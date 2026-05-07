/રાફેલની ગર્જના, બ્રહ્મોસનો પ્રહાર... 22 મિનિટમાં જ નિકળી ગઈ મુનીર હવા, પાકિસ્તાનને કરી દીધું સરેન્ડર

Operation Sindoor Anniversary: ઓપરેશન સિંદૂર દ્વારા ભારતે પાકિસ્તાનમાં ભયાનક તબાહી મચાવી હતી. ભારત દુનિયાનો એકમાત્ર એવો દેશ છે જેણે કોઈ ન્યુક્લિયર પાવર ધરાવતા દેશ સામે આટલું મોટું ઓપરેશન હાથ ધર્યું. જાણો આ આખું ઓપરેશન કેવી રીતે થયું?
Operation Sindoor Anniversary: ભારત દુનિયાનો એક માત્ર એવા દેશ છે, જણે કોઈ જેવા ન્યુક્લિયર પાવર ધરાવતા દેશ સામે આટલું મોટું ઓપરેશન લોન્ચ કર્યું. પ્રશ્ન એ છે કે, શું આ આટલું સરળ હતું? ચોક્કસપણે નહીં. પરંતુ તેને સરળ બનાવ્યું ભારતના એ હથિયારોએ જેમણે માત્ર 22 મિનિટમાં પાકિસ્તાનને ઘૂંટણિયે લાવી દીધું. જ્યારે પહેલગામમાં આતંકી હુમલો કરનાર પાકિસ્તાન અને તેના પાળતું આતંકીઓ કેમ્પમાં ગાઢ નિંદ્રામાં સુતા હતા, ત્યારે તેમને આ વાતનો થોડો પણ અંદાજ નહોતો કે હિન્દુસ્તાનના અંબાલા એરબેઝ અને આદમપુર એરબેઝ પરથી 50થી વધુ ફાઈટર જેટ ઉડાન ભરી ચૂક્યા છે.
રાફેલ ફાઈટર જેટ એક્શન મોડમાં
પાકિસ્તાનને ખબર ત્યારે પડી જ્યારે ભારતના રાફેલે પાકિસ્તાનમાં વિસ્ફોટકો વરસાદ શરૂ કર્યો. એવો દાવો કરવામાં આવે છે કે, રાફેલની સાથે સુખોઈ-30MKI પણ 7 મેના આ ઓપરેશનમાં સામેલ હતા, પરંતુ પહેલા હુમલામાં રાફેલ ફાઈટર જેટ જ એક્શન મોડમાં હતું, પરંતુ પાકિસ્તાનને પાઠ ભણાવવા રાફેલ એકલું નહોતું. પરંતુ રાફેલની સાથે એક એવી જોડી હાડર હતી, જેનો જવાબ પાકિસ્તાનમાં કોઈની પાસે નહોતો અને આ જોડી એટલે સ્કાલ્પ મિસાઈલ અને હેમર પ્રિસિઝન બોમ્બ.
આતંકી કેમ્પોમાં નાસભાગ
તોફાનીની ઝડપે રાફેલે સ્કાલ્પ અને હેમર પ્રિસિઝન બોમ્બથી એવા તાબડતોડ હુમલા શરૂ કર્યા કે, પાકિસ્તાનના આતંકી કેમ્પોમાં નાસભાગ મચી ગઈ. આ પહેલી વખત હતું કે, જ્યારે ભારતે રાફેલને યુદ્ધમાં ટેસ્ટ કર્યું અને માત્ર 22 મિનિટમાં રાફેલે પાકિસ્તાનમાં એવો ડરનો માહોલ પેદા કર્યો કે ત્યાંના સૈન્ય પ્રમુખ મુનીરને બંકરમાં છુપાવું પડ્યું. કારણ કે, પ્રયાસ એ હતો કે, રાફેલમાંથી છોડવામાં આવેલી સ્કાલ્પ મિસાઈલથી કોંક્રિટના ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો નાશ કરવાનો હતો, પાકિસ્તાનની વાયુસેના કોઈ એક્શનમાં આવે તે પહેલા હેમર પ્રિસિઝન બોમ્બથી તેમની આખી રડાર સિસ્ટમ નષ્ટ કરી નાખી.
ભારતના 4 હથિયારોએ મોરચો સંભાળ્યો
પાકિસ્તાનના આતંકી ઠેકાણાઓ પર એર સ્ટ્રાઈક કરવા માટે રાફેલ ફાઈટર જેટ સૌથી મોટું 'ગેમચેન્જર' સાબિત થયું, રાફેલના હુમલા બાદ ભારતે જાહેરાત કરી દીધી કે, તેનો હેતુ પાકિસ્તાનના આતંકી ઠેકાણાઓ જ હતા, ના કે કોઈ મિલિટ્રી ઈન્સ્ટોલેશન. તેમ છતાં પાકિસ્તાને ભારત પર વળતો હુમલો કરવાની કોશિશ કરી, જેના જવાબમાં ભારતના 4 હથિયારોએ મોરચો સંભાળ્યો. આમાં સુખોઈ-30MKI ફાઈટર જેટ, બ્રહ્મોસ મિસાઈલ, આકાશ ડિફેન્સ સિસ્ટમ અને S-400 ડિફેન્સ સિસ્ટમ સામેલ હતા.
