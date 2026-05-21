Esselgroup@100 : કેવી રીતે પડ્યું 'Essel' ગ્રુપનું નામ...જાણો 100 વર્ષના વ્યવસાયિક વારસાની કહાની

100 years of Essel Group : વર્ષ 2026માં Essel Groupએ પોતાની સફળતાના 100 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે. આ અવસરે ચેરમેન ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાએ ગ્રુપના નામ પાછળની રસપ્રદ કહાની શેર કરી હતી. શરૂઆતમાં કંપનીનું નામ 'સુભાષ ચંદ્રા લક્ષ્મીનારાયણ' હતું, ત્યારે કેવી રીતે 'Essel' નામ પડ્યું, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
100 years of Essel Group : Essel Groupએ તેની શાનદાર સફરના 100 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે, ત્યારે આ પ્રસંગે ચેરમેન ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાએ એક વિશેષ સિગ્નેચર પ્રવચન આપ્યું હતું. આ સંબોધન દરમિયાન ડૉ. ચંદ્રાએ શેર કર્યું કે કેવી રીતે Essel નામ પાછળ એક અનોખી કહાની છુપાયેલી છે, જે સરળતા, ઓપરેશનલ શોર્ટહેન્ડ અને બ્રાન્ડિંગની કોઠાસૂઝ પર આધારિત છે.
'SL' કેવી રીતે બન્યું 'Essel'
શરૂઆતના દિવસોમાં આ વ્યવસાય 'રામગોપાલ ઇન્દ્રપ્રસ્થ મેસર્સ' (Ramgopal Indraprastha Messers) નામે ચાલતો હતો, જે બાદમાં 1969માં 'સુભાષ ચંદ્રા લક્ષ્મી નારાયણ' (SL)માં ફેરવાયો. ફૂડ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (FCI) સાથેના રોજિંદા કામકાજ દરમિયાન જગ્યાની મર્યાદા અને વહીવટી કારણોસર ગેટ પાસ અને આંતરિક રેકોર્ડ્સમાં આ નામ લાંબુ હોવાથી ટૂંકાવીને માત્ર "SL" લખવામાં આવતું હતું.
સમય જતાં આ સંક્ષિપ્ત નામને લીધે બ્રાન્ડિંગ અને કમ્યુનિકેશનમાં પ્રેક્ટિકલ સમસ્યાઓ ઊભી થવા લાગી. તેથી ડો. સુભાષ ચંદ્રાને વિચાર આવ્યો કે બ્રાન્ડિંગ માટે વધુ સરળ અને પ્રભાવશાળી નામ હોવું જોઈએ. તેથી તેમણે બ્રોશર્સ અને સત્તાવાર પત્રવ્યવહાર માટે વધુ આકર્ષક અને પ્રેઝન્ટેબલ ઓળખનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો.
"SL"ના આ જ ઉચ્ચારણને વધુ વ્યવસ્થિત અને શુદ્ધ રૂપ આપીને "Essel" (એસેલ) નામ અપનાવવામાં આવ્યું. આ રીતે ઓફિસના એક સામાન્ય શોર્ટહેન્ડમાંથી એક મજબૂત કોર્પોરેટ બ્રાન્ડ આઇડેન્ટિટીનો જન્મ થયો, જે આગળ જતાં વિવિધ ઉદ્યોગોમાં ગ્રુપની ઓળખ બન્યું.
બિઝનેસ લેગસીનો પ્રારંભિક પાયો
આ ગ્રુપની કહાની 1926થી શરૂ થઈ હતી, જ્યારે જગન્નાથ ગોએન્કાએ તેમના ત્રણ ભાઈઓ સાથે મળીને હરિયાણાના હિસારમાં આવેલા આદમપુર અનાજ બજારમાં અનાજ વેપારનું સાહસ શરૂ કર્યું હતું. 'રામગોપાલ ઇન્દ્રપ્રસ્થ મેસર્સ' તરીકે શરૂ થયેલા આ બિઝનેસે જ એસેલ ગ્રુપનો પાયો નાખ્યો હતો.
