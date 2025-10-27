ભારતનો અસલી ખજાનો, જાણો કયા રાજ્યની જમીનમાં છુપાયેલું છે સૌથી વધુ સોનું
India Gold Reserve: ભારતને સદીઓથી "સોનાની ચીડિયા" કહેવામાં આવે છે - અને આ નામ કારણ વગર નથી. દેશની માટી નીચે હજુ પણ અમર્યાદિત સોનાના ભંડાર છુપાયેલા છે. તાજેતરના ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય સર્વેક્ષણ (GSI) ના અહેવાલમાં ખુલાસો થયો છે કે ભારતના ઘણા રાજ્યોમાં અબજો રૂપિયાનું સોનું દટાયેલું છે.
Trending Photos
India Gold Reserve: ભારતના આ રાજ્યોમાં અરબો રૂપિયાનું સોનું જમીનમાં દટાયેલુ છે, જેના દ્વારા ભારતની અર્થવ્યવસ્થાની સાથે ભારતના સોનાના ભંડારમાં અનેક ગણો વધારો થશે, ત્યારે ચાલો જાણીએ કે કયા રાજ્યમાં સૌથી વધુ સોનું જમીનમાં દટાયેલું છે.
બિહાર: ભારતનો સૌથી મોટો સોનાનો ભંડાર
બિહાર યાદીમાં ટોચ પર છે. જમુઈ જિલ્લો આશરે 222.8 મિલિયન ટન સોનાનો ભંડાર ધરાવે છે. આને અત્યાર સુધીનો ભારતનો સૌથી ધનિક સોનાનો ભંડાર માનવામાં આવે છે. જોકે અહીં ખોદકામ હજુ શરૂ થયું નથી, નિષ્ણાતો માને છે કે બિહાર ભવિષ્યમાં ભારતના સોનાના અર્થતંત્રનું કેન્દ્ર બની શકે છે.
રાજસ્થાન: રણની રેતીમાં છુપાયેલું સોનું
125.9 મિલિયન ટન સોનાના ભંડાર સાથે રાજસ્થાન બીજા ક્રમે છે. બાંસવાડા જિલ્લામાં ભુકિયા-જગપુરા ગોલ્ડ બેલ્ટને રાજ્યનું સૌથી મોટું ગોલ્ડ ફિલ્ડ માનવામાં આવે છે. અહીં ખાણકામ હાલમાં પ્રારંભિક તબક્કામાં છે.
કર્ણાટક: દાયકાઓથી સોનાનું ઉત્પાદન કેન્દ્ર
કર્ણાટક લાંબા સમયથી ભારતના સોનાના ઉત્પાદનનો આધાર રહ્યો છે. કોલાર ગોલ્ડ ફિલ્ડ અને હાટ્ટી ગોલ્ડ માઇન અહીં સ્થિત છે. રાજ્યમાં આશરે 103 મિલિયન ટન સોનાનો ભંડાર છે. કોલાર ખાણ બંધ થઈ ગઈ હોવા છતાં, હાટ્ટી સોનાનું ઉત્પાદન ચાલુ રાખે છે.
આંધ્રપ્રદેશ: દક્ષિણની ભૂમિમાં 15 મિલિયન ટન સોનું
આંધ્રપ્રદેશ ચોથા ક્રમે છે, અંદાજિત 15 મિલિયન ટન સોનાનો ભંડાર છે. અનંતપુર અને ચિત્તૂર જિલ્લાઓ આ ધાતુની સમૃદ્ધિ માટે પ્રખ્યાત છે.
ઉત્તરપ્રદેશ: સોનભદ્રનું સુવર્ણ રહસ્ય
13 મિલિયન ટન સોનાના ભંડાર સાથે ઉત્તર પ્રદેશ પાંચમા ક્રમે છે. રાજ્યનો સોનભદ્ર જિલ્લો આ બાબતમાં સૌથી આગળ છે, જ્યાં અસંખ્ય ખનિજ ભંડાર છે.
અન્ય રાજ્યો પણ પાછળ નથી.
પશ્ચિમ બંગાળ, ઝારખંડ, મધ્યપ્રદેશ, છત્તીસગઢ અને મહારાષ્ટ્ર પણ નોંધપાત્ર સોનાના ભંડાર દર્શાવે છે. ખાસ કરીને મહારાષ્ટ્રમાં આશરે 1.6 મિલિયન ટન સોનાનો ભંડાર નોંધાયેલો છે. ભારતની સોનેરી માટી નીચે છુપાયેલ ખજાનો સાબિત કરે છે કે "સોનાની ચીડિયા" હજુ પણ જીવંત છે, તેની પાંખો હજુ સુધી ખુલવાની બાકી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે