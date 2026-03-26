પીએમ મોદીને જીતાડનારની પણ હાલત છે ખરાબ, આ સુપરસ્ટારે ડેપ્યૂટી સીએમનું પદ ઠુકરાવીને લીધું છે રિસ્ક

ગુજરાતી ન્યૂઝIndiaપીએમ મોદીને જીતાડનારની પણ હાલત છે ખરાબ, આ સુપરસ્ટારે ડેપ્યૂટી સીએમનું પદ ઠુકરાવીને લીધું છે રિસ્ક

Actor Vijay TVK News: દક્ષિણી રાજ્ય તામિલનાડુમાં ડીએમકે અને એઆઈડીએમકેના ગઠબંધનો વચ્ચે હવે 234 સીટો પર ચતુષ્કોણીય મુકાબલો થવાનો છે. સૌથી મોટી વાત એ છે કે એક્ટર વિજયની ટીવીકેએ મોટી પાર્ટીઓએ ગઠબંધનની ઓફર કરી હોવા છતાં મેદાનમાં એકલા ઉતરવાનો નિર્ણય લીધો છે. જાણી લો વિજયે આમ કેમ કર્યું?

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 26, 2026, 09:06 PM IST
  • થલાપતિ વિજય ગઠબંધન ઠુકરાવી 234 બેઠકો પર એકલા હાથે લડશે ચૂંટણી
  • ભાજપે ડેપ્યુટી સીએમ પદની ઓફર આપી હોવા છતાં વિજયની 'એકલા ચલો રે'ની નીતિ
  • એકટર વિજયની ટીવીકે પાર્ટીએ અલગ લડવાનો નિર્ણય લેતાં હવે ચતુષ્કોણીય લડાઈ લડાશે

Actor Vijay TVK News: તામિલનાડુ વિધાનસભામાં મુખ્ય મુકાબલો એ ડીએમકેના ગઠબંધનવાળા જૂથ સેક્યુલર પ્રોગ્રેસિવ એલાયન્સ અને એઆઈડીએમકેના ગઠબંધનવાળા એનડીએ વચ્ચે છે. જોકે, દેશભરની નજરો સાઉથના સુપર સ્ટાર વિજયની પાર્ટી ટીવીકે પર છે. ચર્ચાઓ એછે કે વિજયની પાર્ટી મેદના મારશે કે પ્રશાંત કિશોરના જેવા હાલ થશે. બિહારમાં પ્રશાંત કિશોરની હાલત ખરાબ થઈ ગઈ છે. એક સમયે સરકાર બનાવતા પ્રશાંત કિશોર પોતાની પાર્ટીને બચાવી શક્યા નથી. એક્ટર વિજયની પાર્ટી પહેલીવાર ચૂંટણી લડી રહી છે. હિરો વિજયની પાર્ટી પર એટલે પણ લોકોની નજરો છે કે શું તમિલ પોલિટિક્સમાં આ પાર્ટી પોતાનો ગઢ મજબૂત કરી શકશે. હાલમાં વિજયની પાર્ટી ટીવીકે ભારે ચર્ચામાં છે.

તમિલનાડુ વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે 23મી માર્ચના રોજ મતદાન છે. એક્ટર વિજયની પાર્ટીએ કોઈ પણ મોટી પાર્ટી સાથે ગઠબંધન વિના પાંડુચેરી અને તામિલનાડુમાં એકલા હાથે ચૂંટણી લડવાનો નિર્ણય લીધો છે. પાર્ટી પાંડુચેરીમાં પણ 30 બેઠકો પર ચૂંટણી લડી રહી છે. આ જ રીતે તે તામિલનાડુમાં પણ 234 સીટો પર ઉમેદવારો ઉતારવા જઈ રહી છે. એક્ટર વિજય સાથે ગઠબંધન માટે ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંનેએ પ્રયાસો કર્યા હતા. એવી સંભાવના હતી કે હાલની સરકારના શાસનને ટાર્ગેટ કરતા એક્ટર વિજય એનડીએ સાથે ગઠબંધન કરી લેશે. જોકે, એવું શક્ય બન્યું નથી. ઓપિનિયન પોલમાં ભલે ડીએમકે આગળ હોય પણ ટીવીકેને સારા મતો મળશે એવી પણ સંભાવના છે.