મેડ ઈન ઈન્ડિયા સૈન્ય શક્તિ
બે ડિફેન્સ સિસ્ટમ અને અટેક સિસ્ટમની આ જોડીએ પાકિસ્તાન પર એવો વળતો પ્રહાર કર્યો કે, પળભરમાં પાકિસ્તાન ઘૂંટણિયે આવી ગયું. આ હુમલામાં દુશ્મનના ક્રિટિકલ મિલિટ્રી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને ટાર્ગેટ કરવામાં આવ્યા. આ કામ સુખોઈ-30MKIમાં લગાવવામાં આવેલી બ્રહ્મોસ મિસાઈલે કર્યું. માત્ર 22 મિનિટની અંદર જ 'ઓપરેશન સિંદૂર' હેઠળ તેને જમીનદોસ્ત કરી દેવામાં આવ્યા. આપણી સૈન્ય શક્તિએ ખૂબ જ ઓછા સમયમાં આ સિદ્ધ કરી બતાવ્યું અને તેમાં 'મેડ ઈન ઈન્ડિયા' સૈન્ય શક્તિના આ નવા રૂપથી આખી દુનિયા ખૂબ જ આકર્ષિત થઈ છે.
બ્રહ્મોસે મચાવી તબાહી
રિપોર્ટ અનુસાર, ભારતે પાકિસ્તાનના મિલિટ્રી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને ટાર્ગેટ કરવા માટે બે પ્રકારની બ્રહ્મોસ મિસાઈલનો ઉપયોગ કર્યો હતો. જેમાં પહેલી હતી જમીન પરથી છોડવામાં આવતી બ્રહ્મોસ ક્રૂઝ મિસાઈલ અને બીજી સુખોઈ-30MKIમાંથી છોડવામાં આવતી ક્રૂઝ મિસાઈલ. 3 મેકની પ્રચંડ ગતિએ હુમલો કરનારી બ્રહ્મોસને પાકિસ્તાનની કોઈ પણ ડિફેન્સ સિસ્ટમ રોકી શકી નહીં. આ મિસાઈલે પાકિસ્તાનના નૂરખાન એરબેઝ પર ભારે તબાહી મચાવી, જેના કારણે ત્યાંના રનવે પર મોટા ગાબડાં પડી ગયા. આ ઉપરાંત બ્રહ્મોસે બીજો ઘાતક હુમલો રહીમ યાર ખાન એરબેઝ પર કર્યો. આ હુમલામાં પાકિસ્તાનના કેટલાય ફાઈટર જેટ હેંગરમાં ઉભા-ઉભા તબાહ થઈ ગયા.
પાકિસ્તાન પાસે ન બચ્યો કોઈ વિકલ્પ
તે એરબેઝ પર એક પછી એક 4 સરફેસ ટૂ સરફેસ બ્રહ્મોસ મિસાઈલો ત્રાટકી. સરફેસ ટૂ સરફેસ અથવા એર ટૂ સફરેસ, તો પાઈલટો પહેલા પોતાના વિમાનોને બચાવવા માટે દોડ્યા, પરંતુ ઉપરાઉપરી થયેલા હુમલાઓએ તેમને કોઈ તક ન આપી. આ હુમલા બાદ પાકિસ્તાની વાયુસેના સંપૂર્ણપણે 'સરેન્ડર મોડ'માં આવી ગઈ હતી. તેની પાસે મદદ માંગવા સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો બચ્યો નહોતો. પાકિસ્તાન પોતાના આકાઓ સામે મદદ માટે કરગરવા લાગ્યું, જેના પગલે ચીને PL-15 મિસાઈલ અને તુર્કીએ TB-2 ડ્રોનની સપ્લાય કર્યા. પરંતુ ભારતના ત્રણ શક્તિશાળી હથિયારો આ નવા દુશ્મનોનો શિકાર કરવા માટે પહેલેથી જ સજ્જ હતા.
દુશ્મનના ટાર્ગેટ પર ચાંપતી નજર
આમાં પ્રથમ હતું સ્વદેશી આકાશ ડિફેન્સ સિસ્ટમ, બીજું હતું આકાશતીર ઇન્ટિગ્રેટેડ એર ગ્રિડ અને ત્રીજું હતું દુનિયાની સૌથી એડવાન્સ ડિફેન્સ સિસ્ટમ S-400. S-400ની ખાસિયત એ છે કે તે 600 કિલોમીટર દૂરથી જ દુશ્મનના ટાર્ગેટને જોઈ લે છે અને તેને ટ્રેક કરી શકે છે. તેની આ રેન્જનો ભારતે 'ઓપરેશન સિંદૂર'માં ભરપૂર ફાયદો ઉઠાવ્યો. એવો દાવો કરવામાં આવે છે કે, S-400ના રડારને ભારતે પોતાની બાકીની ડિફેન્સ સિસ્ટમ્સ સાથે કનેક્ટ કરી દીધું.
જેના કારણે ભારતના ઓછી દૂરી સુધી પ્રહાર કરતા ડિફેન્સ સિસ્ટમ્સને પણ દુશ્મનનું લોકેશન પહેલેથી જ મળવા લાગ્યું. તેનું પરિણામ એ આવ્યું કે તુર્કીના જે TB-2 ડ્રોનનો આખી દુનિયા લોખંડ માને છે, તેને ભારતની સરહદમાં પ્રવેશતા પહેલા જ તોડી પાડવામાં આવ્યા. જો કે, ભારત પાસે S-400 પણ છે, પરંતુ તેનાથી પણ વધુ સફળ સ્વદેશી 'આકાશ' રહ્યું, જેણે 30 કિલોમીટર દૂર જ ચીની મિસાઈલોના ફુરચા ઉડાવી દીધા. ઓપરેશન સિંદૂર પછી દુનિયાના ઘણા દેશોએ આકાશ ડિફેન્સ સિસ્ટમ ખરીદવામાં રસ દાખવ્યો છે.