથી. જોકે, મોટાભાગના ભારતીય રસોડામાં ડુંગળીને એક સામાન્ય શાકભાજી માનવામાં આવે છે, અને ઘણા લોકો તેનો વ્યાપક ઉપયોગ કરે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 14, 2026, 01:22 PM IST

Garlic Onion Ban: ભારતમાં, ડુંગળી ફક્ત એક શાકભાજી નથી, પરંતુ સ્વાદનો આત્મા છે. દાળ હોય, શાક હોય કે ચટણી હોય, ડુંગળી વિનાનું ભોજન અધૂરું હોય છે. ઘણા ઘરોમાં, દિવસની શરૂઆત ડુંગળી કાપવાથી થાય છે. પરંતુ શું તમે કલ્પના કરી શકો છો કે દેશમાં એક એવું શહેર છે, જ્યાં ડુંગળી ખેતરોમાં ઉગાડવામાં આવતી નથી, બજારમાં વેચાતી નથી, અથવા કોઈની થાળીને ખાવામાં આપવામાં આવતી નથી? તે વિચિત્ર લાગે છે, પરંતુ તે બિલકુલ સાચું છે. જમ્મુ અને કાશ્મીરનું કટરા શહેર એકમાત્ર એવી જગ્યા છે જ્યાં ડુંગળી અને લસણ પર સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધ છે. આ નિર્ણય સ્વાદ પર આધારિત નથી, પરંતુ શ્રદ્ધા અને પરંપરા પર આધારિત છે.

ધાર્મિક શ્રદ્ધાનું શહેર, જ્યાં નિયમો પરંપરા

કટરા જમ્મુ અને કાશ્મીરના રિયાસી જિલ્લામાં આવેલું છે અને તેને માતા વૈષ્ણોદેવી યાત્રાનું મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર માનવામાં આવે છે. દર વર્ષે લાખો ભક્તો અહીંથી દેવીના દર્શન કરવા માટે પસાર થાય છે. આ પ્રદેશની પવિત્ર અને સદ્ગુણી પ્રકૃતિ જાળવવા માટે, ડુંગળી અને લસણનો ઉપયોગ, ખેતી અને વેચાણ પ્રતિબંધિત છે. 

એવું માનવામાં આવે છે કે ડુંગળી અને લસણને તામસિક ખોરાક માનવામાં આવે છે, અને તેથી ધાર્મિક વાતાવરણમાં તે અયોગ્ય છે. શહેરની પવિત્રતા જાળવવા માટે વહીવટીતંત્ર તેમજ ધાર્મિક સંગઠનો આ નિયમનો કડક અમલ કરે છે.

હોટલથી લઈને ઘરો સુધી, દરેક જગ્યાએ ડુંગળી-લસણ પર પ્રતિબંધ

કટરાની સૌથી વિશિષ્ટ વિશેષતા એ છે કે ડુંગળી કે લસણથી બનેલી કોઈ પણ વાનગી કોઈપણ હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ કે કરિયાણાની દુકાનમાં ઉપલબ્ધ નથી. શાકભાજી બજાર હોય કે કરિયાણાની દુકાન, ડુંગળી ક્યાંય દેખાતી નથી. 
સ્થાનિક લોકો પણ તેમના ઘરમાં ડુંગળી અને લસણનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળે છે. આ હોવા છતાં, કટરાનો ખોરાક સ્વાદહીન નથી. અહીં, સાત્વિક ખોરાક સ્વાદ અને આરોગ્ય બંનેને ધ્યાનમાં રાખીને ખાસ રીતે તૈયાર કરવામાં આવે છે. ભક્તો આ નિયમને આદરપૂર્વક સ્વીકારે છે અને તેને યાત્રાનો એક ભાગ માને છે.

કટરા સામૂહિક શિસ્તનું ઉદાહરણ

કટરા કદાચ ભારતનું એકમાત્ર શહેર છે જ્યાં એક સામાન્ય શાકભાજીનો સંપૂર્ણ ભક્તિભાવથી ત્યાગ કરવામાં આવ્યો છે. સ્થાનિક લોકો આ પરંપરાને જાળવી રાખવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. દુકાનદારો કહે છે કે બહારથી ઘણા પ્રવાસીઓ ડુંગળી માંગે છે, પરંતુ તેમને નમ્રતાપૂર્વક ના પાડી દેવામાં આવે છે અને સાત્વિક વિકલ્પો સૂચવવામાં આવે છે. 

કટરા સાબિત કરે છે કે જ્યારે શ્રદ્ધા, શિસ્ત અને સમાજ એકસાથે જાય છે, ત્યારે નિયમો ફક્ત કાયદા જ નથી રહેતા પરંતુ સંસ્કૃતિ બની જાય છે. આ જ કારણ છે કે કટરા ફક્ત ધાર્મિક શહેર નથી, પણ શ્રદ્ધા સાથે જોડાયેલી શિસ્તનું એક અનોખું ઉદાહરણ પણ છે.