ત્યાર બાદ 1941માં વધુ સારી તકોની શોધમાં આ બિઝનેસ આદમપુરથી હિસાર શિફ્ટ થયો. 1946માં ઓકારા દુકાન બંધ કરવામાં આવી અને નંદકિશોર ગોએન્કાએ માત્ર 16 વર્ષની નાની ઉંમરે કૌટુંબિક વ્યવસાયની બાગડોર સંભાળીને તેને આગળ ધપાવ્યો. 1948માં જગન્નાથ ગોએન્કાએ દિલ્હીના મોટિયા ખાનમાં પલ્સ પોલિશિંગ ફેક્ટરી સ્થાપીને ફૂડ પ્રોસેસિંગ અને ડિસ્ટ્રિબ્યુશનના ક્ષેત્રમાં ગ્રુપની પકડ મજબૂત કરી.
વિકાસ અને વિસ્તરણ
1970માં ડૉ. સુભાષ ચંદ્રા મર્યાદિત સંસાધનો પરંતુ આકાંક્ષી ઈરાદાઓ સાથે દિલ્હી આવ્યા. 1971 સુધીમાં તેમણે એક દાળ મિલ લીઝ પર લીધી, જે પરંપરાગત વેપારમાંથી ઔદ્યોગિક કામકાજ તરફનું મોટું કદમ હતું. 1976માં, આ વ્યવસાયનું સત્તાવાર નામ બદલીને 'એસેલ ગ્રુપ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ' (Essel Group of Industries) કરવામાં આવ્યું.
ત્યારબાદ, ગ્રુપે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ઝડપી વિસ્તરણ કર્યું. 1981માં એસેલ પ્રોપેક લિમિટેડ (Essel Propack Limited) એ ભારતમાં લેમિનેટેડ પ્લાસ્ટિક ટ્યુબ ટેકનોલોજીની શરૂઆત કરી અને ગ્લોબલ મેન્યુફેક્ચરિંગ લીડર બન્યું. 1990માં મુંબઈમાં પ્રખ્યાત મનોરંજન સ્થળ 'એસેલવર્લ્ડ' (EsselWorld) શરૂ કરવામાં આવ્યું.
1990ના દાયકાની શરૂઆત ભારતીય મીડિયાના ઇતિહાસમાં આ એક ટર્નિંગ પોઇન્ટ હતો. 1992માં Zee TV, 1994માં સિટી કેબલ (Siti Cable Network Limited) અને 1995માં Zee News લોન્ચ કરવામાં આવ્યું. આ સાહસોએ ગ્રુપને ભારતના ટેલિવિઝન અને બ્રોડકાસ્ટિંગ ઉદ્યોગમાં સૌથી આગળ લાવી દીધું.
વિવિધ ઉદ્યોગોમાં વૈવિધ્યીકરણ
1990ના દાયકા પછીના ગ્રુપે પોતાના બિઝનેસનો વ્યાપ વધુ વધાર્યો. 2003માં 'કિડઝી' (Kidzee)ની શરૂઆત થઈ, જે એશિયાની સૌથી મોટી પ્રી-સ્કૂલ ચેઈન્સમાંની એક બની. 2004માં એશિયાની અગ્રણી DTH સેવાઓમાંથી એક એવી Dish TV લોન્ચ કરવામાં આવી. આ ઉપરાંત ફાઇનાન્સ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, એનર્જી અને એન્ટરટેઇનમેન્ટ જેવા ક્ષેત્રોમાં પણ ગ્રુપે પગપેસારો કર્યો.
સાતત્યની એક સદી
વર્ષ 2026માં એસેલ ગ્રુપે પોતાના 100 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે, જે બિઝનેસ ઇવોલ્યુશનની છ પેઢીઓની અવિરત સફર દર્શાવે છે. હરિયાણામાં અનાજના નાના વેપારથી શરૂ કરીને મીડિયા, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ફાઇનાન્સ અને એજ્યુકેશન જેવા અસંખ્ય ક્ષેત્રોમાં ફેલાયેલા આ વિશાળ બિઝનેસની સફર અદભૂત છે.