ભારતનું એકમાત્ર રેલવે સ્ટેશન, જ્યાં વર્ષમાં માત્ર બે વખત આવે છે ટ્રેન!
Railway Station In India Where Train Come Only Twice In a Year: આ સ્ટેશન પર વર્ષમાં માત્ર બે વખત ટ્રેન આવે છે. આ સ્ટેશન પોતાના લોકેશનને કારણે પણ ખાસ છે. આ ટ્રેનનો અંતિમ છેડો છે, જેની આગળ કોઈ રેલવે લાઇન નથી. ટ્રેન અહીં પહોંચી પરત ફરી જાય છે.
- જાબનું Hussainiwala Railway Station
- અહીં વર્ષમાં માત્ર બે વખત ચાલે છે ટ્રેન
- 23 માર્ચ અને 13 એપ્રિલે આ સ્ટેશને પહોંચે છે ટ્રેન
સામાન્ય રીતે રેલવે સ્ટેશન હંમેશા યાત્રિકોની ભીડ અને ટ્રેનોની અવરજવરથી ભરેલા રહે છે. પ્રત્યેક થોડી મિનિટ અને કલાકોમાં ટ્રેનની અવરજવર શરૂ રહે છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ભારતમાં એક એવું રેલવે સ્ટેશન છે જ્યાં એક વર્ષમાં માત્ર બે વખત ટ્રેન આવે છે અને આ કોઈ મજાક નહીં, પરંતુ હકીકત છે.
પંજાબનું અનોખું રેલવે સ્ટેશન
પંજાબનું Hussainiwala Railway Station સ્ટેશનની પરિભાષા અલગ છે. અહીં આખું વર્ષ સન્નાટો રહે છે અને ટ્રેન માત્ર બે ખાસ પ્રસંગે ચાલે છે. જેના કારણે આ રેલવે સ્ટેશન લોકોની વચ્ચે ચર્ચાનો વિષય બનેલું છે.
સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ વીડિયોથી ખુલાસો
તાજેતરમાં ઈન્સ્ટાગ્રામ પર એક વીડિયો વાયરલ થયો, જેમાં આ અનોખા સ્ટેશનની જાણકારી આપવામાં આવી છે. વીડિયોમાં દેખાડવામાં આવ્યું કે આ સ્ટેશન લગભગ ભૂલાવી દેવામાં આવ્યું છે અને અહીં ટ્રેન ખાસ દિવસમાં ચાલે છે. આ સ્ટેશન Ferozepur થી Hussainiwala Border વચ્ચે સ્થિત છે અને આ રૂટનો છેલ્લો પડાવ છે.
વર્ષમાં ક્યા બે દિવસે ચાલે છે ટ્રેન?
આ સ્ટેશન પર ટ્રેન વર્ષમાં માત્ર બે વખત ચલાવવામાં આવે છે. પ્રથમ દિવસ 23 માર્ચ હોય છે, જે શહીદ ભગત સિંહની પુણ્યતિથિના રૂપમાં મનાવવામાં આવે છે. આ દિવસે દેશભરમાંથી લોકો શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે પહોંચે છે તેથી સ્પેશિયલ ટ્રેન ચલાવવામાં આવે છે. બીજીવાર ટ્રેન 13 એપ્રિલે ચાલે છે, જ્યારે બૈસાખીનો તહેવાર મનાવવામાં આવે છે. આ દિવસે પણ યાત્રિકોની સુવિધા માટે ટ્રેન સેવા આપવામાં આવે છે.
કેમ ખાસ છે આ સ્ટેશન?
હુસૈનીવાલા રેલવે સ્ટેશન માત્ર પોતાના શેડ્યુલને કારણે નહીં, પરંતુ પોતાના લોકેશનને કારણે પણ ખાસ છે. આ રેલવે ટ્રેકનો છેલ્લો છેડો છે, જેની આગળ કોઈ રેલ લાઇન નથી. ટ્રેન અહીં પહોંચી તે ટ્રેકથી પરત આવી જાય છે. તેનાથી આગળની સફર માત્ર રોડ માર્ગે સંભવ છે.
લોકોમાં જિજ્ઞાસા વધી
આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા બાદ લોકોની પ્રતિક્રિયાઓ આવી રહી છે. કેટલાક લોકો પૂછી રહ્યાં છે કે દરરોજ ટ્રેન કેમ ચાલતી નથી, તો કોઈએ પોતાની યાદો જણાવી છે.
અનોખા વારસાનું પ્રતીક
હુસૈનીવાલા રેલવે સ્ટેશન ભારતીય રેલવેના એક અનોખા વારસાને દર્શાવે છે, જ્યાં પરંપરા, ઈતિહાસ અને ખાસ અવસરોનું મિશ્રણ જોવા મળે છે. આ કારણે ભલે સ્ટેશન આખું વર્ષ શાંત રહેતું હોય, પરંતુ ખાસ દિવસોમાં તે ફરી જીવંત બની જાય છે.