એક્ટર વિજયે કેમ ના કર્યું ગઠબંધન
પ્રશંસકો વચ્ચે કરિશ્માઈ છબી ધરાવતા થલાપતિ વિજય રાજનીતિક રીતે પોતાની તાકાત અજમાઈ રહ્યાં છે. રાજકીય નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે વિજયને ડર હતો જો તે બીજેપી કે કોઈ પાર્ટી સાથે ગઠબંધન કરશે તો તેની ન્યૂટ્રલ છબી ખરાબ થશે. બીજેપી સાથે જતાં અલ્પસંખ્યકો દૂર થઈ જશે એ વિજયને ડર હતો. તમિલ સિનેમાના સુપરસ્ટાર હવે રાજનેતા છે અને ટીવીકે પાર્ટીને લીડ કરી રહ્યાં છે. વિજયને આશા છે કે તેની ફિલ્મોની જેમ તેમને રાજકીય મેદાનમાં પણ જીત મળશે. વિજયે સિનેમામાંથી સંન્યાસ લઈને રાજકારણમાં એન્ટ્રી લીધી છે. એક્ટર વિજય તામિલનાડુને ડીએમકે કે એઆઈડીએમકેથી અલગ એક વિકલ્પ આપવા માગે છે. 

ટીવીકે અલગ લડતાં હવે તામિલનનાડુમાં ચતુષ્કોણિય મુકાબલો
એકટર વિજયની ટીવીકે પાર્ટીએ અલગ લડવાનો નિર્ણય લેતાં હવે ચતુષ્કોણીય લડાઈ લડાશે. મુખ્ય રાજકીય પાર્ટીઓ ડીએમકે અને એઆઈડીએમકી સહિત ટીવીકે અને ફિલ્મ નિર્માતા સીમાનની પાર્ટી અતિ તમિલ રાષ્ટ્રવાદી પાર્ટી પણ મેદાનમાં છે. ટીવીકે અને એનટીકેએ પોતાના 234 ઉમેદવારોના નામ જાહેર પણ કરી દીધા છે. એનટીકેને ગત લોકસભા ઈલેક્શમાં તામિલનાડુમાં 8 ટકા મત મળ્યા હતા. આ ચૂંટણીમાં એકટર વિજયની લોકપ્રિયતાનો પણ ટેસ્ટ થશે. જેમાં નક્કી થશે કે કેટલા પ્રશંસકો સીટી સાથે વોટ પણ આપે છે. આ સાથે સૌને ડર એ પણ છે બિહારમાં પ્રશાંત કિશોર પણ જન સુરાજને નામે ચૂંટણી પહેલાં મોટા મોટા દાવાઓ કર્યા હતા. હાલમાં એમની બિહારમાં હાલત ખરાબ છે. એવું કહેવાય છે કે ભાજપે વિજયને નાયબ મુખ્યમંત્રી પદની ઓફર કરી હોવા છતાં વિજયે એકલા લડવાનો નિર્ણય લીધો હતો. આમ આ ચૂંટણી એ એક્ટર વિજયનું રાજકીય ભવિષ્ય નક્કી કરશે કારણ કે એક્ટરે પહેલાંથી જ ફિલ્મોથી સંન્યાસ લઈ લીધો છે. 

રાજકીય વિષ્લેષકોમાં ડર એ પણ છે કે, વિજયના હાલ પણ પ્રશાંત કિશોર જેવા ના થાય. પ્રશાંત કિશોર એક હોશિયાર વ્યક્તિ હતા. પીકેને નામે ઓળખાતા પ્રશાંત કિશોરએ સ્ટ્રેટેજીના માસ્ટર હતા. ગુજરાતની ચૂંટણી હોય કે નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં ભાજપે ૨૦૧૪માં મેળવેલી પૂર્ણ બહુમતી જેમાં પ્રશાંત કિશોરનો રોલ હતો. 'ચાય પે ચર્ચા' અને 'અબ કી બાર મોદી સરકાર' જેવા અભિયાનોની વ્યૂહરચના પ્રશાંત કિશોરે ઘડી હતી. આ સિવાય બિહારમાં નીતિશ કુમાર, પંજાબમાં કેપ્ટન અમરિંદર સિંહ, આંધ્રપ્રદેશમાં વાય.એસ. જગનમોહન રેડ્ડી (YSRCP), 2020માં દિલ્હી વિધાનસભા અરવિંદ કેજરીવાલ અને 2021માં બંગાળમાં મમતા બેનર્જીને જીતાડવામાં પ્રશાંત કિશોરની સ્ટ્રેટેજી હતી. 2021માં પણ એમ કે સ્ટાલિન માટે પ્રશાંત કિશોરની કંપનીનો મોટો રોલ હતો. જે પ્રશાંત કિશોર બિહારમાં એમના માટેનો રોલ લખી શક્યા નથી કે સ્ટ્રેટેજી ઘડી શક્યા ન હતા. આમ લોકપ્રિયતા હોવી અને મત મેળવવા એ બંને અલગ બાબત છે. એક્ટર વિજય હાલમાં તામિલનાડુમાં એકલો લડી રહ્યો છે. ભાજપ અને કોંગ્રેસે ગઠબંધન માટે પ્રયાસો કર્યા છતાં પણ તેને સ્પષ્ટ નનૈયો ભણ્યો છે. હવે તામિલનાડુના રિઝલ્ટ જ સાબિત કરશે કે એક્ટર વિજયનો નિર્ણય સાચો હતો કે ખોટો...

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

