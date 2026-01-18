ભારત છોડીને ભાગી જનાર એકમાત્ર મુઘલ સમ્રાટ, જાણો કોણે હરાવ્યો હતો?
Mughal Emperor: મુઘલ સામ્રાજ્યના બીજો સમ્રાટ એકમાત્ર એવા બાદશાહ હતો, જેને ભારત છોડીને દેશનિકાલ જવાની ફરજ પડી હતી. તેને અફઘાન યોદ્ધા શેરશાહ સુરી દ્વારા યુદ્ધમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો અને તેને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ભટકવાની ફરજ પડી હતી.
Trending Photos
Mughal Emperor: મુઘલ સામ્રાજ્યના વૈભવ અને વિજય વચ્ચે, એક મુઘલ શાસકની વાર્તા અલગ તરી આવે છે. બાબરનો પુત્ર અને બીજો મુઘલ સમ્રાટ, જેને ઘણીવાર બહાદુર અને વિજયી સમ્રાટ તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે, તે ખરેખર એક સમ્રાટ હતો જે એક અફઘાન યોદ્ધાના સામનોમાં ભારત છોડીને ભાગી ગયો હતો. તેની હાર અને 15 વર્ષનો દેશનિકાલ આજે પણ ઇતિહાસકારો માટે અભ્યાસનો વિષય છે. પ્રશ્ન એ રહે છે: તેની હારનું કારણ શું હતું, અને તેને કોણે હરાવ્યો?
ચૌસાનું યુદ્ધ: પ્રથમ મોટી હાર
1539માં, હુમાયુનો ચૌસા ખાતે શેર શાહ સુરી સાથે સામનો થયો. બાબરનો વારસો મેળવનાર આ યુવાન સમ્રાટને પહેલી વાર વાસ્તવિક પડકારનો સામનો કરવો પડ્યો. શેર શાહ સુરીએ દરેક મોરચે હુમાયુની સેનાને હરાવી. યુદ્ધ એટલું નિર્ણાયક હતું કે હુમાયુને પોતાના જીવ બચાવવા બિહાર ભાગી જવું પડ્યું. આ વિજય પછી, શેર શાહે પોતાને 'ફરીદ અલ-દીન શેર શાહ' જાહેર કર્યો, મુઘલ સત્તા માટે ગંભીર ખતરોનો પાયો નાખ્યો.
ચૌસા ખાતેની હારથી હુમાયુનો આત્મવિશ્વાસ ડગમગી ગયો. બાબરના સમયની શક્તિ અને રણનીતિ હવે કામ ન કરી. હુમાયુને સમજાયું કે તે શેર શાહ સામે ફક્ત પોતાના અને તેના સૈન્ય માટે જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર મુઘલ વારસા માટે લડી રહ્યો છે.
કનૌજનું યુદ્ધ અને દિલ્હીનો પરાજય
એક વર્ષ પછી, 1540માં, હુમાયુએ કન્નૌજ/બિલગ્રામ ખાતે નિર્ણાયક યુદ્ધ લડ્યું, પરંતુ આ વખતે પણ તેને હારનો સામનો કરવો પડ્યો. શેર શાહ સૂરીની રણનીતિએ હુમાયુને સંપૂર્ણપણે લાચાર બનાવી દીધો, અને તે દિલ્હી અને આગ્રા છોડીને સિંધ ભાગી ગયો. મુઘલો માટે આ શરમજનક ક્ષણ હતી, કારણ કે હુમાયુ બાબરના વારસાને બચાવવામાં નિષ્ફળ ગયો હતો.
ઈરાનમાં દેશનિકાલ અને આશ્રય
કનૌજમાં હાર પછી, હુમાયુ દેશ છોડીને ભાગી ગયો અને 15 વર્ષ સુધી દેશનિકાલમાં રહ્યો. આ સમય દરમિયાન, તેણે ઘણા દેશોમાં આશ્રય મેળવ્યો, આખરે ઈરાન પહોંચ્યો. ઈરાનના શાહે તેને મદદ પૂરી પાડી, જેનાથી હુમાયુને તેની શક્તિ પાછી મળી. આ સમય દરમિયાન, હુમાયુએ હમીદા બાનુ સાથે લગ્ન કર્યા, જેમણે મુઘલ સમ્રાટ અકબરને જન્મ આપ્યો.
અફઘાન યોદ્ધા, રણનીતિના માસ્ટર
શેર શાહ સૂરીએ સાબિત કર્યું કે સત્તા ફક્ત તલવાર દ્વારા જ નહીં, પણ મન અને રણનીતિ દ્વારા પણ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. તેમનું શાસન ફક્ત પાંચ વર્ષ (1540-1545) ચાલ્યું, પરંતુ તેમણે વહીવટ અને લશ્કરી સુધારાઓમાં એક મિસાલ સ્થાપિત કરી જે મુઘલો માટે માર્ગદર્શક પ્રકાશ તરીકે સેવા આપી.
બાબર પહેલાથી જ શેર શાહની સમ્રાટ બનવાની ક્ષમતાને સમજી ચૂક્યો હતો, પરંતુ તે સમયે કોઈએ તેને ગંભીરતાથી લીધી ન હતી. પાછળથી, શેર શાહે હુમાયુને યુદ્ધમાં હરાવ્યો જ નહીં, પરંતુ દિલ્હીની ગાદી પણ કબજે કરી. તેમની કુશળ વ્યૂહરચના અને દૂરંદેશીએ મુઘલોને શીખવ્યું કે શક્તિ ફક્ત લશ્કરી શક્તિમાં જ નહીં, પરંતુ ચાલાકી અને શાણપણમાં પણ રહેલી છે.
હુમાયુનું પુનરાગમન અને અંતિમ પ્રકરણ
1555માં, ઈરાનની મદદથી, હુમાયુ દિલ્હી પાછો ફરવામાં અને પોતાનું સિંહાસન પાછું મેળવવામાં સફળ રહ્યો, પરંતુ તેની ખુશી અલ્પજીવી રહી. 1556માં એક અકસ્માતમાં તેમનું મૃત્યુ થયું. હુમાયુની વાર્તા દર્શાવે છે કે વંશમાં બહાદુરી અને ગૌરવ પૂરતું નથી, વ્યૂહરચના અને શાણપણ પણ એટલા જ મહત્વપૂર્ણ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે