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ભારતે રશિયા અને ઈરાનને આપ્યો મંચ! જગત જમાદારની ધૂળ કઢાઈ, પશ્ચિમી દેશોને અરીસો દેખાડાયો 

દિલ્લીમાં એકઠા થયેલા BRICS દેશોએ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે, દુનિયા હવે માત્ર અમેરિકા અને પશ્ચિમી તાકાતોના ઈશારે નહી ચાલે. રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પુતિને G-7ની હેસિયત પર સવાલ ઉઠાવ્યા તો ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ પેજેશ્કિયાને સંપ્રભુતા પર કોઈ દબાણને પડકાર ફેંક્યો. ભારતની યજમાનીમાં થઈ રહેલું આ સંમેલન બદલાતી વિશ્વ વ્યવસ્થાની મોટી તસવીર બતાવી રહ્યું છે. જ્યાં ગ્લોબલ સાઉથનો અવાજ સતત મજબુત થઈ રહ્યો છે.

Written ByKaran Rajput
Published: Sep 12, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 04:47 PM IST
ભારતે રશિયા અને ઈરાનને આપ્યો મંચ! જગત જમાદારની ધૂળ કઢાઈ, પશ્ચિમી દેશોને અરીસો દેખાડાયો 

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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