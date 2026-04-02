ગુજરાતી ન્યૂઝIndiaએન્ટીલિયાનો ૧૧મો માળ કેમ છે રહસ્યમય? જાણો અંબાણી પરિવારના આ ખાસ સ્પિરિચ્યુઅલ ઝોન વિશે!

એન્ટીલિયાનો ૧૧મો માળ કેમ છે રહસ્યમય? જાણો અંબાણી પરિવારના આ ખાસ 'સ્પિરિચ્યુઅલ ઝોન' વિશે!

Secret of 11th floor of antilia : જ્યારે પણ દેશ-દુનિયાના મોંઘા ઘરોની વાત થાય છે તો તેમાં એન્ટીલિયાનું નામ સૌથી ઉપર આવે છે. આ ઘર 27 માળનું છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે તેમાં 11મા માળ પર કોણ રહે છે?

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 03, 2026, 03:47 PM IST
  • વિશ્વના સૌથી મોંઘા ઘરોમાં સામેલ છે મુકેશ અંબાણીનું ઘર એન્ટીલિયા
  • એન્ટીલિયાના 11મા માળે રહે છે પંડિતો
  • દરરોજ એન્ટીલિયામાં થાય છે પૂજા-પાઠ અને યજ્ઞ

એન્ટીલિયાનો ૧૧મો માળ કેમ છે રહસ્યમય? જાણો અંબાણી પરિવારના આ ખાસ 'સ્પિરિચ્યુઅલ ઝોન' વિશે!

નીતા અંબાણી અને મુકેશ અંબાણીનું ઘર એન્ટીલિયા હંમેશા પોતાની ભવ્યતાને લઈને ચર્ચામાં રહે છે, તેની ગણતરી દેશ-દુનિયાના સૌથી મોંઘા ઘરોમાં થાય છે. આ 27 માળના ઘરમાં સ્વિમિંગ પૂલથી લઈને સ્પા, જિમ અને હેલ્થ સેન્ટર સુધીની બધી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે.

11મો માળ ખાસ પંડિતો માટે
આ ઇમારત પોતાની વૈભવી સુવિધા માટે હંમેશા ચર્ચામાં રહે છે. પરંતુ તેમાં માત્ર લક્ઝરી નહીં, પરંતુ આસ્થા અને પરંપરા માટે પણ ખાસ જગ્યા છે. તાજેતરમાં એક બાબાજીના વાયરલ વીડિયોમાં દાવો કરવામાં આવ્યો કે એન્ટીલિયાનો 11મો માળ ખાસ કરી પંડિતો માટે બનાવવામાં આવ્યો છે.

ચાલુ રહે છે પૂજા
આ ફ્લોર પર માત્ર પંડિતો રહે છે. બાબાજીએ પોતાના વીડિયોમાં જણાવ્યું કે નીતા અંબાણી ધનવાન બનવા માટે અને પરિવારમાં ખુશી બનાવી રાખવા માટે દરરોજ મોટા સ્તર પર પૂજા-પાઠ કરાવે છે. આ ઘરમાં દિવસભર મંત્ર જાપ, યજ્ઞ અને પૂજાનો સિલસિલો ચાલતો રહે છે.

થાય છે ધાર્મિક અનુષ્ઠાન
નીતા અંબાણી ધાર્મિક છે, તેવામાં એન્ટીલિયામાં સતત ધાર્મિક અનુષ્ઠાન થતાં રહે છે, જેથી નકારાત્મક શક્તિઓ ન આવે અને ઘરમાં સકારાત્મક ઉર્જા બનેલી રહે. એન્ટીલિયામાં મોટું મંદિર બનેલું છે, કહેવાય છે કે આ મંદિરમાં સોના-ચાંદી અને રત્ન જડીત મૂર્તિઓ રાખવામાં આવી છે.

27મા માળ પર કેમ રહે છે અંબાણી પરિવાર?
પરંતુ અંબાણી પરિવાર આ ઘરમાં 27મા માળે રહે છે. તેની પાછળ એક ખાસ કારણ છે. નીતા અંબાણીએ ખુદ જણાવ્યું હતું કે આ ફ્લોર પર સૂર્ય પ્રકાશ, તાજી હવા અને શાંતિ મળે છે. નીચેની ભીડભાડ અને અવાજથી દૂર રહી પરિવાર શાંતિથી રહે છે.

ઘરમાં દરેક સુવિધા
મુકેશ અંબાણીના આ ઘરમાં લગભગ દરેક સુવિધા છે. ત્યાં સ્વિમિંગ પૂલ, જિમ, થિએટર, ગાર્ડન બધુ છે. પરંતુ નીતા અંબાણી આ બધા સાથે આસ્થાને પણ મહત્વ આપે છે. નવરાત્રિ, ગણેશ ચતુર્થી, શિવરાત્રિના તહેવારો પર ઘરમાં ખાસ અનુષ્ઠાન થાય છે.
 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

