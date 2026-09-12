/ભારતે રશિયા અને ઈરાનને આપ્યો મંચ! જગત જમાદારની ધૂળ કઢાઈ, પશ્ચિમી દેશોને અરીસો દેખાડાયો 

The Shift of Global Power : દાયકાઓ સુધી પોતાને ગ્લોબલ સુપરપાવર સમજતા G7 દેશોની અકડ હવે ઢીલી પડવા લાગી છે. નવી દિલ્લીમાં થઈ રહેલા BRICS સંમેલને સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે હવે દુનિયા અમેરિકા અને પશ્ચિમી દેશોના ઈશારે નહીં ચાલે. ભારતની ધરતી પરથી રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પુતિને પશ્ચિમી દેશોને એવો અરીસો બતાવ્યો છે કે વોશિંગ્ટનથી લઈને લંડન સુધી ખળભળાટ મચી ગયો છે.
નવી દિલ્લીના ભારત મંડપમમાં સજેલા મંચ પરથી જ્યારે રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને બોલવાનું શરૂ કર્યું, ત્યારે પશ્ચિમી દેશોની ઊંઘ ઊડી જવી સ્વાભાવિક હતી. પુતિને પશ્ચિમી દેશોના સૌથી મોટા અહંકાર એટલે કે G7 ગ્રુપ પર સીધો અને આકરો કટાક્ષ કર્યો. પુતિને તીખા અંદાજમાં સવાલ કર્યો કે આખરે આ દેશો પોતાને ‘ગ્રુપ ઑફ સેવન’ કહે છે શા માટે, જ્યારે જમીની હકીકત તેનાથી અનેકગણી અલગ છે.
A closer India-Russia partnership!
PM @narendramodi and President Putin visited INNOPROM exhibition in Delhi, where businesses from both countries came together. It reflected the deep economic partnership between India and Russia. pic.twitter.com/Woty8pLCV2
— PMO India (@PMOIndia) September 11, 2026
રાષ્ટ્રપતિ પુતિને આ વાત આમ જ નથી કહી. પરંતુ આંકડા પણ તેની સાબિતી આપી રહ્યા છે..
છેલ્લા 5 વર્ષમાં દુનિયાની 40 ટકાથી વધુ GDP માત્ર BRICS દેશોમાંથી આવી છે જ્યારે પોતાને દુનિયાના ઠેકેદાર સમજતા G7 દેશોની ભાગીદારી ઘટીને માત્ર 29 ટકા રહી ગઈ છે. વાત કરીએ ક્રૂડ ઓઈલની તો BRICS દેશો વિશ્વના 44 ટકા ક્રૂડ ઓઈલનું ઉત્પાદન કરે છે, જ્યારે G7 દેશો માત્ર 21 ટકા ઉત્પાદન કરે છે.
એટલું જ નહીં, BRICS દેશો પાસે દુનિયાના કુલ ભૂભાગનો લગભગ 21 ટકા હિસ્સો છે, જ્યારે G7 દેશો પાસે માત્ર 15 ટકા ભૂભાગ છે.
PM @narendramodi met HH @KBM_ALNAHYAN and discussed ways to further strengthen the India-UAE Strategic Partnership. They discussed ways to increase cooperation in sectors such as defence, AI, space, critical minerals, energy, food security, and connectivity. The PM conveyed that… pic.twitter.com/Qj60YCUAow
— PMO India (@PMOIndia) September 12, 2026
વાત માત્ર અર્થવ્યવસ્થાની નથી. કૂટનીતિના મેદાનમાં પણ પશ્ચિમી ધાક હવે દમ તોડી રહી છે. દિલ્લીના મંચ પરથી ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેજેશ્કિયાને અમેરિકા અને ઈઝરાયલને સ્પષ્ટ સંદેશ આપી દીધો છે.
At a time when trade barriers are rising across the world, India is building economic bridges. pic.twitter.com/7oEsyRo7Su
— PMO India (@PMOIndia) September 11, 2026
તેહરાને હૂંકાર ભરી છે કે ઈરાન કોઈના અહંકાર અને ધાક સામે ઝૂકનારું નથી. પશ્ચિમી દેશોના તમામ પ્રતિબંધો અને ધમકીઓને અવગણીને ઈરાને સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે જો કોઈએ તેની સંપ્રભુતા સામે આંખ ઊંચી કરવાની કોશિશ કરી, તો ઈંટનો જવાબ પથ્થરથી આપવામાં આવશે.
દુનિયાનું પાવર સેન્ટર હવે પશ્ચિમમાંથી ખસીને ગ્લોબલ સાઉથ તરફ આવી રહ્યું છે અને આ બદલાવના કેન્દ્રમાં ભારત ઊભું છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની કૂટનીતિની છત્રછાયામાં થઈ રહેલું આ BRICS સંમેલન એ વાતનો પુરાવો છે કે હવે દુનિયાની દશા અને દિશા માત્ર પશ્ચિમી રાજધાનીઓમાં નક્કી નહીં થાય.
અર્થવ્યવસ્થા હોય, વસ્તીની તાકાત હોય કે પછી સંરક્ષણ અને ટેક્નોલોજીનું મેદાન. BRICS અનેક મોરચે G7 દેશોને પાછળ છોડી રહ્યું છે. હવે સ્પષ્ટ થઈ ચૂક્યું છે કે એકધ્રુવીય દુનિયાનો યુગ પૂરો થઈ રહ્યો છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ અને પશ્ચિમી દેશોની તમામ વ્યૂહરચનાઓ BRICSની વધી રહેલી આર્થિક અને સામરિક તાકાત સામે બેઅસર સાબિત થઈ રહી છે. નવી દિલ્લીથી ઉઠેલી આ હૂંકાર જણાવી રહી છે કે ભવિષ્ય ગ્લોબલ સાઉથનું જ છે.
PM @narendramodi met PM Lê Minh Hưng of Vietnam on the sidelines of the BRICS Summit in Delhi today. Discussions focused on strengthening defence and security cooperation, expanding collaboration in energy, rare earths and space. Both leaders also discussed ways to boost trade… pic.twitter.com/leoposnCmZ
— PMO India (@PMOIndia) September 12, 2026
દાયકાઓ સુધી અમેરિકા અને યુરોપના આ દેશો સમગ્ર દુનિયા પર પોતાની ધાક જમાવતા રહ્યા. માત્ર પોતાનો સ્વાર્થ સાધવા અને પોતાના હિસાબે દુનિયા ચલાવવાની ઘેલછા રાખતા રહ્યા પરંતુ હવે જિયો-પોલિટિકલ સમીકરણો સંપૂર્ણપણે બદલાઈ ચૂક્યા છે. આ પશ્ચિમી આકાઓની મનમાની અને દાદાગીરીની રમત હવે ખતમ થવાના આરે છે..કારણ કે ગ્લોબલ સાઉથની આ લલકાર સામે તેમની અક્કડ હવે ટકી રહેવાની નથી.