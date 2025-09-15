મુસાફરી કરતા પહેલા જાણી લેજો ! 1લી તારીખથી બદલાઈ રહ્યા છે ઓનલાઈન ટિકિટ બુક કરવાના નિયમો, હવે આ કરવાનું રહેશે જરૂરી
Online Ticket Booking Rule Change: ભારતીય રેલ્વેએ 1 ઓક્ટોબર, 2025થી રિઝર્વેશન માટે ટિકિટ બુક કરવાના નિયમમાં મોટા ફેરફાર કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ નિયમ પહેલા ફક્ત તત્કાલ બુકિંગ પર લાગુ હતો. તેનો હેતુ બુકિંગ પ્રક્રિયાને પારદર્શક બનાવવાનો છે.
Online Ticket Booking Rule Change: ભારતીય રેલ્વેએ ઓનલાઈન ટિકિટ બુકિંગના નિયમોમાં મોટો ફેરફાર કર્યો છે. 1 ઓક્ટોબર, 2025થી, કોઈપણ ટ્રેન માટે સામાન્ય રિઝર્વેશન બુકિંગની પ્રથમ 15 મિનિટમાં ફક્ત આધાર-પ્રમાણિત વપરાશકર્તાઓ જ IRCTC વેબસાઇટ અથવા એપ્લિકેશન દ્વારા ટિકિટ બુક કરી શકશે. હાલમાં આ નિયમ ફક્ત તત્કાલ બુકિંગ પર છે. સામાન્ય બુકિંગ દરરોજ મધ્યરાત્રિ 12:20 વાગ્યે શરૂ થાય છે અને 11:45 વાગ્યા સુધી ચાલે છે, જ્યારે એડવાન્સ બુકિંગ મુસાફરીની તારીખના 60 દિવસ પહેલા ખુલે છે.
નવો નિયમ કેવી રીતે કાર્ય કરશે તે ઉદાહરણ સાથે સમજો
આ ફેરફારનો હેતુ ટિકિટ બુકિંગ પ્રક્રિયાને વધુ પારદર્શક અને ન્યાયી બનાવવાનો છે. ધારો કે, તમારે 15 નવેમ્બર માટે નવી દિલ્હીથી વારાણસી જતી શિવગંગા એક્સપ્રેસમાં ટિકિટ બુક કરવાની છે. આ માટે, ઓનલાઈન બુકિંગ વિન્ડો 16 સપ્ટેમ્બરના રોજ મધ્યરાત્રિ 12:20 વાગ્યે ખુલશે. હવે, 12:20 થી 12:35 સુધી, ફક્ત તે વપરાશકર્તાઓ જેનું IRCTC એકાઉન્ટ આધાર વેરિફાઇડ છે તેઓ જ આ ટ્રેન માટે ટિકિટ બુક કરાવી શકશે. જો તમારું એકાઉન્ટ આધાર વેરિફાઇડ નથી, તો તમને આ 15 મિનિટમાં બુક કરાવવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.
તહેવારો અને લગ્નની સિઝન દરમિયાન ટિકિટ માટે પડાપડી
દિવાળી, છઠ પૂજા, હોળી અને લગ્નની સિઝન જેવા તહેવારો દરમિયાન સામાન્ય ટિકિટ બુકિંગ માટે મુસાફરોની ભારે ભીડ પણ એકઠી થાય છે. બુકિંગ વિન્ડો ખુલતાની સાથે જ, ટિકિટ માટે દોડધામ શરૂ થાય છે, જે તત્કાલ બુકિંગ જેટલી જ જોરદાર હોય છે. આ નવો નિયમ આવી પરિસ્થિતિઓમાં આધાર વેરિફાઇડ યુઝર્સને પ્રાથમિકતા આપીને પ્રક્રિયાને સરળ બનાવવાનો પ્રયાસ છે.
જુલાઈથી તત્કાલ બુકિંગમાં આધાર ફરજિયાત નિયમ લાગુ થયો હતો
તમને જણાવી દઈએ કે ભારતીય રેલ્વેએ આ વર્ષે જુલાઈમાં ઓનલાઈન તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગ માટે આધાર પ્રમાણીકરણ ફરજિયાત બનાવ્યું હતું. આ હેઠળ, IRCTC એપ અથવા વેબસાઇટ પરથી તત્કાલ ટિકિટ બુક કરવા માટે યુઝરના એકાઉન્ટનું આધાર વેરિફાઇડ હોવું આવશ્યક છે. જો એકાઉન્ટ વેરિફાઇડ ન હોય, તો ઓનલાઈન તત્કાલ બુકિંગ શક્ય નથી. હવે આ સુવિધા સામાન્ય બુકિંગ સુધી પણ વિસ્તૃત કરવામાં આવી રહી છે.
આ ફેરફાર મુસાફરો માટે ટિકિટ બુકિંગને વધુ સુરક્ષિત અને વ્યવસ્થિત બનાવવાની દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. મુસાફરોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ શક્ય તેટલી વહેલી તકે તેમના IRCTC એકાઉન્ટને આધાર સાથે લિંક કરે જેથી તેમને બુકિંગમાં કોઈ અસુવિધા ન થાય.
